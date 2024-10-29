https://ukraina.ru/20241029/1058459344.html

Миротворец для ООН. Украина – не Израиль и по заданию США срывается с цепи себе в ущерб

Миротворец для ООН. Украина – не Израиль и по заданию США срывается с цепи себе в ущерб - 29.10.2024 Украина.ру

Миротворец для ООН. Украина – не Израиль и по заданию США срывается с цепи себе в ущерб

Недавние случаи несогласованности в работе секретариата ООН и ее генсека Антониу Гутерриша не только бьют по деловому и политическому имиджу этой структуры в глазах мирового сообщества, но и показывают, какому давлению она подвергается извне.

2024-10-29T21:34

2024-10-29T21:34

2024-10-29T21:35

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В первую очередь со стороны тех, кто до сих пор считает себя хозяевами мира, которым все позволено и которые сами, без ООН, могут решать, кто, как и где должен жить. Это, конечно же, коллективный Запад во главе с многолетним и признанным его гегемоном – США, которые уверены, что вправе держать в своей узде и ООН, контролируя ее работу.На этот раз всплески гнева вызвали контакты Антониу Гутерриша с президентом России Владимиром Путиным. По этому и ударили. Генсек Гутерриш поехал на саммит стран БРИКС в Казань 22-24 октября этого года и встретился там с Путиным. Причем генсек сам просил и о встрече, и о конфиденциальности ее результата. Российская сторона свои обязательства сдержала, обнародовав краткий, технический комментарий. А вот секретариат ООН комментировал встречу развернуто и рассказал, что президент России и генсек ООН обсудили предложения, касающиеся облегчения прохождения торговых судов в Черном море, вопросы завершения конфликта в Украине на основе международного права и резолюций Генеральной Ассамблеи ООН и т. д. Делалось это с одной целью скомпрометировать и Путина, и Гутерриша: дескать, за спиной ООН "предатели демократии" договариваются со "страной-изгоем", в кои США и их англосаксы вкупе с Европой стараются запихать Россию.Ничего страшного для России не случилось, потому что провалилась главная задумка в отношении нее – она не попала в международную изоляцию. Это подтвердили и сам саммит БРИКС, и огромное количество двухсторонних встреч с мировыми лидерами, проведенных Путиным, и сам визит в Казань Гутерриша.Но примечательно то, что откровенно агрессивную атаку на генсека Гутерриша, выходящего, как кажется в США, из-под их контроля, возглавили главные американские протеже-клиенты на мировой арене – Израиль и Украина. Причем первый начал, а вторая очень сильно подгавкнула, когда Гутерриш не очень обратил внимания на американские окрики и предупреждения, и стало очевидно, что ООН все неохотнее пляшет под дудку Вашингтона.Для начала 2 октября 2024 года МИД Израиля объявило Гутерриша персоной нон грата в Израиле и запретил ему въезд в страну. А глава МИДа еврейского государства Исраэль Кац еще и обвинил генсека ООН в нежелании однозначно осудить Иран после его массированной ракетной атаки территории Израиля 1 октября сего же года. Также в вину Гутерришу было поставлено то, что он не способствовал признанию ХАМАС террористической организацией, оказывал поддержку ей, а также "Хезболле", йеменским хуситам и, разумеется, самому Ирану. "Израиль будет продолжать защищать своих граждан и сохранять свой статус и национальную честь с Антониу Гутерришем или без него. …Тот, кто не может однозначно осудить гнусное нападение Ирана на Израиль, как это сделали почти все страны мира, не достоин ступать на землю Израиля. Речь идет о генеральном секретаре, который до сих пор не осудил резню и сексуальные преступления, совершенные убийцами ХАМАС 7 октября, и не поспособствовал принятию решений по объявлению их террористической организацией"", — заявил Кац.А Гутерриш всего лишь, не упоминая ни Иран, ни Израиль, написал в соцсетях, что осуждает расширение конфликта на Ближнем Востоке "с эскалацией за эскалацией" и призвал прекратить огонь.И точно так же зашлась в ругательствах и Украина, когда по подсказке из США накинулась на Гутерриша за его визит в Казань. Персоной нон-грата его в Киеве не объявляли, но ретивые и расово правильные укро-патриоты внесли генсека ООН на скандальный сайт "Миротворец", куда помещают всех врагов Украины, подлежащих физическому уничтожению:Гутерриш на "Миротворце"А потом на генсека обрушились с критикой МИД Украины и лично просроченный президент украинских неонацистов Владимир Зеленский. "Генсек ООН отклонил приглашение Украины на первый глобальный саммит мира в Швейцарии. Он, однако, принял приглашение в Казань от Путина. Это неправильный выбор, который не способствует делу мира. Это только вредит репутации ООН", — заявили в МИД."В день ООН важно, что мир не забывает про цели и принципы устава организации, про цель ее создания, хотя некоторые ее функционеры отдают предпочтение искушениям в Казани, а не содержанию устава ООН", — поддакнул Зеленский и сообщил, что персонально подверг Гутерриша так называемому "кэнселлингу" или "отмене персоны". То есть как бы отказал Гутерришу в визите в Киев "из-за оскорбления здравомыслия и международного права в Казани".Многие в мире расценили поведение и Израиля и Украины, как элементарное дипломатическое хамство и непонимание международной обстановки и расклада сил в мире. Представитель генсека ООН Фархан Хак, комментируя визит шефа в столицу Татарстана на саммит БРИКС, сказал, что для генсека ООН важно участие в казанском саммите, поскольку страны представленного там объединения составляет почти половину населения мира.И с этим трудно не согласиться. Тем более, что в секретариате ООН поясняли, что Гутерриш, приехав в Россию впервые с 2022 года, только подтвердил в Казани свою позицию по урегулированию украинского кризиса на основании Устава ООН, международного права и резолюций ООН. Это же подтвердила и итоговая декларация саммита БРИКС.Но даже в этой неоднозначной и вызывающей ситуации Украина все равно выглядела и омерзительнее, и смешнее. Хотя бы потому, что генсеку Гутерришу ни холодно, ни жарко от запрета его визита в Киев – он туда вообще не собирался ехать. Вообще не собирался! И хорошо крайне смелому Зеленскому – он легко, смело и одной левой побеждает соперников, которые вообще на "битву" не являются. Скоро он так всех победит во славу Украины.И все было бы ничего -- можно было бы списать эти проблемы Киева и Тель-Авива, как заметил в разговоре с журналистами экс-зампостпреда России в ООН Константин Долгов, на усиливающийся "идиотизм в общезападной линии поведения". Но, увы, есть и другие тенденции, которые уже аукаются Украине в ущерб ее национальным интересам, если о них, об интересах, еще можно говорить.Во-первых, понятно же, что США, нападая на ООН с ожесточенной критикой, преследуют несколько целей.- и показать свою смелость, неповторимость и силу: мол, раз мы нападает и нагибаем ООН, значит, мы всесильны и можем себе позволить делать это так, как и было всегда, последние 30 лет, когда Америка типа победила в холодной войне;- и дисциплинировать своих союзников и сторонников, связанных с англосаксами системой договоров и обязательств;- и мобилизовать своих как старых, так и новых сторонников, клиентов и подчиненных и зависимых попутчиков и прилипал, отвлекая их от поисков альтернативы Pax Americana (Мир Америки);- и по полной возобновить объединение вокруг так называемой украинской и, разумеется, русофобской повестки, связанной с оказанием помощи Украине и нанесению стратегического поражения России. С помощью рычагов дипломатического, политического, санкционно-экономического давления.Во-вторых, США использует против своих противников и клиентов двух своих традиционных, извините, цепных псов, за американские подачки готовых на все. Старого – Израиль, и нового – неонацистский режим в Украине.У Украины и Израиля много как общего, так и разного. И Израиль, и Украина не смогут и пару лишних недель прожить без американской помощи. Сходство в главном: Израиль снесет в Средиземное море арабский мир, а Украина прекратит свое жалкое существование под российской мощью.Но различие – в нужности этих "псов" Америке, в той роли, которые они могут сыграть для величия и гегемонизма США. Израиль – самый надежный союзник США на Ближнем Востоке, который является одной из главных энергетических кладовых планеты. Ближний Восток – это нефть и газ, которые могут стать недоступными и неподконтрольными США, если в регионе установится мир и исчезнет хаос, порождаемый израильско-палестинским (читай -- израильско-арабским конфликтом и конфликтом Израиля и Ирана).Украина – это новоявленный рычаг для США, их таран и ударный механизм, направленные против России с целью, как уже было сказано, с одной стороны, "нанесения стратегического поражения" Москве. С другой – хаотизации Европы, ее экономического обезжиривания и уничтожения в Евросоюзе мощного конкурента США.И сегодня Украина половину задач выполнила: Европа стоит на пути стагнации и превращения в заурядный в экономическом отношении регион, из которого все привлекательные производства, капиталы и инвестиции перебираются за Атлантику в США.С Россией ситуация для США сложнее, но и она увязла в войне и несет определенные потери в финансовом и военном отношении.И для США если выбирать между Украиной и Израилем, то с учетом еврейского лобби в США Израиль стоит на первом месте в системе приоритетов. Израилю США будут помогать всегда. А вот Украина может и подождать: конфликт заморозить, войну законсервировать, авантюры поставить на паузу и русофобские удары затормозить и перенести на неопределенное будущее.А ведь есть еще и третий потенциальный конфликт – с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР), где США придется решать проблемы войны на три фронта, но где они воспитывают и подкармливают своих цепных псов – Тайвань и Филиппины. И война в ИТР для США, по мнению многих, выглядит предпочтительней войны в Европы с помощью Украины.Вот этого-то забвения и постановки на паузу больше всего и боятся сегодня в Киеве, ожидая, что 5 ноября 2024 года новым президентом США станет Дональд Трамп, который уже сказал, что Европа ему до лампочки и бороться он будет с Китаем. И Израиль забыть ему никто не даст.Одно может только утешать киевских неонацистов – если США все же решатся на войну на три фронта и продолжат финансировать Украину, перекладывая эту тяжесть на Европу.Но, с другой стороны, и в этом случае для Украины мало чего хорошего. Чтобы сделать неонацистский режим более сильным и потенциально способным в войне на бОльшее, на более убедительные победы или хотя бы на более разительные и существенные удары по России, США, коллективный Запад должны поднять Украину хотя бы до уровня Израиля. То есть усилить ее в военном отношении.Если Израиль таит в своих арсеналах "последний довод королей" в противостоянии с арабским миром – потенциальное ядерное оружие, то что-то подобное должна заиметь и Украина. Не зря же в Киеве заговорили о "грязном" ядерном оружии. С его помощью Украина, мол, может противостоять России, запугивать ее, как бы останавливать от более решительных действий. Ну, в Киеве на это рассчитывают, а в Вашингтоне эти расчет подпитывают и поддерживают.И потому сегодня очень сложно прогнозировать, что будут с Украиной: будет ли она вообще, если будет, то в каком виде, что с нею будут делать – тормозить или усиливать, в том числе, и с помощью ядерного оружия.Но беда-то в другом: Россия готова воевать до победы. Своей, разумеется. Более того, Россия изменила ядерную доктрину и понизила порог возможного применения ядерного оружия для защиты своих национальных интересов, безопасности и жизни своих граждан. Это о многим говорит, если все беспристрастно анализировать. И можно только представить, что останется от Украины и украинцев, если они пострадают в ядерной войне.И именно это, наверняка, и обсуждали Путин и Гутерриш на полях саммита БРИКС, стараясь найти пути мирного решения проблем. Но Зеленскому-то деньги нужны. Много и сегодня. Вот потому он и нападает на Гутерриша, а сайт "Миротворец" подло и цинично грозится его уничтожить….О том, как воспринимают оппозиционные политики в Украине отношение власти к генсеку ООН - в статье Волки, волки! Дубинский высмеял обиду Зеленского на генсека ООН

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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