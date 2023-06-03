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Медики сообщили Байдену плохую новость после его падения
Медики сообщили Байдену плохую новость после его падения - 03.06.2023 Украина.ру
Медики сообщили Байдену плохую новость после его падения
Президенту США Джо Байдену после очередного падения следует использовать трость, такое мнение высказал медицинский советник Белого дома при Джордже Буше-младшем, кардиолог Джонатан Рейнер в эфире CNN 2 июня
2023-06-03T11:29
2023-06-03T11:29
2023-06-03T11:29
новости
джо байден
президент сша
артрит
падение
медики
медики
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Врач упомянул предыдущие случаи падений американского лидера, отметив, что Байдену присуща „скованная“ и „шаркающая" походка. По мнению Рейнера, это может быть вызвано артритом, по этой причине, запнувшись обо что-то, трудно сохранить равновесие.Кардиолог порекомендовал президенту Байдену использовать трость на неустойчивой поверхности.На торжественной церемонии выпуска курсантов академии американских ВВС в штате Колорадо Байден споткнулся о стоявший у его ног ящик, после чего упал.Самостоятельно встать на ноги у Байдена не получилось, но подоспевшие охранники помогли главе государства подняться.Сейчас на Украина.ру читают:Армии НАТО. Людские ресурсыМир "Великого кольца": Benthosuchus sushkiniМариуполь – это Метрополь, а Украина – Китай. Самые яркие конфузы и оговорки президента США Джо Байдена
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новости, джо байден, президент сша, артрит, падение, медики, медики
Новости, Джо Байден, президент США, артрит, падение, медики, медики
Медики сообщили Байдену плохую новость после его падения
Президенту США Джо Байдену после очередного падения следует использовать трость, такое мнение высказал медицинский советник Белого дома при Джордже Буше-младшем, кардиолог Джонатан Рейнер в эфире CNN 2 июня
Врач упомянул предыдущие случаи падений американского лидера, отметив, что Байдену присуща „скованная“ и „шаркающая" походка. По мнению Рейнера, это может быть вызвано артритом, по этой причине, запнувшись обо что-то, трудно сохранить равновесие.
"Со стороны выглядит плохо, но ему не повезло, он просто споткнулся о мешок с песком", - заявил врач, добавив, что люди, особенно пожилые, часто падают.
Кардиолог порекомендовал президенту Байдену использовать трость на неустойчивой поверхности.
"Я бы посоветовал президенту быть очень осторожным, не будет худшей идеей <…> использовать трость на неустойчивой поверхности. Я знаю, что ему может не понравиться, как он будет выглядеть со стороны, но падение смотрится намного хуже", - резюмировал Рейнер.
На торжественной церемонии выпуска курсантов академии американских ВВС в штате Колорадо Байден споткнулся о стоявший у его ног ящик, после чего упал.
Самостоятельно встать на ноги у Байдена не получилось, но подоспевшие охранники помогли главе государства подняться.
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