В Одесе снова разоблачили коррумпированного медика, помогавшего уклонистам
врач в Одессе при задержании за помощь уклонистам и дезертирам (октябрь 2024)
Крупную сумму денег в иностранной и национальной валютах, а также двух дезертиров обнаружили украинские силовики при задержании врача, подозреваемого в помощи соотечественникам в уклонении от мобилизации. Об этом сообщает офис украинского генпрокурора, подавшего в отставку
"В Одессе разоблачен врач, который совместно со должностными лицами МСЭК способствовал уклонению от военной службы и мобилизации", - сказано в сообщении офиса украинского генпрокурора.
Врачу предъявлено "подозрение" в получении неправомерной выгоды – денежных средств за оформление уклонистов, а также за оформление инвалидности.
"По данным следствия, врач действовал в сговоре с должностными лицами МСЭК Одесской области. Подозреваемый собирал медицинскую документацию со сведениями о несуществующих болезнях и получал через посредника деньги от лиц, которым предлагалось получить группу инвалидности. В уголовном производстве проведен ряд санкционированных обысков, в ходе которых изъята медицинская документация в отношении лиц, которые могли незаконно оформить группы инвалидности, а также денежные средства в сумме 74000 долларов США и 12500 грн", - сказано в распространённом сообщении.
Силовики при обыске административного здания КУ "ООЦМСЭ" обнаружили двух военнослужащих, находившихся в розыске по факту самовольного ухода из воинской части. Они пытались оформить фиктивную инвалидность, отметили украинские прокуроры.
Помимо этого, были выявлены пять человек призывного возраста, находившиеся в розыске по факту уклонения от военной службы.
Незадолго до этого украинский генпрокурор подал в отставку на фоне громкого коррупционного скандала в медкомиссиях. Там оформляли фальшивые документы для уклонистов, а также для желающих получать денежные выплаты и другие льготы в качестве инвалидов II группы.
Среди лжеинвалидов оказалось много прокуроров и других силовиков, родственников чиновников разного ранга, предпринимателей. При обысках у должностных лиц комиссий как на Западной Украине, так и восточной части постсоветской республики обнаружены крупные суммы денег в долларах США и других валютах, драгоценности, незаконно приобретённая недвижимость.
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Автор издания Украина.ру Виктория Титова рассмотрела проблему в публикации Дело врачей и прокуроров. Генпрокурорская очистка на Украине