https://ukraina.ru/20241029/1058459689.html

Триколор над Селидово, новой гонки вооружений не будет. Итоги 29 октября

Триколор над Селидово, новой гонки вооружений не будет. Итоги 29 октября - 29.10.2024 Украина.ру

Триколор над Селидово, новой гонки вооружений не будет. Итоги 29 октября

Еще одна крепость ВСУ – Селидово – под контролем РФ; на Камчатке взлетели межконтинентальные баллистические ракеты "Ярс"; проблемы и приключения Галкина*

2024-10-29T18:07

2024-10-29T18:07

2024-10-29T18:07

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Надежный гарант безопасностиВо вторник, 29 октября, президент РФ Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания.В Минобороны России сообщили, что в ходе тренировки с "Плесецка" по полигону "Кура" на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс": все ракеты достигли целей."Мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире как объективные факторы глобальной стабильности. Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы", – сказал глава государства.Некоторые российские телеграм-каналы связали тренировку с информацией американской газеты The New York Times о том, что стал наконец известен один из секретных пунктов "Плана победы" Владимира Зеленского: он потребовал у союзников американские крылатые "Томагавк" с дальностью в 2400 километров."Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений. Однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности", – отметил российский президент во время тренировки.Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней и исключительной мерой обеспечения безопасности государства, сказал он.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что тренировка была плановой – они проводятся регулярно.Что же касается Зеленского, американский военный, который дал комментарий NYT, заверил журналистов: его требования для Пентагона "совершенно неприемлимы".Газета также пишет, что самого Зеленского такая позиция президента США Джо Байдена (и по другому дальнобойному оружию – тоже) едва ли ни шокировала."Он был ошеломлен решение Байдена, когда они встретились в Вашингтоне в сентябре. В прошлом Байден обычно уступал и после первоначального отказа выполнял просьбы Украины", – сказано в материале.Освобождение СелидовоРоссийские войска заняли Селидово в Донецкой Народной Республике, об этом во вторник сообщает российское военное ведомство.На административных зданиях города военнослужащие 30 отдельной гвардейской мотострелковой бригады водрузили российские флаги и копии Знамени Победы.Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил бойцов, участвовавших в освобождении города."За отвагу и мужество, проявленные при освобождении более 30 населённых пунктов, в том числе Авдеевки, Очеретино и Новогродовки более 13 900 военнослужащих награждены государственными наградами Российской Федерации и ведомственными знаками отличия. Мы всегда будем помнить воинов бригады, отдавших жизнь за нашу Родину и вписавших свои имена в историю ратных побед", – говорится в телеграмме МО РФ.Украинские военные телеграм-каналы с утра осторожно писали о "продвижении" ВС РФ в Селидово, но уже после обеда канал DeepState опубликовал фото российских военных в здании горсовета. Авторы канала пишут, что ВСУ в Селидово допустили при обороне те же ошибки, что и в Угледаре."Сейчас ВСУ находятся в крайне стесненном положении. У них не просматривается разумной и устойчивой контригры против российского наступления. Это связано с тем, что украинская армия занимает последнюю подготовленную линию обороны в Донбассе. А в некоторых местах выбита даже с этой линии, которая проходила через все изменения в линии ландшафта и заходила в города", – комментируя ситуацию на фронте, отметил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру.Он спрогнозировал развитие событий в других донбасских городах – Красноармейске (Покровске), Димитрове (Мирнограде):"В условиях такого ландшафта преимущество получает сторона, которая имеет превосходство в тяжелой технике, в воздухе, что позволяет понять, где расположены войска. Это дает украинцам мало возможностей для организации обороны. Поэтому на стороне противника царит уныние. После потери городов-крепостей будущее украинского контингента в Донбассе крайне печально.Будут расти потери и количество дезертиров, потому что украинская армия в последние месяцы не демонстрирует ни возможности, ни воли к победе. Это будет выливаться в неизбежное отступление, которое сейчас называется выравниванием линии фронта."Галкин* испытывает проблемы из-за израильского гражданства и учит украинский языкНовый язык ему понадобился для того, чтобы выступать на корпоративах и свадьбах украинских бизнесменов. О планах комик Максим Галкин* рассказал на концерте в Нью-Йорке, почему-то назвав Одессу своим родным городом.По данным телеграм-канала Mash, он ведёт переговоры с организаторами мероприятий.Периодически на своих концертах он уже обращается к украинской аудитории, произнося по-украински "спасибо", "добро пожаловать", и другие простые слова и фразы.Кроме того, как пишет Mash, на том же концерте артист признался, что из-за войны в Израиле, гражданином которой он является, иногда он испытывает трудности с международными перелётами, поэтому предпочитает ездить по кипрскому паспорту.В 16 странах мира, заявил он, его могли "завернуть" из-за израильских документов. Речь, вероятно, идёт об арабских странах, в которых израильтяне испытывали трудности еще до обострения 2023 года – нападения ХАМАС 7 октября.Галкин* же называет себя "политически уязвимым лицом".* Признан иноагентом в РФПодробнее о ситуации на фронте - в материале Дениса Рудометова Военный эксперт Юрий Кнутов: Покровск - ключ к Славянску, поэтому ВСУ превратят его в крепость на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241029/1058457963.html

https://ukraina.ru/20241029/1058449015.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, россия, селидово, донбасс, владимир зеленский, джо байден, вооруженные силы украины