https://ukraina.ru/20241029/1058450597.html

Военный эксперт Юрий Кнутов: Покровск - ключ к Славянску, поэтому ВСУ превратят его в крепость

Военный эксперт Юрий Кнутов: Покровск - ключ к Славянску, поэтому ВСУ превратят его в крепость - 29.10.2024 Украина.ру

Военный эксперт Юрий Кнутов: Покровск - ключ к Славянску, поэтому ВСУ превратят его в крепость

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.

2024-10-29T16:42

2024-10-29T16:42

2024-10-29T16:43

спецоперация

донбасс

россия

селидово

юрий кнутов

вооруженные силы украины

украина.ру

эксклюзив

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Застройка Селидово состояла из высотных домов. Каждый высотный дом можно превратить в хорошо укрепленную огневую точку, и выкурить оттуда противника сложно. И то, что мы Селидово взяли за несколько недель, не разрушив город, говорит о возросшем тактическом мастерстве командования и выучке личного состава, который научился штурмовать пусть и небольшие города быстро, с минимальными потерями и минимальными разрушениями.Дальнейшее продвижение ВС России при применении этой тактики будет чревато для ВСУ большими потерями. Потому что когда отступают украинские войска, у нас появляется возможность двигаться у них на плечах и брать укрепленные районы и населенные пункты с ходу. Эта тактика времен Великой Отечественной войны, но сейчас она оказывается тоже востребованной и показывает на примере Селидово неплохие результаты.Однако есть такая точка зрения, что командование и главком ВСУ Сырский в частности, приняли решение сосредоточить войска вокруг Покровска, создать мощную линию обороны и превратить Покровск в город-крепость. Таким образом мы можем столкнуться с сильным сопротивлением украинской армии. Но многое будет зависеть от того, как организованы действия наших войск.Покровск занимает ключевое место в обороне ВСУ. В случае его освобождения появляется возможность продвижения на север сторону Краматорска и Славянска. Славянско-Краматорская агломерация – последняя крупная агломерация в Донбассе. Ее освобождение будет означать ликвидацию крупной группировки ВСУ.Так что в Киеве понимают, что Покровск это ключ к тому, сможет ли Украина удержать часть Донбасса, пусть и небольшую, либо Россия получит возможность освободить весь Донбасс и двинуться к левому берегу Днепра. Так что бои здесь предстоят серьезные и тяжелые.

https://ukraina.ru/20241028/1058421273.html

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2024

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

спецоперация, донбасс, россия, селидово, юрий кнутов, вооруженные силы украины, украина.ру, эксклюзив