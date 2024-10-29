Вот и ответ на "план": Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания - 29.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241029/1058454905.html
Вот и ответ на "план": Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания
Вот и ответ на "план": Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания - 29.10.2024 Украина.ру
Вот и ответ на "план": Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания
Президент РФ Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Его комментарий о целях и задачах этой работы 29 октября опубликовал телеграм-канал "Вы слушали Маяк"
2024-10-29T16:29
2024-10-29T16:29
новости
владимир путин
россия
украина
ядерное оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/19/1058363070_0:0:2954:1663_1920x0_80_0_0_4844af76c49c1620e6466a14e6f92cc5.jpg
"Вот и ответ на "план" кому надо", - добавил телеграм-канал "Военная хроника".Во вторник, 29 октября, американская газета The New York Times написала со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, что в одном из секретных пунктов "плана победы" Владимир Зеленский запросил у союзников крылатые ракеты "Томагавк" с дальностью в 2400 километров. Однако, отметил собеседник издания, это "абсолютно невыполнимо".Также в середине октября немецкая газета Bild со ссылкой на украинского чиновника, работающего в области закупок оружия, написала, что в случае отказа Запада принять страну в НАТО, Киев якобы за несколько недель готов сконструировать ядерное оружие для применения против ВС РФ.Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, реагируя на ядерные угрозы Киева, отметил, что Украина вполне способна на создание такого рода оружия, так как для этой работы подойдет любая советская лаборатория, а у Украины такие есть.Другие темы: Вернуть всё за 9 месяцев: депутат Стефанчук пообещал сделать невозможное возможным.
https://ukraina.ru/20241018/1058203079.html
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/19/1058363070_225:0:2954:2047_1920x0_80_0_0_bf210eb2d70249bc99b33f2fd13dfeed.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир путин, россия, украина, ядерное оружие
Новости, Владимир Путин, Россия, Украина, Ядерное оружие

Вот и ответ на "план": Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания

16:29 29.10.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкXVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина и генсекретаря ООН Антониу Гутерреша
XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина и генсекретаря ООН Антониу Гутерреша
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент РФ Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Его комментарий о целях и задачах этой работы 29 октября опубликовал телеграм-канал "Вы слушали Маяк"
"Мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире как объективные факторы глобальной стабильности. Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы", - сказал Путин.
"Вот и ответ на "план" кому надо", - добавил телеграм-канал "Военная хроника".
Во вторник, 29 октября, американская газета The New York Times написала со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, что в одном из секретных пунктов "плана победы" Владимир Зеленский запросил у союзников крылатые ракеты "Томагавк" с дальностью в 2400 километров. Однако, отметил собеседник издания, это "абсолютно невыполнимо".
Также в середине октября немецкая газета Bild со ссылкой на украинского чиновника, работающего в области закупок оружия, написала, что в случае отказа Запада принять страну в НАТО, Киев якобы за несколько недель готов сконструировать ядерное оружие для применения против ВС РФ.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, реагируя на ядерные угрозы Киева, отметил, что Украина вполне способна на создание такого рода оружия, так как для этой работы подойдет любая советская лаборатория, а у Украины такие есть.
ВЭФ-2024. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
18 октября, 17:30
Путин отреагировал на ядерный шантаж ЗеленскогоЗаявления о том, что Украина за короткий срок может создать ядерное оружие - это опасная провокация, которая получит соответствующий ответ. Об этом президент России Владимир Путин заявил 18 октября на встрече с представителями СМИ стран-членов БРИКС
Другие темы: Вернуть всё за 9 месяцев: депутат Стефанчук пообещал сделать невозможное возможным.
 
НовостиВладимир ПутинРоссияУкраинаЯдерное оружие
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:44Министр обороны России поздравил военнослужащих, отличившихся при освобождении Селидово
16:42Военный эксперт Юрий Кнутов: Покровск - ключ к Славянску, поэтому ВСУ превратят его в крепость
16:31"Вовина тысяча": аттракцион невиданной подлости
16:30В Одесе снова разоблачили коррумпированного медика, помогавшего уклонистам
16:29Вот и ответ на "план": Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания
16:01Дело Манафорта. Как Украина вмешивалась в выборы в США и почему это важно сейчас
15:57Убийцу экс-командира подлодки "Краснодар" приговорили к четверти века тюрьмы
15:21Вернуть всё за 9 месяцев: депутат Стефанчук пообещал сделать невозможное возможным
14:56Рада продлила срок военного положения и мобилизации на Украине - Гончаренко*
14:56Премьер-министр Украины рассказал, на что украинцы смогут потратить "Вовину тысячу"
14:15Штурмовики 5-й танковой бригады подняли российский флаг в Ясной Поляне
14:15Теперь – круглосуточно! Чем будет занят второй специальный корреспондент Украина.ру на позициях Донбасса
14:06Госдума РФ призвала ООН прекратить блокаду Кубы
13:48Зеленский рассказал президенту Южной Кореи о солдатах из Северной Кореи
13:46Разрушительный потенциал свободного народа Украины
13:40Перемирие или ядерная война? О логике западного суицида на примере Украины и Афганистана - Некрасов
13:28Российские военные освободили город Селидово в ДНР - Минобороны РФ
13:13Экономист Гаджи Алимусаев: Запад может доиграться — РФ и БРИКС создадут новую финансовую систему
13:07Заводы Rheinmetall на Украине станут законной целью армии России, заявил Песков
13:02"Это наше дело": Песков ответил, есть ли солдаты КНДР в зоне СВО
Лента новостейМолния