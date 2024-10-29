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Министр обороны России поздравил военнослужащих, отличившихся при освобождении Селидово

Министр обороны России поздравил военнослужащих, отличившихся при освобождении Селидово - 29.10.2024 Украина.ру

Министр обороны России поздравил военнослужащих, отличившихся при освобождении Селидово

Министр обороны России поздравил военнослужащих соединений, проявивших мужество и героизм при освобождении населённого пункта Селидово в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ

2024-10-29T16:44

2024-10-29T16:44

2024-10-29T16:44

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Андрей Белоусов направил поздравление командованию и личному составу 30 отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Он отметил, что демонстрируя пример стойкости и упорства, военнослужащие соединения уверенно продвигаются вперед, мужественно выполняют боевые задачи на красноармейском направлении."За отвагу и мужество, проявленные при освобождении более 30 населённых пунктов, в том числе Авдеевки, Очеретино и Новогродовки более 13 900 военнослужащих награждены государственными наградами Российской Федерации и ведомственными знаками отличия. Мы всегда будем помнить воинов бригады, отдавших жизнь за нашу Родину и вписавших свои имена в историю ратных побед", – сказано в телеграмме МО РФ.Белоусов также поздравил командование и личный состав 15 отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады."Сегодня, не оставляя малейших шансов противнику, вы продолжаете уверенно продвигаться вперед на красноармейском направлении. В ходе специальной военной операции, за образцовое выполнение боевых задач, мужество и отвагу более 8 700 военнослужащих бригады награждены государственными наградами, а 5 из них удостоены звания героя Российской Федерации", – отметил министр обороны России.Он также поздравил командование и личный состав 433-го мотострелкового Краснознаменного полка имени Донского казачества. Отмечено, что военнослужащие полка, проявляя храбрость и самоотверженность, освобождали от последователей фашизма населенные пункты Новоалександровка, Желанное и Новогродовка Донецкой Народной Республики.Белоусов поблагодарил военнослужащих за верность воинскому долгу и присяге. Он выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять все поставленные задачи, надёжно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России.Как сообщалось ранее, Российские военные освободили город Селидово в ДНР - Минобороны РФ Также в новостях: Штурмовики 5-й танковой бригады подняли российский флаг в Ясной Поляне Больше новостей в обзоре Инструкция к британским танкам, флаги Канады, обстрелы, налеты. Главное на Украине на 13:00 29 октября

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новости, россия, селидово, донецкая народная республика, андрей белоусов, новые регионы, днр, сво, награда, минобороны рф