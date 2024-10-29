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Дело Манафорта. Как Украина вмешивалась в выборы в США и почему это важно сейчас

Дело Манафорта. Как Украина вмешивалась в выборы в США и почему это важно сейчас - 29.10.2024 Украина.ру

Дело Манафорта. Как Украина вмешивалась в выборы в США и почему это важно сейчас

Через неделю в США состоятся выборы президента. От того, кто выйдет из этой гонки победителем, будет во многом зависеть дальнейшая судьба Украины. В этой связи уместно вспомнить события 2016–2017 гг., которые оказали влияние на отношение Дональда Трампа к этой стране. Одним из ключевых фигурантов той истории был ныне почти забытый Пол Манафорт

2024-10-29T16:01

2024-10-29T16:01

2024-10-29T16:57

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Почему Трамп выбрал МанафортаАпрель 2016 года. Кандидат на выборах президента Соединенных Штатов от республиканцев еще не определен. К номинации активно рвется Дональд Трамп, однако внутри партии у него есть серьезная оппозиция, которая не хочет видеть его на высшем государственном посту. Конкуренцию бизнесмену пытается навязать сенатор от штата Техас Тед Круз.В этих условиях Трамп решил назначить главою своего предвыборного штаба опытного политтехнолога, консультанта и лоббиста Пола Манафорта. К тому моменту тот успел побывать советником нескольких президентов-республиканцев: Джеральда Форда, Рональда Рейгана и Джорджа Буша — старшего.Манафорт считался мастером внутрипартийных интриг в Республиканской партии, который виртуозно умел работать с партийцами для того, чтобы продавить на праймериз и на съезде нужного кандидата. Так или иначе, вскоре Тед Круз снял свою кандидатуру и для Трампа открылась прямая дорога к статусу кандидата от республиканцев.Предвыборный штаб Трампа Манафорт возглавлял всего четыре месяца. В августе он ушел в отставку. С одной стороны, надобность в его услугах отпала, а кампании требовался свежий взгляд и новые подходы, с другой — громыхнул грандиозный скандал, в который оказался замешан политический бомонд Украины.Консультант ЯнуковичаВ августе 2016-го в СМИ была опубликована информация, согласно которой Манафорт якобы получил от бывшего президента Украины Виктора Януковича и его Партии регионов более 12 млн долларов. Сумма была выплачена наличными и в никаких ведомостях не фигурировала. Проще говоря, налицо самое банальное отмывание денег.Манафорт — давний партнер бывшего главного украинского "регионала". Еще в 2004 году, когда в результате т. н. "оранжевой революции" к власти Януковича так и не пустили, американский консультант с подачи олигарха Рината Ахметова начал работать с политиком. Сотрудничеством остались довольны обе стороны, поэтому Манафорт продолжил свою деятельность на Украине, на этот раз продвигая Партию регионов на парламентских выборах в 2006 и 2007 гг.В 2010-м Манафорт снова возле Януковича. На президентских выборах в том году тот наконец-то победил, а американский специалист продолжил давать советы уже избранному главе государства. Поговаривают, что именно Манафорт настаивал, чтобы Янукович прекратил метания и окончательно двинул в сторону интеграции с ЕС, а также прекратил прессовать Юлию Тимошенко.Дальнейшие события хорошо известны. Янукович качнулся в сторону Таможенного союза, начался Майдан, далее — госпереворот, как итог — клиент Манафорта лишился власти и убыл из страны. Советчик теперь уже бывшего президента, однако, Украину бросать не стал, а подключился к пиару Оппозиционного блока — собранного к новым выборам в Раду из остатков Партии регионов альянса.Разумеется, услуги заокеанского политтехнолога щедро оплачивались. В 2008 году в ежегодном отчете Минюста США указывалось, что компания Манафорта задекларировала 63 750 тыс. долларов, поступивших с Украины.Лещенко достает книгуВозвращаемся в 2016 год. Первые публикации в СМИ о миллионах, которые Манафорт получил от Януковича и его команды уже увидели свет. На постмайданной Украине начинается расследование.На роль "сливного бачка" в этой истории ее инициаторы отрядили журналиста, на тот момент депутата Верховной рады Сергея Лещенко. В нужный момент он извлек и передал правоохранителям т. н. амбарную книгу Партии регионов, своеобразную черную бухгалтерию предыдущих властей, где среди прочих фигурировал Манафорт и выплаченные ему суммы.Лещенко утверждал, что имеет на руках документы, согласно которым Манафорту были переведены от Януковича 750 тыс. долларов. Операция осуществлялась через офшорную компанию в Белизе, счет которой был открыт в Киргизии.Спустя полгода из Америки нанесли по Лещенко ответный удар. Войну компроматов продолжило издание Politico. Оно опубликовало материал, в котором приводились фрагменты переписки украинского депутата с дочерью Манафорта. В них Лещенко грозил разоблачить финансовые схемы американского политтехнолога с командой Януковича и намекнул, что может спрятать эти документы в долгий ящик за вознаграждение."Возможно, что у вас будет предложение, которое убедит меня поступить по-другому", — писал он.Вмешательство, которого не былоЛещенко все это отрицал. Не признавал свои тайные финансовые отношения с украинской верхушкой и Манафорт, однако это не помогло.Началось постепенное падение Манафорта. Сначала он ушел в отставку с поста главы штаба Трампа, затем против него начались расследования. Ему вменяли целый букет преступлений: сокрытие счетов в иностранных банках, махинации с налогами, отмывание денег и т. д. Часть эпизодов касалась именно его работы на Украине.Скандал вокруг Манафорта идеально вписывался в масштабное расследование американского спецпрокурора Роберта Мюллера, который на радость демократам занимался поиском российского вмешательства в выборы президента США в 2016-м.Тогда же Манафорту припомнили все его контакты с россиянами, поездки в РФ и т. д. Особенно внимательно следователи изучали его связи с Олегом Дерипаской. Предприниматель подтвердил, что имел контакты с Манафортом, однако они касались исключительно бизнеса.Как писала газета The NewYork Times, среди материалов "российского вмешательства" фигурировала встреча опального политтехнолога с адвокатом из России Натальей Весельницкой.Встреча состоялась во время предвыборной кампании в США в 2016 году. На ней также присутствовал сын Трампа Дональд Трамп — младший и зять будущего президента Джаред Кушнер. Участники беседы будто бы обсуждали, какой компромат на соперницу Трампа Хиллари Клинтон может предоставить РФ.Весь разговор, судя по всему, прослушивался ФБР. По словам Трампа-младшего, они обсуждали тему усыновления детей из России иностранцами, которое ранее запретили в РФ и никакого вмешательства в американские выборы в тот вечер с их стороны не было.Манафорта затаскали по допросам, в его резиденции был произведен обыск. Вместе с политтехнологом по уголовным делам проходил его деловой партнер Ричард Гейтс. Как писала газета The Los Angeles Times, именно он пошел на сотрудничество со следствием и дал показания на Манафорта.В июне 2018 года Манафорту изменили меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей, мотивировав это тем, что он оказывал давление на свидетелей. Через пару месяцев ему стали выносить приговоры: сначала без одного месяца 4 года тюрьмы по восьми пунктам обвинения из 18 (уклонение от уплаты налогов и банковское мошенничество), хотя обвинение настаивало на 24 годах заключения.Затем жюри присяжных подтвердило виновность Манафорта еще по двум пунктам — заговор против США и давление на свидетелей. В совокупности он получил более 7 лет тюрьмы.В декабре 2020 года, под занавес своего правления, Трамп помиловал Манафорта. Спустя пару лет тот выпустил мемуары, а на днях интервью с ним взял американский журналист Такер Карлсон, который активно поддерживает на нынешних выборах Дональда Трампа.Чем все закончилосьИстория Манафорта показательна. Опытнейший и высокооплачиваемый политконсультант, прельстившийся солидными гонорарами от украинских работодателей, не сумел вовремя распознать всю токсичность этой страны для внутренней политики США. Многие до него и после занимались ровно тем же самым — зарабатывали на Украине деньги, пусть и не совсем легально.Манафорт оказался заложником внутриамериканской политической борьбы крупнейших игроков, которые каждый по-своему пытались разыграть украинскую карту в свою пользу.Очевидно, что вся эпопея с "российским вмешательством" и попытки представить Трампа как агента влияния РФ сочинялись той частью американского истеблишмента, которая была связана с Демпартией и была заинтересована в ослаблении избранного президента США.Кроме того, свои интересы преследовала группа, которая концентрировалась вокруг Джо Байдена. Трамп в то время очень интересовался делами сына Байдена Хантера на Украине, который заседал в совете директоров компании Burisma и имел с этого откаты.Чтобы отбить эту атаку, демократы задействовали Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), которое с момента своего создания в 2015 году взаимодействовало с посольством США и проводило выгодную американцам линию в своей работе.Дело Манафорта на Украине раскручивал лично глава НАБУ Артем Сытник. Именно в его ведомство Лещенко передал ту самую амбарную книгу Партии регионов. Примечательно, что в этой "зарплатной ведомости" лично получатели денег не расписывались. За причитающиеся Манафорту суммы девять раз расписывался депутат Виталий Калюжный. Куда и на что шли эти деньги, сколько в итоге доходило до Манафорта, вряд ли когда-нибудь будет известно.Активность антикоррупционного бюро на этом направлении породило вопросы у конкурирующих украинских структур. В 2019 году тогдашний генпрокурор страны Юрий Луценко заявил, что НАБУ причастно к сливу Демпартии США черной бухгалтерии Партии регионов, из-за чего Украина де-факто вмешалась в американские выборы. Окружной суд Киева признал противоправными действия Сытника, однако каких-то серьезных последствий для него это не имело.Вся эта возня в банке с пауками в итоге кончилась ничем. Сытник просидел в кресле директора НАБУ до 2022 года, Луценко лишился должности еще раньше, вскоре после прихода к власти Владимира Зеленского.История с Манафортом сегодня практически забыта. Но забыл ли ее Дональд Трамп — вопрос. Слишком дорого она обошлась экс-главе государства, который был вынужден большую часть своего президентского срока отбиваться от нападок оппонентов. Эти нападки во многом базировались на украинском прошлом Манафорта и потянули за собой ниточку других разоблачений, реальных и мнимых, которые доставили Трампу большие неприятности.Участие Украины в этих интригах в долгосрочной перспективе не принесло этой стране ничего хорошего. Трамп окончательно уверился в том, что украинская верхушка подыгрывает демократам и работает против него. А значит, можно ожидать, что все это будет учитываться в выработке позиции гипотетической администрации Трампа по отношению к Украине после выборов в США.О том, что собой представляет нынешняя версия плана Трампа по Украине, — в материале издания Украина.ру Трамп нашел решение конфликта на Украине в недавнем прошлом. Почему это не сработает.

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эксклюзив, сша, украина, дональд трамп, пол манафорт, россия