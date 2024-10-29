ГБР Украины расследует дело 12 врачей, помогавших уклонистам - 29.10.2024 Украина.ру
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ГБР Украины расследует дело 12 врачей, помогавших уклонистам
ГБР Украины расследует дело 12 врачей, помогавших уклонистам - 29.10.2024 Украина.ру
ГБР Украины расследует дело 12 врачей, помогавших уклонистам
Очередное "дело врачей" расследуется сотрудниками Государственного бюро расследований Украины. Их подозревают в помощи уклонистам избежать мобилизации, сообщило 29 октября ГБР
2024-10-29T19:28
2024-10-29T19:28
новости
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киев
гбр
всу
мобилизация
коррупция
врач
офис генпрокурора
сво
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"Сотрудники ГБР разоблачили организованную группу врачей, которые помогали здоровым мужчинам призывного возраста получать медицинские документы, что позволяло МСЭК признавать их непригодными к службе", - сказано в официальном сообщении.Оно опубликовано в день увольнения с должности генпрокурора Украины, коллеги которого оформляли инвалидность в учреждениях медико-социальной экспертизы (МСЭК)."Весной 2024 года врач "Одесской областной клинической больницы" начал оказывать "платные услуги" мужчинам, пытавшимся избежать мобилизации. В свою противоправную схему он привлек 12 врачей из разных учреждений города, должностных лиц "Одесского областного Центра медико-социальной экспертизы" и их родственников, выполнявших функции посредников. Врачи придумывали здоровым мужчинам диагнозы и изготовляли необходимую медицинскую документацию в подтверждение "истории болезни", даже делали снимки "МРТ", - рассказали в ГБР.С пакетом готовых документов военнообязанные шли в МСЭК, где их встречали "подготовленные" члены комиссии для оформления группы инвалидности. Стоимость таких услуг составляла $6-12 тыс. в зависимости от сложности диагноза и необходимой группы инвалидности.Установлено 42 военнообязанных, которые воспользовались этой схемой. Устанавливаются и другие клиенты врачей, спасавших соотечественников от мобилизации на платной основе.Там также отметили, что во время обыска в Центре медико-социальной экспертизы задержали двух военнослужащих, находившихся в розыске по факту самовольного ухода из воинской части, а также пятерых клиентов призывного возраста, которые находились в розыске по факту уклонения от военной службы и пытались оформить фиктивную инвалидность.Врач-организатор схемы задержан. Ему предъявлено "подозрение" по коррупционной статье с перспективой до десяти лет лишения свободы.Накануне сотрудники ДБР во взаимодействии с национальным антикоррупционным агентством завершили досудебное расследование по факту незаконного обогащения и декларирования недостоверной информации бывшим начальником Центрального управления продовольственного обеспечения Тыла Командования Сил логистики ВСУ. Обвинительный акт направлен в суд.Отмечено, что фигурант в 2023 году приобрел активы на сумму почти 56 млн грн ($1,35 млн). В частности, речь идет об автомобиле, квартире в Киеве и 53 земельных участках на территории Украины. Помимо этого, установили следователи, подконтрольные чиновнику предприятия приобрели склад площадью 2 тыс. м2 и единый имущественный комплекс экспериментального протезно-ортопедического предприятия.Также на эту тему: В Одессе снова разоблачили коррумпированного медика, помогавшего уклонистамБольше новостей в обзоре: Триколор над Селидово, новой гонки вооружений не будет. Итоги 29 октября
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новости, украина, киев, гбр, всу, мобилизация, коррупция, врач, офис генпрокурора, сво, одесса, одесская область
Новости, Украина, Киев, ГБР, ВСУ, мобилизация, коррупция, врач, Офис генпрокурора, СВО, Одесса, Одесская область

ГБР Украины расследует дело 12 врачей, помогавших уклонистам

19:28 29.10.2024
 
вещдоки ГБР Украины по одесскому делу 12 врачей (29.10.2024)
вещдоки ГБР Украины по одесскому делу 12 врачей (29.10.2024)
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Очередное "дело врачей" расследуется сотрудниками Государственного бюро расследований Украины. Их подозревают в помощи уклонистам избежать мобилизации, сообщило 29 октября ГБР
"Сотрудники ГБР разоблачили организованную группу врачей, которые помогали здоровым мужчинам призывного возраста получать медицинские документы, что позволяло МСЭК признавать их непригодными к службе", - сказано в официальном сообщении.
Оно опубликовано в день увольнения с должности генпрокурора Украины, коллеги которого оформляли инвалидность в учреждениях медико-социальной экспертизы (МСЭК).
"Весной 2024 года врач "Одесской областной клинической больницы" начал оказывать "платные услуги" мужчинам, пытавшимся избежать мобилизации. В свою противоправную схему он привлек 12 врачей из разных учреждений города, должностных лиц "Одесского областного Центра медико-социальной экспертизы" и их родственников, выполнявших функции посредников. Врачи придумывали здоровым мужчинам диагнозы и изготовляли необходимую медицинскую документацию в подтверждение "истории болезни", даже делали снимки "МРТ", - рассказали в ГБР.
С пакетом готовых документов военнообязанные шли в МСЭК, где их встречали "подготовленные" члены комиссии для оформления группы инвалидности. Стоимость таких услуг составляла $6-12 тыс. в зависимости от сложности диагноза и необходимой группы инвалидности.
Установлено 42 военнообязанных, которые воспользовались этой схемой. Устанавливаются и другие клиенты врачей, спасавших соотечественников от мобилизации на платной основе.
"Сотрудники ДБР провели 28 обысков по месту работы и проживания фигурантов. Изъята медицинская документация, более 80 тыс. долларов США наличными и три автомобиля премиумкласса", - сообщили в ведомстве.
Там также отметили, что во время обыска в Центре медико-социальной экспертизы задержали двух военнослужащих, находившихся в розыске по факту самовольного ухода из воинской части, а также пятерых клиентов призывного возраста, которые находились в розыске по факту уклонения от военной службы и пытались оформить фиктивную инвалидность.
Врач-организатор схемы задержан. Ему предъявлено "подозрение" по коррупционной статье с перспективой до десяти лет лишения свободы.
Накануне сотрудники ДБР во взаимодействии с национальным антикоррупционным агентством завершили досудебное расследование по факту незаконного обогащения и декларирования недостоверной информации бывшим начальником Центрального управления продовольственного обеспечения Тыла Командования Сил логистики ВСУ. Обвинительный акт направлен в суд.
Отмечено, что фигурант в 2023 году приобрел активы на сумму почти 56 млн грн ($1,35 млн). В частности, речь идет об автомобиле, квартире в Киеве и 53 земельных участках на территории Украины. Помимо этого, установили следователи, подконтрольные чиновнику предприятия приобрели склад площадью 2 тыс. м2 и единый имущественный комплекс экспериментального протезно-ортопедического предприятия.
Также на эту тему: В Одессе снова разоблачили коррумпированного медика, помогавшего уклонистам
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19:28ГБР Украины расследует дело 12 врачей, помогавших уклонистам
18:07Триколор над Селидово, новой гонки вооружений не будет. Итоги 29 октября
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