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Медики сообщили Байдену плохую новость после его падения

Медики сообщили Байдену плохую новость после его падения - 03.06.2023 Украина.ру

Медики сообщили Байдену плохую новость после его падения

Президенту США Джо Байдену после очередного падения следует использовать трость, такое мнение высказал медицинский советник Белого дома при Джордже Буше-младшем, кардиолог Джонатан Рейнер в эфире CNN 2 июня

2023-06-03T11:29

2023-06-03T11:29

2023-06-03T11:29

новости

джо байден

президент сша

артрит

падение

медики

медики

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Врач упомянул предыдущие случаи падений американского лидера, отметив, что Байдену присуща „скованная“ и „шаркающая" походка. По мнению Рейнера, это может быть вызвано артритом, по этой причине, запнувшись обо что-то, трудно сохранить равновесие.Кардиолог порекомендовал президенту Байдену использовать трость на неустойчивой поверхности.На торжественной церемонии выпуска курсантов академии американских ВВС в штате Колорадо Байден споткнулся о стоявший у его ног ящик, после чего упал.Самостоятельно встать на ноги у Байдена не получилось, но подоспевшие охранники помогли главе государства подняться.Сейчас на Украина.ру читают:Армии НАТО. Людские ресурсыМир "Великого кольца": Benthosuchus sushkiniМариуполь – это Метрополь, а Украина – Китай. Самые яркие конфузы и оговорки президента США Джо Байдена

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новости, джо байден, президент сша, артрит, падение, медики, медики