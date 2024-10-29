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В Одесе снова разоблачили коррумпированного медика, помогавшего уклонистам

В Одесе снова разоблачили коррумпированного медика, помогавшего уклонистам - 29.10.2024 Украина.ру

В Одесе снова разоблачили коррумпированного медика, помогавшего уклонистам

Крупную сумму денег в иностранной и национальной валютах, а также двух дезертиров обнаружили украинские силовики при задержании врача, подозреваемого в помощи соотечественникам в уклонении от мобилизации. Об этом сообщает офис украинского генпрокурора, подавшего в отставку

2024-10-29T16:30

2024-10-29T16:30

2024-10-29T16:30

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"В Одессе разоблачен врач, который совместно со должностными лицами МСЭК способствовал уклонению от военной службы и мобилизации", - сказано в сообщении офиса украинского генпрокурора.Врачу предъявлено "подозрение" в получении неправомерной выгоды – денежных средств за оформление уклонистов, а также за оформление инвалидности."По данным следствия, врач действовал в сговоре с должностными лицами МСЭК Одесской области. Подозреваемый собирал медицинскую документацию со сведениями о несуществующих болезнях и получал через посредника деньги от лиц, которым предлагалось получить группу инвалидности. В уголовном производстве проведен ряд санкционированных обысков, в ходе которых изъята медицинская документация в отношении лиц, которые могли незаконно оформить группы инвалидности, а также денежные средства в сумме 74000 долларов США и 12500 грн", - сказано в распространённом сообщении.Силовики при обыске административного здания КУ "ООЦМСЭ" обнаружили двух военнослужащих, находившихся в розыске по факту самовольного ухода из воинской части. Они пытались оформить фиктивную инвалидность, отметили украинские прокуроры.Помимо этого, были выявлены пять человек призывного возраста, находившиеся в розыске по факту уклонения от военной службы.Незадолго до этого украинский генпрокурор подал в отставку на фоне громкого коррупционного скандала в медкомиссиях. Там оформляли фальшивые документы для уклонистов, а также для желающих получать денежные выплаты и другие льготы в качестве инвалидов II группы.Среди лжеинвалидов оказалось много прокуроров и других силовиков, родственников чиновников разного ранга, предпринимателей. При обысках у должностных лиц комиссий как на Западной Украине, так и восточной части постсоветской республики обнаружены крупные суммы денег в долларах США и других валютах, драгоценности, незаконно приобретённая недвижимость.Накануне в новостях: Кабмин Украины решил, кто будет выполнять функции оскандалившейся Центральной МСЭКДо этого Госпогранслужба Украины выявила около 650 групп по вывозу за границу уклонистов Автор издания Украина.ру Виктория Титова рассмотрела проблему в публикации Дело врачей и прокуроров. Генпрокурорская очистка на Украине

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новости, украина, одесса, кабмин, мобилизация, уклонисты, сво, коррупция