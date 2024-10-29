"Ярс", "Синева" и "Булава": Россия провела учебные пуски баллистических и крылатых ракет
В России прошла тренировка стратегических сил ядерного сдерживания. Участие в ней приняли министр обороны РФ Андрей Белоусов и начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, уточняется в комментарии Минобороны РФ
"Проводится тренировка по управлению Вооруженными силами РФ, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника", - отметил Белоусов.
В ходе тренировки были проведены пуски баллистических и крылатых ракет:
- —межконтинентальной баллистической ракетой "Ярс" с космодрома "Плесецк" по полигону "Кура" на Камчатке;
- —баллистическими ракетами "Синева" и "Булава" из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера "Новомосковск" и Охотского моря с атомного подводного крейсера "Князь Олег".
Также к тренировке привлекли самолеты дальней авиации Ту-95С, они выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования.
"Все задачи выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики", - отметили в военном ведомстве.
Во вторник, 29 октября президент РФ Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Он отметил, что в условиях геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков именно ядерная триада России продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности страны.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, реагируя на ядерные угрозы Киева, отметил, что Украина вполне способна на создание такого рода оружия, так как для этой работы подойдет любая советская лаборатория, а у Украины такие есть.
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