Вернуть всё за 9 месяцев: депутат Стефанчук пообещал сделать невозможное возможным - 29.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241029/1058452033.html
Вернуть всё за 9 месяцев: депутат Стефанчук пообещал сделать невозможное возможным
Вернуть всё за 9 месяцев: депутат Стефанчук пообещал сделать невозможное возможным - 29.10.2024 Украина.ру
Вернуть всё за 9 месяцев: депутат Стефанчук пообещал сделать невозможное возможным
Президентские выборы на Украине состоятся уже через 6-9 месяцев. И война им не помешает, потому что к тому времени закончится возвращением всех утраченных территорий. Такое громкое заявление в беседе с журналистами польского издания Onet сделал депутат Верховной Рады Украины Николай Стефанчук, брат спикера украинского парламента
2024-10-29T15:21
2024-10-29T15:21
новости
украина
донбасс
крым
руслан стефанчук
владимир зеленский
андрей ермак
верховная рада
выборы
президентские выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1d/1058451622_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4922f31a67519ca5805f7c6ba8b5b5fc.jpg
На замечание польских журналистов, что такой сценарий нереален, он парировал: "Абсолютно нет".На днях глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что выборы на Украине состоятся сразу после завершения конфликта."(Выборы пройдут. - Ред.) сразу после окончания войны. Зеленский очень ясно выразился: он хочет, чтобы все солдаты имели возможность голосовать, как и беженцы за границей. Но сегодня ресурсы должны идти на войну", - сказал он, не уточнив, когда по ему мнению закончится конфликт на Украине.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Однако президентские выборы, которые были назначены на 2024 год, он отменил, сославшись на военное положение, хотя украинское законодательство не запрещает проведение голосования даже в таких обстоятельствах. Фактически единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной Рады, то есть Руслан Стефанчук.По данным последнего проведенного исследования, почти 70% украинцев считают, что выборы в стране проводить нужно, несмотря на военное положение.Еще по теме: Рада продлила срок военного положения и мобилизации на Украине.
https://ukraina.ru/20241028/1058406942.html
украина
донбасс
крым
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1d/1058451622_195:0:1155:720_1920x0_80_0_0_f0fbcc0f4c71dd02914614e630f19758.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, донбасс, крым, руслан стефанчук, владимир зеленский, андрей ермак, верховная рада, выборы, президентские выборы
Новости, Украина, Донбасс, Крым, Руслан Стефанчук, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Верховная Рада, выборы, президентские выборы

Вернуть всё за 9 месяцев: депутат Стефанчук пообещал сделать невозможное возможным

15:21 29.10.2024
 
Фото: Парламент. юа, Стефанчук Николай
Фото: Парламент. юа, Стефанчук Николай
Читать в
Президентские выборы на Украине состоятся уже через 6-9 месяцев. И война им не помешает, потому что к тому времени закончится возвращением всех утраченных территорий. Такое громкое заявление в беседе с журналистами польского издания Onet сделал депутат Верховной Рады Украины Николай Стефанчук, брат спикера украинского парламента
"Россия возвращает все территории, которые она захватила с 2014 года, включая весь Донбасс и Крым, и выплачивает репарации", - заявил Стефанчук.
На замечание польских журналистов, что такой сценарий нереален, он парировал: "Абсолютно нет".
Фото: Стопкор, Стефанчук Николай и Руслан
Фото: Стопкор, Стефанчук Николай и Руслан
Фото: Стопкор, Стефанчук Николай и Руслан
На днях глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что выборы на Украине состоятся сразу после завершения конфликта.
"(Выборы пройдут. - Ред.) сразу после окончания войны. Зеленский очень ясно выразился: он хочет, чтобы все солдаты имели возможность голосовать, как и беженцы за границей. Но сегодня ресурсы должны идти на войну", - сказал он, не уточнив, когда по ему мнению закончится конфликт на Украине.
Андрей Ермак
Вчера, 07:50
Ермак рассказал, когда на Украине выберут президентаГлава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что выборы на Украине состоятся сразу после завершения конфликта
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Однако президентские выборы, которые были назначены на 2024 год, он отменил, сославшись на военное положение, хотя украинское законодательство не запрещает проведение голосования даже в таких обстоятельствах. Фактически единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной Рады, то есть Руслан Стефанчук.
По данным последнего проведенного исследования, почти 70% украинцев считают, что выборы в стране проводить нужно, несмотря на военное положение.
Еще по теме: Рада продлила срок военного положения и мобилизации на Украине.
 
НовостиУкраинаДонбассКрымРуслан СтефанчукВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакВерховная Радавыборыпрезидентские выборы
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:44Министр обороны России поздравил военнослужащих, отличившихся при освобождении Селидово
16:42Военный эксперт Юрий Кнутов: Покровск - ключ к Славянску, поэтому ВСУ превратят его в крепость
16:31"Вовина тысяча": аттракцион невиданной подлости
16:30В Одесе снова разоблачили коррумпированного медика, помогавшего уклонистам
16:29Вот и ответ на "план": Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания
16:01Дело Манафорта. Как Украина вмешивалась в выборы в США и почему это важно сейчас
15:57Убийцу экс-командира подлодки "Краснодар" приговорили к четверти века тюрьмы
15:21Вернуть всё за 9 месяцев: депутат Стефанчук пообещал сделать невозможное возможным
14:56Рада продлила срок военного положения и мобилизации на Украине - Гончаренко*
14:56Премьер-министр Украины рассказал, на что украинцы смогут потратить "Вовину тысячу"
14:15Штурмовики 5-й танковой бригады подняли российский флаг в Ясной Поляне
14:15Теперь – круглосуточно! Чем будет занят второй специальный корреспондент Украина.ру на позициях Донбасса
14:06Госдума РФ призвала ООН прекратить блокаду Кубы
13:48Зеленский рассказал президенту Южной Кореи о солдатах из Северной Кореи
13:46Разрушительный потенциал свободного народа Украины
13:40Перемирие или ядерная война? О логике западного суицида на примере Украины и Афганистана - Некрасов
13:28Российские военные освободили город Селидово в ДНР - Минобороны РФ
13:13Экономист Гаджи Алимусаев: Запад может доиграться — РФ и БРИКС создадут новую финансовую систему
13:07Заводы Rheinmetall на Украине станут законной целью армии России, заявил Песков
13:02"Это наше дело": Песков ответил, есть ли солдаты КНДР в зоне СВО
Лента новостейМолния