https://ukraina.ru/20241029/1058454905.html

Вот и ответ на "план": Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания

Вот и ответ на "план": Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания - 29.10.2024 Украина.ру

Вот и ответ на "план": Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания

Президент РФ Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Его комментарий о целях и задачах этой работы 29 октября опубликовал телеграм-канал "Вы слушали Маяк"

2024-10-29T16:29

2024-10-29T16:29

2024-10-29T16:29

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"Вот и ответ на "план" кому надо", - добавил телеграм-канал "Военная хроника".Во вторник, 29 октября, американская газета The New York Times написала со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, что в одном из секретных пунктов "плана победы" Владимир Зеленский запросил у союзников крылатые ракеты "Томагавк" с дальностью в 2400 километров. Однако, отметил собеседник издания, это "абсолютно невыполнимо".Также в середине октября немецкая газета Bild со ссылкой на украинского чиновника, работающего в области закупок оружия, написала, что в случае отказа Запада принять страну в НАТО, Киев якобы за несколько недель готов сконструировать ядерное оружие для применения против ВС РФ.Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, реагируя на ядерные угрозы Киева, отметил, что Украина вполне способна на создание такого рода оружия, так как для этой работы подойдет любая советская лаборатория, а у Украины такие есть.Другие темы: Вернуть всё за 9 месяцев: депутат Стефанчук пообещал сделать невозможное возможным.

https://ukraina.ru/20241018/1058203079.html

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новости, владимир путин, россия, украина, ядерное оружие