https://ukraina.ru/20241029/1058450597.html
Военный эксперт Юрий Кнутов: Покровск - ключ к Славянску, поэтому ВСУ превратят его в крепость
Военный эксперт Юрий Кнутов: Покровск - ключ к Славянску, поэтому ВСУ превратят его в крепость - 29.10.2024 Украина.ру
Военный эксперт Юрий Кнутов: Покровск - ключ к Славянску, поэтому ВСУ превратят его в крепость
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
2024-10-29T16:42
2024-10-29T16:42
2024-10-29T16:43
спецоперация
донбасс
россия
селидово
юрий кнутов
вооруженные силы украины
украина.ру
эксклюзив
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Застройка Селидово состояла из высотных домов. Каждый высотный дом можно превратить в хорошо укрепленную огневую точку, и выкурить оттуда противника сложно. И то, что мы Селидово взяли за несколько недель, не разрушив город, говорит о возросшем тактическом мастерстве командования и выучке личного состава, который научился штурмовать пусть и небольшие города быстро, с минимальными потерями и минимальными разрушениями.Дальнейшее продвижение ВС России при применении этой тактики будет чревато для ВСУ большими потерями. Потому что когда отступают украинские войска, у нас появляется возможность двигаться у них на плечах и брать укрепленные районы и населенные пункты с ходу. Эта тактика времен Великой Отечественной войны, но сейчас она оказывается тоже востребованной и показывает на примере Селидово неплохие результаты.Однако есть такая точка зрения, что командование и главком ВСУ Сырский в частности, приняли решение сосредоточить войска вокруг Покровска, создать мощную линию обороны и превратить Покровск в город-крепость. Таким образом мы можем столкнуться с сильным сопротивлением украинской армии. Но многое будет зависеть от того, как организованы действия наших войск.Покровск занимает ключевое место в обороне ВСУ. В случае его освобождения появляется возможность продвижения на север сторону Краматорска и Славянска. Славянско-Краматорская агломерация – последняя крупная агломерация в Донбассе. Ее освобождение будет означать ликвидацию крупной группировки ВСУ.Так что в Киеве понимают, что Покровск это ключ к тому, сможет ли Украина удержать часть Донбасса, пусть и небольшую, либо Россия получит возможность освободить весь Донбасс и двинуться к левому берегу Днепра. Так что бои здесь предстоят серьезные и тяжелые.
https://ukraina.ru/20241028/1058421273.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
спецоперация, донбасс, россия, селидово, юрий кнутов, вооруженные силы украины, украина.ру, эксклюзив
Спецоперация, Донбасс, Россия, Селидово, Юрий Кнутов, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Эксклюзив
Военный эксперт Юрий Кнутов: Покровск - ключ к Славянску, поэтому ВСУ превратят его в крепость
16:42 29.10.2024 (обновлено: 16:43 29.10.2024)
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
Застройка Селидово состояла из высотных домов. Каждый высотный дом можно превратить в хорошо укрепленную огневую точку, и выкурить оттуда противника сложно. И то, что мы Селидово взяли за несколько недель, не разрушив город, говорит о возросшем тактическом мастерстве командования и выучке личного состава, который научился штурмовать пусть и небольшие города быстро, с минимальными потерями и минимальными разрушениями.
Дальнейшее продвижение ВС России при применении этой тактики будет чревато для ВСУ большими потерями. Потому что когда отступают украинские войска, у нас появляется возможность двигаться у них на плечах и брать укрепленные районы и населенные пункты с ходу. Эта тактика времен Великой Отечественной войны, но сейчас она оказывается тоже востребованной и показывает на примере Селидово неплохие результаты.
Однако есть такая точка зрения, что командование и главком ВСУ Сырский в частности, приняли решение сосредоточить войска вокруг Покровска, создать мощную линию обороны и превратить Покровск в город-крепость. Таким образом мы можем столкнуться с сильным сопротивлением украинской армии. Но многое будет зависеть от того, как организованы действия наших войск.
Покровск занимает ключевое место в обороне ВСУ. В случае его освобождения появляется возможность продвижения на север сторону Краматорска
и Славянска. Славянско-Краматорская агломерация – последняя крупная агломерация в Донбассе
. Ее освобождение будет означать ликвидацию крупной группировки ВСУ.
Так что в Киеве
понимают, что Покровск это ключ к тому, сможет ли Украина
удержать часть Донбасса, пусть и небольшую, либо Россия получит возможность освободить весь Донбасс и двинуться к левому берегу Днепра
. Так что бои здесь предстоят серьезные и тяжелые.