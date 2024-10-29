Российские военные подошли к Купянску - Ганчев

Опаснее любых других движений ВС РФ: "Страна.ua" о том, чем обернется для ВСУ потеря Селидово и Горняка

На выходных российские военные фактически взяли Селидово и Горняк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Официально это пока не подтверждено, но СМИ с обеих сторон "уже пишут об этом как о свершившемся факте", а значит, пора понять чем это грозит ВСУ, констатировали журналисты украинского издания "Страна.ua"