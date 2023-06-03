Медики сообщили Байдену плохую новость после его падения - 03.06.2023 Украина.ру
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Медики сообщили Байдену плохую новость после его падения
Медики сообщили Байдену плохую новость после его падения - 03.06.2023 Украина.ру
Медики сообщили Байдену плохую новость после его падения
Президенту США Джо Байдену после очередного падения следует использовать трость, такое мнение высказал медицинский советник Белого дома при Джордже Буше-младшем, кардиолог Джонатан Рейнер в эфире CNN 2 июня
2023-06-03T11:29
2023-06-03T11:29
новости
джо байден
президент сша
артрит
падение
медики
медики
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Врач упомянул предыдущие случаи падений американского лидера, отметив, что Байдену присуща „скованная“ и „шаркающая" походка. По мнению Рейнера, это может быть вызвано артритом, по этой причине, запнувшись обо что-то, трудно сохранить равновесие.Кардиолог порекомендовал президенту Байдену использовать трость на неустойчивой поверхности.На торжественной церемонии выпуска курсантов академии американских ВВС в штате Колорадо Байден споткнулся о стоявший у его ног ящик, после чего упал.Самостоятельно встать на ноги у Байдена не получилось, но подоспевшие охранники помогли главе государства подняться.Сейчас на Украина.ру читают:Армии НАТО. Людские ресурсыМир "Великого кольца": Benthosuchus sushkiniМариуполь – это Метрополь, а Украина – Китай. Самые яркие конфузы и оговорки президента США Джо Байдена
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новости, джо байден, президент сша, артрит, падение, медики, медики
Новости, Джо Байден, президент США, артрит, падение, медики, медики

Медики сообщили Байдену плохую новость после его падения

11:29 03.06.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины
Выступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Президенту США Джо Байдену после очередного падения следует использовать трость, такое мнение высказал медицинский советник Белого дома при Джордже Буше-младшем, кардиолог Джонатан Рейнер в эфире CNN 2 июня
Врач упомянул предыдущие случаи падений американского лидера, отметив, что Байдену присуща „скованная“ и „шаркающая" походка. По мнению Рейнера, это может быть вызвано артритом, по этой причине, запнувшись обо что-то, трудно сохранить равновесие.
"Со стороны выглядит плохо, но ему не повезло, он просто споткнулся о мешок с песком", - заявил врач, добавив, что люди, особенно пожилые, часто падают.
Кардиолог порекомендовал президенту Байдену использовать трость на неустойчивой поверхности.
"Я бы посоветовал президенту быть очень осторожным, не будет худшей идеей <…> использовать трость на неустойчивой поверхности. Я знаю, что ему может не понравиться, как он будет выглядеть со стороны, но падение смотрится намного хуже", - резюмировал Рейнер.
На торжественной церемонии выпуска курсантов академии американских ВВС в штате Колорадо Байден споткнулся о стоявший у его ног ящик, после чего упал.
Самостоятельно встать на ноги у Байдена не получилось, но подоспевшие охранники помогли главе государства подняться.
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