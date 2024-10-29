https://ukraina.ru/20241029/1058452033.html

Вернуть всё за 9 месяцев: депутат Стефанчук пообещал сделать невозможное возможным

Вернуть всё за 9 месяцев: депутат Стефанчук пообещал сделать невозможное возможным - 29.10.2024 Украина.ру

Вернуть всё за 9 месяцев: депутат Стефанчук пообещал сделать невозможное возможным

Президентские выборы на Украине состоятся уже через 6-9 месяцев. И война им не помешает, потому что к тому времени закончится возвращением всех утраченных территорий. Такое громкое заявление в беседе с журналистами польского издания Onet сделал депутат Верховной Рады Украины Николай Стефанчук, брат спикера украинского парламента

2024-10-29T15:21

2024-10-29T15:21

2024-10-29T15:21

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На замечание польских журналистов, что такой сценарий нереален, он парировал: "Абсолютно нет".На днях глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что выборы на Украине состоятся сразу после завершения конфликта."(Выборы пройдут. - Ред.) сразу после окончания войны. Зеленский очень ясно выразился: он хочет, чтобы все солдаты имели возможность голосовать, как и беженцы за границей. Но сегодня ресурсы должны идти на войну", - сказал он, не уточнив, когда по ему мнению закончится конфликт на Украине.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Однако президентские выборы, которые были назначены на 2024 год, он отменил, сославшись на военное положение, хотя украинское законодательство не запрещает проведение голосования даже в таких обстоятельствах. Фактически единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной Рады, то есть Руслан Стефанчук.По данным последнего проведенного исследования, почти 70% украинцев считают, что выборы в стране проводить нужно, несмотря на военное положение.Еще по теме: Рада продлила срок военного положения и мобилизации на Украине.

https://ukraina.ru/20241028/1058406942.html

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новости, украина, донбасс, крым, руслан стефанчук, владимир зеленский, андрей ермак, верховная рада, выборы, президентские выборы