https://ukraina.ru/20241029/1058460036.html

Грузины не хотят роз. Но Запад не собирается "отпускать" ситуацию и мириться с поражением оппозиции

Грузины не хотят роз. Но Запад не собирается "отпускать" ситуацию и мириться с поражением оппозиции - 29.10.2024 Украина.ру

Грузины не хотят роз. Но Запад не собирается "отпускать" ситуацию и мириться с поражением оппозиции

Оппозиционный митинг против результатов выборов в Грузии 28 октября перед зданием парламента в Тбилиси прошел без происшествий, но это отнюдь не значит, что никакой цветной революции в этой стране не случится. Наоборот, риск ее проведения только возрастает

2024-10-29T20:46

2024-10-29T20:46

2024-10-29T20:48

эксклюзив

грузия

сихарулидзе

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парламентские выборы

протесты

евромайдан

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Судя по последним заявлениям официального представителя Госдепа США Мэттью Миллера, Вашингтон не намерен "отпустить" ситуацию и смириться с поражением грузинской оппозиции. Американский чиновник напомнил, что США неоднократно призывали грузинское правительство "прекратить антидемократические действия и вернуться на евро-атлантический путь"."Мы не исключаем дальнейших последствий, если направление грузинского правительства не изменится", - сказал Миллер, комментируя итоги парламентских выборов в Грузии, которые состоялись 26 октября и на которых победила правящая "Грузинская мечта".Он добавил, что Вашингтон присоединяется к призыву международных и местных наблюдателей о полном расследовании якобы имевших место сообщений о нарушениях при голосовании.Таким образом, США намекают грузинской власти на возможность повторения "революции роз", то есть грузинского аналога Евромайдана в Киеве с последующим госпереворотом, организованным и профинансированным Западом. Почти одновременно с предупреждением американского Госдепа, в СМИ появилась информация со ссылкой на осведомленные официальные источники в регионе, что Запад уже прислал в Грузию подготовленных на Украине снайперов. Если вспомним роль, которую снайперы (по некоторым данным именно приехавшие из Грузии, что было организовано Саакашвили) сыграли в ходе событий на киевском Майдане в 2014 году, не сложно предположить, что в Грузию их направляют для того, чтобы раскачать внутриполитическую ситуацию и спровоцировать очередную "цветную революцию".Небольшая закавказская страна действительно важна для реализации геополитических планов евроатлантистов в силу своего выгодного географического расположения и больших транзитных возможностей. Грузия имеет прямой выход к Черному морю, а также активно использует железнодорожное сообщение с сопредельными странами – Азербайджаном, Турцией и Арменией. Иными словами, Грузия на Кавказе является важным, стратегическим узлом - и логистики, и, что важнее, политики в этом регионе.Поэтому Запад выбрал Грузию как платформу, которая должна была стать точкой распространения его влияния в Закавказье, рассказал в интервью Украина.ру грузинский политолог, основатель научно-исследовательского института SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе.По его словам, это была изначальная замысел. Потом, когда накалилась ситуация вокруг России, на Западе подсчитали, что Грузию надо использовать как форпост против Российской Федерации, отметил политолог. Однако после войны 2008 года грузинская политическая элита отказалась от этой идеи и перешла на политику баланса, продолжил он."До 2022 года и начала специальной военной операции Запад был не против всего этого. Как только началась война, определенные круги на Западе захотели опять сделать из Грузии форпост для борьбы с Россией и в этом заключается главная проблема", - подчеркнул Сихарулидзе.Политолог уточнил, что типичный грузинский избиратель не хочет видеть свою страну каким-то форпостом. Эти люди хотят жить по западным стандартам, если под этим подразумевается высокий уровень социального равноправия, не превращая западничество в какую-то религиозную доктрину, рассказал эксперт.Именно по этой причине Сихарулидзе не верит в успех какого-то нового евромайдана в Грузии. Он прокомментировал информацию об отправке снайперов с Украины в Грузию, которая появилась во многих СМИ. По его словам, это не так просто, так как в Грузии работает служба разведки и это не страна, в которую можно было бы так легко устроить провокацию такого типа."Идея евромайдана – это мертвая идея. За 20 лет, сколько прошло от "Революции роз", нам постоянно угрожают этими евромайданами. Но революционные потуги в Грузии закончатся очень плачевно. Об этом свидетельствует и митинг от 28 октября, на который все быстро собрались и разошлись", - рассказал Сихарулидзе.Этот митинг показал также, что власть останется в руках "Грузинской мечты", которую с победой на выборах уже поздравили и Турция, и Китай, продолжил эксперт."Все региональные силы признали власть "Грузинской мечты". А признание США – это символический шаг, значимость которого с годами будет только уменьшаться. Это вызвано тем, что Запад в Грузии решил опираться не на среднестатистического избирателя, а на свои радикальные элементы в стране. Поэтому продвигать американскую позицию в Грузии будет чрезвычайно сложно", - заявил Сихарулидзе.Политолог добавил, что угрозам американского Госдепа не нужно придавать слишком большое значение, так как действующий его состав доживает свои "предпоследние дни" и пытается за это время "максимально защитить то достояние, которое у него есть". По мнению Сихарулидзе, пока неясно, будет ли Госдеп в будущем открыто вмешиваться во внутренние дела Грузии, увеличится ли интенсивность этого вмешательства, или, наоборот, уменьшится.Также эксперт добавил, что также непонятно, чем США конкретно может навредить Грузии в данный момент. Сихарулидзе сказал, что государство уже получает минимальное финансирование от Европы и США и что все проекты, которые существовали раньше, фактически перекрыты."Единственные, кто сидит на их попечении, это международные организации и НКО, которым они финансирование не урежут. Если урежут, эти НКО перестанут существовать. Без внешнего финансирования все прозападные НКО в Грузии просто исчезнут, потому что у них нет ни денежной, ни логистической поддержки", - рассказал политолог.С другой стороны, Евросоюз уже использовал большинство методов давления на Тбилиси, которым располагал, добавил Сихарулидзе. Теперь можно приостановить безвизовый режим между ЕС и Грузией, но это будет удар по собственным позициям, полагает он. Этот шаг у населения страны вызвал бы обратную реакцию, отметил эксперт."Проблема не в том, что в Грузии победила партия, защищающая якобы российские интересы. Проблема в том, что типичный грузинский избиратель не хочет видеть у власти радикальные силы. Им не нужно, чтобы Запад насаждал у них в стране евроатлантическую интеграцию по собственным лекалам, без учетов интересов Грузии. Если ЕС упразднит безвизовый режим, это лишь убедит избирателей, что Брюссель пытается подчинить их своей воле", - подчеркнул Сихарулидзе.По его словам, Вашингтону и Брюсселю пора понять, что прежняя Грузия с радикальными формами подчинения западной воле ушла в прошлое и переформатировать отношения с этой закавказской страной."Если они хотят поддержку большинства грузинских избирателей, им надо предложить что-то стоящее. Пока они предлагают лишь банальные угрозы, при этом не совсем понятно, как они будут осуществляться. Грузия не состоит в НАТО и в ЕС. Мы даже территориально не близки к ЕС, ни американский, ни европейский большой бизнес в Грузии не доминирует. Даже если они уйдут, очень легко их заменят Китай, Турция, Россия или Индия", - подытожил Арчил Сихарулидзе.Об итогах парламентских выборах в Грузии в материале Оппозиция упустила момент, "Мечта" справится. Что ожидает Грузию после парламентских выборов

https://ukraina.ru/20241018/1058204757.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, грузия, сихарулидзе, запад, сша, ес, парламентские выборы, протесты, евромайдан