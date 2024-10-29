https://ukraina.ru/20241029/1058456622.html
Министр обороны России поздравил военнослужащих, отличившихся при освобождении Селидово
Министр обороны России поздравил военнослужащих, отличившихся при освобождении Селидово - 29.10.2024 Украина.ру
Министр обороны России поздравил военнослужащих, отличившихся при освобождении Селидово
Министр обороны России поздравил военнослужащих соединений, проявивших мужество и героизм при освобождении населённого пункта Селидово в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ
2024-10-29T16:44
2024-10-29T16:44
2024-10-29T16:44
новости
россия
селидово
донецкая народная республика
андрей белоусов
новые регионы
днр
сво
награда
минобороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1a/1056497473_0:0:2867:1613_1920x0_80_0_0_6398dcaafb145e597f2e2ab57a8350f8.jpg
Андрей Белоусов направил поздравление командованию и личному составу 30 отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Он отметил, что демонстрируя пример стойкости и упорства, военнослужащие соединения уверенно продвигаются вперед, мужественно выполняют боевые задачи на красноармейском направлении."За отвагу и мужество, проявленные при освобождении более 30 населённых пунктов, в том числе Авдеевки, Очеретино и Новогродовки более 13 900 военнослужащих награждены государственными наградами Российской Федерации и ведомственными знаками отличия. Мы всегда будем помнить воинов бригады, отдавших жизнь за нашу Родину и вписавших свои имена в историю ратных побед", – сказано в телеграмме МО РФ.Белоусов также поздравил командование и личный состав 15 отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады."Сегодня, не оставляя малейших шансов противнику, вы продолжаете уверенно продвигаться вперед на красноармейском направлении. В ходе специальной военной операции, за образцовое выполнение боевых задач, мужество и отвагу более 8 700 военнослужащих бригады награждены государственными наградами, а 5 из них удостоены звания героя Российской Федерации", – отметил министр обороны России.Он также поздравил командование и личный состав 433-го мотострелкового Краснознаменного полка имени Донского казачества. Отмечено, что военнослужащие полка, проявляя храбрость и самоотверженность, освобождали от последователей фашизма населенные пункты Новоалександровка, Желанное и Новогродовка Донецкой Народной Республики.Белоусов поблагодарил военнослужащих за верность воинскому долгу и присяге. Он выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять все поставленные задачи, надёжно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России.Как сообщалось ранее, Российские военные освободили город Селидово в ДНР - Минобороны РФ Также в новостях: Штурмовики 5-й танковой бригады подняли российский флаг в Ясной Поляне Больше новостей в обзоре Инструкция к британским танкам, флаги Канады, обстрелы, налеты. Главное на Украине на 13:00 29 октября
россия
селидово
донецкая народная республика
днр
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1a/1056497473_96:0:2644:1911_1920x0_80_0_0_5b303647c6a4138c335788ae5c965f21.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, селидово, донецкая народная республика, андрей белоусов, новые регионы, днр, сво, награда, минобороны рф
Новости, Россия, Селидово, Донецкая Народная Республика, Андрей Белоусов, Новые регионы, ДНР, СВО, награда, Минобороны РФ
Министр обороны России поздравил военнослужащих, отличившихся при освобождении Селидово
Министр обороны России поздравил военнослужащих соединений, проявивших мужество и героизм при освобождении населённого пункта Селидово в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ
Андрей Белоусов направил поздравление командованию и личному составу 30 отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Он отметил, что демонстрируя пример стойкости и упорства, военнослужащие соединения уверенно продвигаются вперед, мужественно выполняют боевые задачи на красноармейском направлении.
"За отвагу и мужество, проявленные при освобождении более 30 населённых пунктов, в том числе Авдеевки
, Очеретино
и Новогродовки более 13 900 военнослужащих награждены государственными наградами Российской Федерации и ведомственными знаками отличия. Мы всегда будем помнить воинов бригады, отдавших жизнь за нашу Родину и вписавших свои имена в историю ратных побед", – сказано в телеграмме МО РФ.
Белоусов также поздравил командование и личный состав 15 отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады.
"Сегодня, не оставляя малейших шансов противнику, вы продолжаете уверенно продвигаться вперед на красноармейском направлении. В ходе специальной военной операции, за образцовое выполнение боевых задач, мужество и отвагу более 8 700 военнослужащих бригады награждены государственными наградами, а 5 из них удостоены звания героя Российской Федерации", – отметил министр обороны России.
Он также поздравил командование и личный состав 433-го мотострелкового Краснознаменного полка имени Донского казачества. Отмечено, что военнослужащие полка, проявляя храбрость и самоотверженность, освобождали от последователей фашизма населенные пункты Новоалександровка, Желанное и Новогродовка Донецкой Народной Республики.
"Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед в составе группировки войск "Центр", уничтожаете противника, шаг за шагом приближая день полного освобождения Донбасса от неонацистов. За отвагу и мужество, проявленные при выполнении боевых задач более 1 000 военнослужащих награждены государственными наградами", – сказано в поздравлении российского министра.
Белоусов поблагодарил военнослужащих за верность воинскому долгу и присяге. Он выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять все поставленные задачи, надёжно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России.