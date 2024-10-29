Российские военные подошли к Купянску - Ганчев
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган" ЦВО на Авдеевском направлении
ВС РФ приближаются к Купянску Харьковской области. Об этом 29 октября заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Его слова опубликовало агентство РИА Новости
"Российские военные заняли выгодные позиции на Купянском направлении и приближаются к самому Купянску", - сказал Ганчев.
Вчера, 12:21Опаснее любых других движений ВС РФ: "Страна.ua" о том, чем обернется для ВСУ потеря Селидово и ГорнякаНа выходных российские военные фактически взяли Селидово и Горняк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Официально это пока не подтверждено, но СМИ с обеих сторон "уже пишут об этом как о свершившемся факте", а значит, пора понять чем это грозит ВСУ, констатировали журналисты украинского издания "Страна.ua"
ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в ДНР они освободили Угледар, Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое, Островское, Красный Яр, Максимильяновку, Александрополь, Серебрянку и Николаевку.
Также российские военные взяли под контроль населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое в Харьковской и Левадное в Запорожской области.
Также появлялась информация о том, что ВС РФ контролируют порядка двух третей Дзержинска (Торецка) и прорвали оборону Часова Яра.