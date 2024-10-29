Убийцу экс-командира подлодки "Краснодар" приговорили к четверти века тюрьмы
© РИА Новости . Виталий Тимкив Сергей Денисенко во время заседания Первомайского районного суда в Краснодаре. Архивное фото
Мастер спорта, экс-глава Федерации карате Украины и агент СБУ Сергей Денисенко получил 25 лет лишения свободы за убийство бывшего командира подлодки "Краснодар", на момент смерти работавшего замначальником отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона
Денисенко признали виновным сразу по нескольким статьям: "Убийство", "Незаконные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему" и "Государственная измена".
На ряде судебных заседаний Денисенко присутствовал в футболке с флагом США.
Денисенко приговорили к 25 годам лишения свободы. Также мастеру спорта нужно выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей и компенсацию морального вреда в размере пяти миллионов рублей семье погибшего.
Фото: Генпрокуратура России, Сергей Денисенко
Фото: Генпрокуратура России, Сергей Денисенко
В октябре 2022 года Денисенко получил от своих кураторов задание расправиться с Ржицким. Для этого злоумышленник приехал в Краснодар, где организовал слежку за экс-командиром подлодки. В марте 2023 года Денисенко получил паспорт РФ, а 10 июля того же года застрелил Ржицкого в парке культуры и отдыха имени 30-летия Победы во время утренней пробежки чиновника.
В прошлый понедельник, 23 октября, американское издание The Washington Post опубликовало обширную статью, посвященную терактам, которые провела Служба безопасности Украины на территории России. По информации газеты, именно украинские спецслужбы стоят за терактами на территории РФ, в которых погибли Дарья Дугина, Максим Фомин, более известный как Владлен Татарский, Станислав Ржицкий и многие другие, в том числе и мирные жители, погибшие в результате терактов на Крымском мосту.
"По словам нынешних и бывших украинских и американских чиновников, в миссиях участвовали элитные группы украинских оперативников, набранные из управлений, которые были сформированы, обучены и оснащены в тесном сотрудничестве с ЦРУ. По словам чиновников, с 2015 года ЦРУ потратило десятки миллионов долларов на то, чтобы превратить службы Украины, созданные в советские времена, в мощных союзников [Запада] против Москвы", - говорилось в материале издания.
Один из последних терактов, спланированных киевским режимом, произошел утром 4 октября в Запорожской области. Там в результате подрыва автомобиля скончался работник ЗАЭС, бывший председатель Совета депутатов города Энергодар Андрей Короткий.
Подробности в материале обозревателя издания Украина.ру Владимира Скачко Террор – их ремесло. Так неонацисты компенсируют свои поражения на полях любых сражений.