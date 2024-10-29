Военный эксперт Юрий Кнутов: Покровск - ключ к Славянску, поэтому ВСУ превратят его в крепость - 29.10.2024 Украина.ру
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Военный эксперт Юрий Кнутов: Покровск - ключ к Славянску, поэтому ВСУ превратят его в крепость
Военный эксперт Юрий Кнутов: Покровск - ключ к Славянску, поэтому ВСУ превратят его в крепость - 29.10.2024 Украина.ру
Военный эксперт Юрий Кнутов: Покровск - ключ к Славянску, поэтому ВСУ превратят его в крепость
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
2024-10-29T16:42
2024-10-29T16:43
спецоперация
донбасс
россия
селидово
юрий кнутов
вооруженные силы украины
украина.ру
эксклюзив
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Застройка Селидово состояла из высотных домов. Каждый высотный дом можно превратить в хорошо укрепленную огневую точку, и выкурить оттуда противника сложно. И то, что мы Селидово взяли за несколько недель, не разрушив город, говорит о возросшем тактическом мастерстве командования и выучке личного состава, который научился штурмовать пусть и небольшие города быстро, с минимальными потерями и минимальными разрушениями.Дальнейшее продвижение ВС России при применении этой тактики будет чревато для ВСУ большими потерями. Потому что когда отступают украинские войска, у нас появляется возможность двигаться у них на плечах и брать укрепленные районы и населенные пункты с ходу. Эта тактика времен Великой Отечественной войны, но сейчас она оказывается тоже востребованной и показывает на примере Селидово неплохие результаты.Однако есть такая точка зрения, что командование и главком ВСУ Сырский в частности, приняли решение сосредоточить войска вокруг Покровска, создать мощную линию обороны и превратить Покровск в город-крепость. Таким образом мы можем столкнуться с сильным сопротивлением украинской армии. Но многое будет зависеть от того, как организованы действия наших войск.Покровск занимает ключевое место в обороне ВСУ. В случае его освобождения появляется возможность продвижения на север сторону Краматорска и Славянска. Славянско-Краматорская агломерация – последняя крупная агломерация в Донбассе. Ее освобождение будет означать ликвидацию крупной группировки ВСУ.Так что в Киеве понимают, что Покровск это ключ к тому, сможет ли Украина удержать часть Донбасса, пусть и небольшую, либо Россия получит возможность освободить весь Донбасс и двинуться к левому берегу Днепра. Так что бои здесь предстоят серьезные и тяжелые.
https://ukraina.ru/20241028/1058421273.html
донбасс
россия
селидово
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
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5
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Украина.ру
1
5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
спецоперация, донбасс, россия, селидово, юрий кнутов, вооруженные силы украины, украина.ру, эксклюзив
Спецоперация, Донбасс, Россия, Селидово, Юрий Кнутов, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Эксклюзив

Военный эксперт Юрий Кнутов: Покровск - ключ к Славянску, поэтому ВСУ превратят его в крепость

16:42 29.10.2024 (обновлено: 16:43 29.10.2024)
 
© Украина.руЮрий Кнутов
Юрий Кнутов - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Украина.ру
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
Застройка Селидово состояла из высотных домов. Каждый высотный дом можно превратить в хорошо укрепленную огневую точку, и выкурить оттуда противника сложно. И то, что мы Селидово взяли за несколько недель, не разрушив город, говорит о возросшем тактическом мастерстве командования и выучке личного состава, который научился штурмовать пусть и небольшие города быстро, с минимальными потерями и минимальными разрушениями.
Дальнейшее продвижение ВС России при применении этой тактики будет чревато для ВСУ большими потерями. Потому что когда отступают украинские войска, у нас появляется возможность двигаться у них на плечах и брать укрепленные районы и населенные пункты с ходу. Эта тактика времен Великой Отечественной войны, но сейчас она оказывается тоже востребованной и показывает на примере Селидово неплохие результаты.
Однако есть такая точка зрения, что командование и главком ВСУ Сырский в частности, приняли решение сосредоточить войска вокруг Покровска, создать мощную линию обороны и превратить Покровск в город-крепость. Таким образом мы можем столкнуться с сильным сопротивлением украинской армии. Но многое будет зависеть от того, как организованы действия наших войск.
Покровск занимает ключевое место в обороне ВСУ. В случае его освобождения появляется возможность продвижения на север сторону Краматорска и Славянска. Славянско-Краматорская агломерация – последняя крупная агломерация в Донбассе. Ее освобождение будет означать ликвидацию крупной группировки ВСУ.
Так что в Киеве понимают, что Покровск это ключ к тому, сможет ли Украина удержать часть Донбасса, пусть и небольшую, либо Россия получит возможность освободить весь Донбасс и двинуться к левому берегу Днепра. Так что бои здесь предстоят серьезные и тяжелые.
Карта СВО 29.10
Карта СВО 29.10
Карта СВО 29.10
Карта СВО 29.10
Алексей Анпилогов (СВО) - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Вчера, 17:07
Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия погонит ВСУ по украинской степи от Покровска и МирноградаЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
СпецоперацияДонбассРоссияСелидовоЮрий КнутовВооруженные силы УкраиныУкраина.руЭксклюзив
 
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Заголовок открываемого материала
16:44Министр обороны России поздравил военнослужащих, отличившихся при освобождении Селидово
16:42Военный эксперт Юрий Кнутов: Покровск - ключ к Славянску, поэтому ВСУ превратят его в крепость
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