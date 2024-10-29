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ГБР Украины расследует дело 12 врачей, помогавших уклонистам
ГБР Украины расследует дело 12 врачей, помогавших уклонистам - 29.10.2024 Украина.ру
ГБР Украины расследует дело 12 врачей, помогавших уклонистам
Очередное "дело врачей" расследуется сотрудниками Государственного бюро расследований Украины. Их подозревают в помощи уклонистам избежать мобилизации, сообщило 29 октября ГБР
2024-10-29T19:28
2024-10-29T19:28
2024-10-29T19:28
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офис генпрокурора
сво
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"Сотрудники ГБР разоблачили организованную группу врачей, которые помогали здоровым мужчинам призывного возраста получать медицинские документы, что позволяло МСЭК признавать их непригодными к службе", - сказано в официальном сообщении.Оно опубликовано в день увольнения с должности генпрокурора Украины, коллеги которого оформляли инвалидность в учреждениях медико-социальной экспертизы (МСЭК)."Весной 2024 года врач "Одесской областной клинической больницы" начал оказывать "платные услуги" мужчинам, пытавшимся избежать мобилизации. В свою противоправную схему он привлек 12 врачей из разных учреждений города, должностных лиц "Одесского областного Центра медико-социальной экспертизы" и их родственников, выполнявших функции посредников. Врачи придумывали здоровым мужчинам диагнозы и изготовляли необходимую медицинскую документацию в подтверждение "истории болезни", даже делали снимки "МРТ", - рассказали в ГБР.С пакетом готовых документов военнообязанные шли в МСЭК, где их встречали "подготовленные" члены комиссии для оформления группы инвалидности. Стоимость таких услуг составляла $6-12 тыс. в зависимости от сложности диагноза и необходимой группы инвалидности.Установлено 42 военнообязанных, которые воспользовались этой схемой. Устанавливаются и другие клиенты врачей, спасавших соотечественников от мобилизации на платной основе.Там также отметили, что во время обыска в Центре медико-социальной экспертизы задержали двух военнослужащих, находившихся в розыске по факту самовольного ухода из воинской части, а также пятерых клиентов призывного возраста, которые находились в розыске по факту уклонения от военной службы и пытались оформить фиктивную инвалидность.Врач-организатор схемы задержан. Ему предъявлено "подозрение" по коррупционной статье с перспективой до десяти лет лишения свободы.Накануне сотрудники ДБР во взаимодействии с национальным антикоррупционным агентством завершили досудебное расследование по факту незаконного обогащения и декларирования недостоверной информации бывшим начальником Центрального управления продовольственного обеспечения Тыла Командования Сил логистики ВСУ. Обвинительный акт направлен в суд.Отмечено, что фигурант в 2023 году приобрел активы на сумму почти 56 млн грн ($1,35 млн). В частности, речь идет об автомобиле, квартире в Киеве и 53 земельных участках на территории Украины. Помимо этого, установили следователи, подконтрольные чиновнику предприятия приобрели склад площадью 2 тыс. м2 и единый имущественный комплекс экспериментального протезно-ортопедического предприятия.Также на эту тему: В Одессе снова разоблачили коррумпированного медика, помогавшего уклонистамБольше новостей в обзоре: Триколор над Селидово, новой гонки вооружений не будет. Итоги 29 октября
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новости, украина, киев, гбр, всу, мобилизация, коррупция, врач, офис генпрокурора, сво, одесса, одесская область
Новости, Украина, Киев, ГБР, ВСУ, мобилизация, коррупция, врач, Офис генпрокурора, СВО, Одесса, Одесская область
ГБР Украины расследует дело 12 врачей, помогавших уклонистам
Очередное "дело врачей" расследуется сотрудниками Государственного бюро расследований Украины. Их подозревают в помощи уклонистам избежать мобилизации, сообщило 29 октября ГБР
"Сотрудники ГБР разоблачили организованную группу врачей, которые помогали здоровым мужчинам призывного возраста получать медицинские документы, что позволяло МСЭК признавать их непригодными к службе", - сказано в официальном сообщении.
Оно опубликовано в день увольнения с должности
генпрокурора Украины, коллеги которого оформляли инвалидность в учреждениях медико-социальной экспертизы (МСЭК).
"Весной 2024 года врач "Одесской областной клинической больницы" начал оказывать "платные услуги" мужчинам, пытавшимся избежать мобилизации. В свою противоправную схему он привлек 12 врачей из разных учреждений города, должностных лиц "Одесского областного Центра медико-социальной экспертизы" и их родственников, выполнявших функции посредников. Врачи придумывали здоровым мужчинам диагнозы и изготовляли необходимую медицинскую документацию в подтверждение "истории болезни", даже делали снимки "МРТ", - рассказали в ГБР.
С пакетом готовых документов военнообязанные шли в МСЭК, где их встречали "подготовленные" члены комиссии для оформления группы инвалидности. Стоимость таких услуг составляла $6-12 тыс. в зависимости от сложности диагноза и необходимой группы инвалидности.
Установлено 42 военнообязанных, которые воспользовались этой схемой. Устанавливаются и другие клиенты врачей, спасавших соотечественников от мобилизации на платной основе.
"Сотрудники ДБР провели 28 обысков по месту работы и проживания фигурантов. Изъята медицинская документация, более 80 тыс. долларов США наличными и три автомобиля премиумкласса", - сообщили в ведомстве.
Там также отметили, что во время обыска в Центре медико-социальной экспертизы задержали двух военнослужащих, находившихся в розыске по факту самовольного ухода из воинской части, а также пятерых клиентов призывного возраста, которые находились в розыске по факту уклонения от военной службы и пытались оформить фиктивную инвалидность.
Врач-организатор схемы задержан. Ему предъявлено "подозрение" по коррупционной статье с перспективой до десяти лет лишения свободы.
Накануне сотрудники ДБР во взаимодействии с национальным антикоррупционным агентством завершили досудебное расследование по факту незаконного обогащения и декларирования недостоверной информации бывшим начальником Центрального управления продовольственного обеспечения Тыла Командования Сил логистики ВСУ
. Обвинительный акт направлен в суд.
Отмечено, что фигурант в 2023 году приобрел активы на сумму почти 56 млн грн ($1,35 млн). В частности, речь идет об автомобиле, квартире в Киеве
и 53 земельных участках на территории Украины. Помимо этого, установили следователи, подконтрольные чиновнику предприятия приобрели склад площадью 2 тыс. м2 и единый имущественный комплекс экспериментального протезно-ортопедического предприятия.