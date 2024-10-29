Вот и ответ на "план": Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания
© POOL / Перейти в фотобанкXVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина и генсекретаря ООН Антониу Гутерреша
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Президент РФ Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Его комментарий о целях и задачах этой работы 29 октября опубликовал телеграм-канал "Вы слушали Маяк"
"Мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире как объективные факторы глобальной стабильности. Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы", - сказал Путин.
"Вот и ответ на "план" кому надо", - добавил телеграм-канал "Военная хроника".
Во вторник, 29 октября, американская газета The New York Times написала со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, что в одном из секретных пунктов "плана победы" Владимир Зеленский запросил у союзников крылатые ракеты "Томагавк" с дальностью в 2400 километров. Однако, отметил собеседник издания, это "абсолютно невыполнимо".
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, реагируя на ядерные угрозы Киева, отметил, что Украина вполне способна на создание такого рода оружия, так как для этой работы подойдет любая советская лаборатория, а у Украины такие есть.
18 октября, 17:30Путин отреагировал на ядерный шантаж ЗеленскогоЗаявления о том, что Украина за короткий срок может создать ядерное оружие - это опасная провокация, которая получит соответствующий ответ. Об этом президент России Владимир Путин заявил 18 октября на встрече с представителями СМИ стран-членов БРИКС