Российские военные подошли к Купянску - Ганчев - 29.10.2024 Украина.ру
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Российские военные подошли к Купянску - Ганчев
Российские военные подошли к Купянску - Ганчев - 29.10.2024 Украина.ру
Российские военные подошли к Купянску - Ганчев
ВС РФ приближаются к Купянску Харьковской области. Об этом 29 октября заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Его слова опубликовало агентство РИА Новости
2024-10-29T17:18
2024-10-29T17:18
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россия
купянск
вооруженные силы украины
харьковская область
вс рф
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Во вторник, 29 октября, Минобороны РФ подтвердило освобождение четырех населенных пунктов: Катериновки и Доброволья, а также Селидово и Горняка в Донецкой Народной Республике (ДНР).Украинское издание "Страна.ua" отметило, что последние два населенных пункта "приближают россиян к ключевой цели их операций в этом районе - к обходу с запада города Курахово, который является важнейшим центром обороны ВСУ, на котором держится фронт к юго-западу от Донецка".ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в ДНР они освободили Угледар, Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое, Островское, Красный Яр, Максимильяновку, Александрополь, Серебрянку и Николаевку.Также российские военные взяли под контроль населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое в Харьковской и Левадное в Запорожской области.Также появлялась информация о том, что ВС РФ контролируют порядка двух третей Дзержинска (Торецка) и прорвали оборону Часова Яра.Еще по теме: Цели российского наступления на 2025 год: освобождение части Днепропетровской и Харьковской областей.
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новости, россия, купянск, вооруженные силы украины, харьковская область, вс рф
Новости, Россия, Купянск, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, ВС РФ

Российские военные подошли к Купянску - Ганчев

17:18 29.10.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган" ЦВО на Авдеевском направлении
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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ВС РФ приближаются к Купянску Харьковской области. Об этом 29 октября заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Его слова опубликовало агентство РИА Новости
"Российские военные заняли выгодные позиции на Купянском направлении и приближаются к самому Купянску", - сказал Ганчев.
Во вторник, 29 октября, Минобороны РФ подтвердило освобождение четырех населенных пунктов: Катериновки и Доброволья, а также Селидово и Горняка в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Украинское издание "Страна.ua" отметило, что последние два населенных пункта "приближают россиян к ключевой цели их операций в этом районе - к обходу с запада города Курахово, который является важнейшим центром обороны ВСУ, на котором держится фронт к юго-западу от Донецка".
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Опаснее любых других движений ВС РФ: "Страна.ua" о том, чем обернется для ВСУ потеря Селидово и ГорнякаНа выходных российские военные фактически взяли Селидово и Горняк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Официально это пока не подтверждено, но СМИ с обеих сторон "уже пишут об этом как о свершившемся факте", а значит, пора понять чем это грозит ВСУ, констатировали журналисты украинского издания "Страна.ua"
ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в ДНР они освободили Угледар, Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое, Островское, Красный Яр, Максимильяновку, Александрополь, Серебрянку и Николаевку.
Также российские военные взяли под контроль населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое в Харьковской и Левадное в Запорожской области.
Также появлялась информация о том, что ВС РФ контролируют порядка двух третей Дзержинска (Торецка) и прорвали оборону Часова Яра.
Еще по теме: Цели российского наступления на 2025 год: освобождение части Днепропетровской и Харьковской областей.
 
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