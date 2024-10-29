https://ukraina.ru/20241029/1058459689.html
Триколор над Селидово, новой гонки вооружений не будет. Итоги 29 октября
Триколор над Селидово, новой гонки вооружений не будет. Итоги 29 октября - 29.10.2024 Украина.ру
Триколор над Селидово, новой гонки вооружений не будет. Итоги 29 октября
Еще одна крепость ВСУ – Селидово – под контролем РФ; на Камчатке взлетели межконтинентальные баллистические ракеты "Ярс"; проблемы и приключения Галкина*
2024-10-29T18:07
2024-10-29T18:07
2024-10-29T18:07
эксклюзив
хроники
россия
селидово
донбасс
владимир зеленский
джо байден
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1a/1058388179_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_4cff71a235d85f6ba4789bda8d9c07f5.jpg
Надежный гарант безопасностиВо вторник, 29 октября, президент РФ Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания.В Минобороны России сообщили, что в ходе тренировки с "Плесецка" по полигону "Кура" на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс": все ракеты достигли целей."Мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире как объективные факторы глобальной стабильности. Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы", – сказал глава государства.Некоторые российские телеграм-каналы связали тренировку с информацией американской газеты The New York Times о том, что стал наконец известен один из секретных пунктов "Плана победы" Владимира Зеленского: он потребовал у союзников американские крылатые "Томагавк" с дальностью в 2400 километров."Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений. Однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности", – отметил российский президент во время тренировки.Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней и исключительной мерой обеспечения безопасности государства, сказал он.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что тренировка была плановой – они проводятся регулярно.Что же касается Зеленского, американский военный, который дал комментарий NYT, заверил журналистов: его требования для Пентагона "совершенно неприемлимы".Газета также пишет, что самого Зеленского такая позиция президента США Джо Байдена (и по другому дальнобойному оружию – тоже) едва ли ни шокировала."Он был ошеломлен решение Байдена, когда они встретились в Вашингтоне в сентябре. В прошлом Байден обычно уступал и после первоначального отказа выполнял просьбы Украины", – сказано в материале.Освобождение СелидовоРоссийские войска заняли Селидово в Донецкой Народной Республике, об этом во вторник сообщает российское военное ведомство.На административных зданиях города военнослужащие 30 отдельной гвардейской мотострелковой бригады водрузили российские флаги и копии Знамени Победы.Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил бойцов, участвовавших в освобождении города."За отвагу и мужество, проявленные при освобождении более 30 населённых пунктов, в том числе Авдеевки, Очеретино и Новогродовки более 13 900 военнослужащих награждены государственными наградами Российской Федерации и ведомственными знаками отличия. Мы всегда будем помнить воинов бригады, отдавших жизнь за нашу Родину и вписавших свои имена в историю ратных побед", – говорится в телеграмме МО РФ.Украинские военные телеграм-каналы с утра осторожно писали о "продвижении" ВС РФ в Селидово, но уже после обеда канал DeepState опубликовал фото российских военных в здании горсовета. Авторы канала пишут, что ВСУ в Селидово допустили при обороне те же ошибки, что и в Угледаре."Сейчас ВСУ находятся в крайне стесненном положении. У них не просматривается разумной и устойчивой контригры против российского наступления. Это связано с тем, что украинская армия занимает последнюю подготовленную линию обороны в Донбассе. А в некоторых местах выбита даже с этой линии, которая проходила через все изменения в линии ландшафта и заходила в города", – комментируя ситуацию на фронте, отметил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру.Он спрогнозировал развитие событий в других донбасских городах – Красноармейске (Покровске), Димитрове (Мирнограде):"В условиях такого ландшафта преимущество получает сторона, которая имеет превосходство в тяжелой технике, в воздухе, что позволяет понять, где расположены войска. Это дает украинцам мало возможностей для организации обороны. Поэтому на стороне противника царит уныние. После потери городов-крепостей будущее украинского контингента в Донбассе крайне печально.Будут расти потери и количество дезертиров, потому что украинская армия в последние месяцы не демонстрирует ни возможности, ни воли к победе. Это будет выливаться в неизбежное отступление, которое сейчас называется выравниванием линии фронта."Галкин* испытывает проблемы из-за израильского гражданства и учит украинский языкНовый язык ему понадобился для того, чтобы выступать на корпоративах и свадьбах украинских бизнесменов. О планах комик Максим Галкин* рассказал на концерте в Нью-Йорке, почему-то назвав Одессу своим родным городом.По данным телеграм-канала Mash, он ведёт переговоры с организаторами мероприятий.Периодически на своих концертах он уже обращается к украинской аудитории, произнося по-украински "спасибо", "добро пожаловать", и другие простые слова и фразы.Кроме того, как пишет Mash, на том же концерте артист признался, что из-за войны в Израиле, гражданином которой он является, иногда он испытывает трудности с международными перелётами, поэтому предпочитает ездить по кипрскому паспорту.В 16 странах мира, заявил он, его могли "завернуть" из-за израильских документов. Речь, вероятно, идёт об арабских странах, в которых израильтяне испытывали трудности еще до обострения 2023 года – нападения ХАМАС 7 октября.Галкин* же называет себя "политически уязвимым лицом".* Признан иноагентом в РФПодробнее о ситуации на фронте - в материале Дениса Рудометова Военный эксперт Юрий Кнутов: Покровск - ключ к Славянску, поэтому ВСУ превратят его в крепость на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241029/1058457963.html
https://ukraina.ru/20241029/1058449015.html
россия
селидово
донбасс
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1a/1058388179_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_296b9cef333089580c1030abc998155a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, хроники, россия, селидово, донбасс, владимир зеленский, джо байден, вооруженные силы украины
Триколор над Селидово, новой гонки вооружений не будет. Итоги 29 октября
Еще одна крепость ВСУ – Селидово – под контролем РФ; на Камчатке взлетели межконтинентальные баллистические ракеты "Ярс"; проблемы и приключения Галкина*
Надежный гарант безопасности
Во вторник, 29 октября, президент РФ Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания.
В Минобороны России сообщили, что в ходе тренировки с "Плесецка" по полигону "Кура" на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс": все ракеты достигли целей.
"Мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире как объективные факторы глобальной стабильности. Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы", – сказал глава государства.
Некоторые российские телеграм-каналы связали тренировку с информацией американской газеты The New York Times о том, что стал наконец известен один из секретных пунктов "Плана победы" Владимира Зеленского: он потребовал у союзников американские крылатые "Томагавк" с дальностью в 2400 километров.
"Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений. Однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности", – отметил российский президент во время тренировки.
Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней и исключительной мерой обеспечения безопасности государства, сказал он.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что тренировка была плановой – они проводятся регулярно.
Что же касается Зеленского, американский военный, который дал комментарий NYT, заверил журналистов: его требования для Пентагона "совершенно неприемлимы".
Газета также пишет, что самого Зеленского такая позиция президента США Джо Байдена (и по другому дальнобойному оружию – тоже) едва ли ни шокировала.
"Он был ошеломлен решение Байдена, когда они встретились в Вашингтоне в сентябре. В прошлом Байден обычно уступал и после первоначального отказа выполнял просьбы Украины", – сказано в материале.
Российские войска заняли Селидово в Донецкой Народной Республике, об этом во вторник сообщает российское военное ведомство.
На административных зданиях города военнослужащие 30 отдельной гвардейской мотострелковой бригады водрузили российские флаги и копии Знамени Победы.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил бойцов, участвовавших в освобождении города.
"За отвагу и мужество, проявленные при освобождении более 30 населённых пунктов, в том числе Авдеевки, Очеретино и Новогродовки более 13 900 военнослужащих награждены государственными наградами Российской Федерации и ведомственными знаками отличия. Мы всегда будем помнить воинов бригады, отдавших жизнь за нашу Родину и вписавших свои имена в историю ратных побед", – говорится в телеграмме МО РФ.
Украинские военные телеграм-каналы с утра осторожно писали о "продвижении" ВС РФ в Селидово, но уже после обеда канал DeepState опубликовал фото российских военных в здании горсовета. Авторы канала пишут, что ВСУ в Селидово допустили при обороне те же ошибки, что и в Угледаре.
"Сейчас ВСУ находятся в крайне стесненном положении. У них не просматривается разумной и устойчивой контригры против российского наступления. Это связано с тем, что украинская армия занимает последнюю подготовленную линию обороны в Донбассе. А в некоторых местах выбита даже с этой линии, которая проходила через все изменения в линии ландшафта и заходила в города", – комментируя ситуацию на фронте, отметил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру.
Он спрогнозировал развитие событий в других донбасских городах – Красноармейске (Покровске), Димитрове (Мирнограде):
"В условиях такого ландшафта преимущество получает сторона, которая имеет превосходство в тяжелой технике, в воздухе, что позволяет понять, где расположены войска. Это дает украинцам мало возможностей для организации обороны. Поэтому на стороне противника царит уныние. После потери городов-крепостей будущее украинского контингента в Донбассе крайне печально.
Будут расти потери и количество дезертиров, потому что украинская армия в последние месяцы не демонстрирует ни возможности, ни воли к победе. Это будет выливаться в неизбежное отступление, которое сейчас называется выравниванием линии фронта."
Галкин* испытывает проблемы из-за израильского гражданства и учит украинский язык
Новый язык ему понадобился для того, чтобы выступать на корпоративах и свадьбах украинских бизнесменов. О планах комик Максим Галкин* рассказал на концерте в Нью-Йорке, почему-то назвав Одессу своим родным городом.
По данным телеграм-канала Mash, он ведёт переговоры с организаторами мероприятий.
Периодически на своих концертах он уже обращается к украинской аудитории, произнося по-украински "спасибо", "добро пожаловать", и другие простые слова и фразы.
Кроме того, как пишет Mash, на том же концерте артист признался, что из-за войны в Израиле, гражданином которой он является, иногда он испытывает трудности с международными перелётами, поэтому предпочитает ездить по кипрскому паспорту.
В 16 странах мира, заявил он, его могли "завернуть" из-за израильских документов. Речь, вероятно, идёт об арабских странах, в которых израильтяне испытывали трудности еще до обострения 2023 года – нападения ХАМАС 7 октября.
Галкин* же называет себя "политически уязвимым лицом".
* Признан иноагентом в РФ