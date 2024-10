https://ukraina.ru/20241029/1058458536.html

Неделя до выборов в США: Трамп обещает раскрыть важный секрет, а у Харрис появилось тайное оружие

Неделя до выборов в США: Трамп обещает раскрыть важный секрет, а у Харрис появилось тайное оружие - 29.10.2024 Украина.ру

Неделя до выборов в США: Трамп обещает раскрыть важный секрет, а у Харрис появилось тайное оружие

Семь дней остаётся до президентских выборов в США, но сказать, кто из кандидатов имеет большие шансы на победу, невозможно

2024-10-29T21:07

2024-10-29T21:07

2024-10-29T21:57

эксклюзив

сша

дональд трамп

камала харрис

джо байден

президентские выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0b/1057371904_0:0:1020:574_1920x0_80_0_0_8b5903e55a67eb6d73419abad3d74ba9.jpg

Разрыв между вице-президентом США Камалой Харрис и бывшим главой государства Дональдом Трампом сохраняется в пределах статистической погрешности, вперёд вырывается то одна, то другой. Даже сложно сказать, кто именно сейчас имеет преимущество, поскольку разные агрегаторы отдают пальму первенства по-разному: по версии Real Clear Politics, у Трампа +0,2%, а у Five Thirty Eight Харрис имеет +1,4%.Колеблющиеся штаты всегда играют важную роль в избирательной кампании, но в нынешней – решающую. В 2024 году победителя могут определить даже не тысячи, а сотни голосов, поэтому оба штаба до последней минуты предвыборной гонки продолжают бороться за эту группу электората. В настоящий момент в колеблющихся штатах явное преимущество Трампа: по разным оценкам, республиканец либо лидирует во всех семи, либо уступает лишь в Мичигане, а в Висконсине у обоих кандидатов одинаковый результат вплоть до десятой процента.И Трамп, и Харрис активно проводят митинги в разных уголках страны, привлекая на свои мероприятия известных политиков, бизнесменов и звёзд шоу-бизнеса. В числе последних голливудских агитаторов вице-президента – обладатели "Оскаров" Леонардо Ди Каприо и Роберт де Ниро. Если Ди Каприо точно зачитывал текст с бумажки, то де Ниро не подбирал слов в адрес кандидата-республиканца. "Меня чертовски бесит, что мы тут обсуждаем такой кусок дерьма, как Дональд Трамп", - заявил актёр. Чего не сделаешь ради победы на выборах! 44-й президент США Барак Обама зачитал строчки из песни Lose Yourself рэпера Эминема, стоя с ним на одной сцене в Детройте, за что Трамп назвал своего предшественника "настоящим придурком". А вот действующего главу государства Джо Байдена, как сообщают источники портала Axios, штаб Харрис не допускает до агитационных мероприятий, поскольку считает его "политической обузой", но при этом не хочет напрямую отказываться от его поддержки.Трамп решил провести митинг в своём родном городе Нью-Йорке, который традиционно голосует за демократов. Само собой, там был сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс, претендующий на пост вице-президента, председатель Палаты представителей Майк Джонсон, а ещё на арену Madison Square Garden вышли телеведущий Такер Карлсон, который в начале года взял интервью у президента РФ Владимира Путина, и завершивший свою избирательную кампанию в пользу Трампа юрист Роберт Кеннеди-младший, который после выхода из Демократической партии баллотировался как независимый кандидат.К слову о Кеннеди. 10 октября скончалась его мать Этель, стоявшая во главе известной американской династии, и журналисты обратили внимание на беседу Байдена и Обамы на церемонии прощания с ней. Чтобы понять, о чём говорят два американских президента, на протяжении восьми лет работавших в одной администрации, газета The New York Post обратилась к профессиональному чтецу по губам Джереми Фримену. По его словам, Байден посетовал: "Она не такая сильная, как я" - не упоминая имени, но автор статьи уверен, что речь о Харрис, - его бывший шеф согласился с этим мнением и добавил: "У нас есть время". Источник, близкий к Обаме, не стал отрицать корректность перевода, однако подчеркнул, что только собеседники знают, о чём на самом деле шла речь.Серьёзным инструментом в руках демократов всегда были СМИ. Но не в этот раз. The Washington Post впервые с 1988 года отказалась выступать в поддержку какого-либо кандидата на выборах президента в США, поскольку издание, как объяснил директор-распорядитель Уильям Льюис, приняло решение "вернуться к корням" и отстаивать уважение человеческой свободы во всех проявлениях. В итоге The Washington Post столкнулась с массовыми отписками читателей (свыше 200 тысяч). Взбунтовались и сотрудники газеты: два обозревателя в знак протеста уволились, один из них – Боб Кэйган, муж Виктории Нуланд. Остальные журналисты в коллективной статье заявили, что в преддверии выборов должны были напомнить об угрозе со стороны республиканца и высказаться о приверженности демократическим ценностям (читай – Харрис)."Его [The Washington Post] владелец Джефф Безос находится в конфликте с Трампом и боится последствий для своего остального бизнеса вроде Amazon, который получает многомиллиардные контракты от разведсообщества США. Трамп же намерен устроить антикоррупционные чистки в спецслужбах" - поясняет американист Малек Дудаков.Отказалась от поддержки Харрис и газета The Los Angeles Times.И хотя кандидаты идут вровень, всё же в последние дни рейтинг вице-президента просел. Тем не менее, есть фактор, который может сыграть демократам на руку, причём на протяжении всей избирательной кампании он был уязвимым местом действующей администрации - и это экономическая ситуация в стране, как ни странно.30 октября американские власти опубликуют данные о состоянии национальной экономики на конец III квартала, а показатели, как ожидается, будут выше июльского прогноза вдвое - темпы роста экономики в годовом исчислении примерно 3,3%. Кроме того, инфляция замедляется, и это положительно сказывается на уровне жизни населения, которое связывает состояние экономики с администрацией, в которой Харрис занимает высокую должность, пишет британский The Economist.А пока экономическая сводка не опубликована, вице-президент 29 числа, ровно за неделю до выборов (хотя миллионы граждан уже проголосовали досрочно, включая Байдена и 100-летнего 39-го президента США Джимми Картера), выступит с обращением к избирателям. Причём место выступления выбрано очень символичное – парк "Эллипс" вблизи Белого дома, где Трамп в январе 2021 года призвал несогласных с результатами выборов идти маршем в сторону Капитолия. По информации телеканала CNN, речь Харрис будет направлена не на то, чтобы охватить новые вопросы, а чтобы подчеркнуть глубокий контраст между ней и Трампом. И выбранное место подчеркнёт, что второй срок республиканца может быть хуже предыдущего.В свою очередь Трамп тоже кое-что приготовил для общественности. На митинге в Нью-Йорке, обращаясь к спикеру нижней палаты Конгресса США республиканцу Майку Джонсону, он заявил: "Думаю, наш маленький секрет очень хорошо сработает в Палате представителей, верно? Наш маленький секрет оказывает большое влияние. У нас есть маленький секрет. Мы расскажем вам, в чём он заключается, когда гонка закончится".Интриг в президентской кампании становится всё больше.О том, какие последствия могут ожидать мировое сообщество в ближайшие годы в связи с политическими и экономическими потрясениями - в статье Ростислав Ищенко Остаться должен один. Конец и новое начало планетарной экономики

https://ukraina.ru/20171027/1019444069.html

https://ukraina.ru/20241022/1058285212.html

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден, президентские выборы