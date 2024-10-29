Инструкция к британским танкам, флаги Канады, обстрелы, налеты. Главное на Украине на 13:00 29 октября - 29.10.2024 Украина.ру
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Инструкция к британским танкам, флаги Канады, обстрелы, налеты. Главное на Украине на 13:00 29 октября
Инструкция к британским танкам, флаги Канады, обстрелы, налеты. Главное на Украине на 13:00 29 октября - 29.10.2024 Украина.ру
Инструкция к британским танкам, флаги Канады, обстрелы, налеты. Главное на Украине на 13:00 29 октября
ВС РФ продолжают освобождать населенные пункты; фронт в Донбассе у ВСУ "посыпался", говорит украинский военный; украинская армия отступает, оставляя на поле боя своих раненых и убитых; киевский режим продолжает обстреливать объекты на территории России
2024-10-29T13:00
2024-10-29T13:00
эксклюзив
сво
украина
потери всу
днр
лнр
вс рф
россия
курская область
брянская область
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Боевые действияВ результате активных действий мотострелковые подразделения группировки российских войск "Запад" улучшили свое положение по переднему краю, захватили 59 опорных пунктов противника, сообщил 29 октября начальник пресс-центра группировки.При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесли поражение живой силе и технике подразделений ВСУ в районах Стельмаховки, Берестового и Новоегоровки.Отражены три контратаки штурмовых подразделений ВСУ, уничтожены 40 военнослужащих армии противника и БМП-2. За сутки потери ВСУ составили до 570 человек и 22 единиц ВВСТ, в том числе БМП-2, БТР-4Е "Буцефал", САУ, четыре артиллерийских орудия, шесть автомобилей. Уничтожено две станции спутниковой связи "Старлинк" и 12 пунктов управления БПЛА.В ведомстве также сообщают, что военнослужащие бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Север" продолжают успешно выбивать противника, уничтожая боевую технику и живую силу противника."Противник, пытаясь атаковать позиции российских военнослужащих, отправил в бой колонну боевых бронированных машин, в том числе два танка. Операторы разведывательных БПЛА обнаружили колонну техники и передали координаты на командный пункт. Действуя малыми группами при поддержке артиллерии и операторов FPV-дронов, морпехи уничтожили противника и провели контратаку позиций ВСУ. Противник, не выдержав натиска наших военнослужащих, оставил на поле боя своих раненых и убитых, а также вооружение, боеприпасы и технику, предоставленные странами НАТО", - говорится в сообщении МО РФ.Подразделения группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Охримовка Харьковской области, противник понес потери, информирует МО России.Сообщается также, что подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и освободили населенный пункт Катериновка Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Горняк в ДНР. В Горняке расположено угледобывающее предприятие "Кураховская" — одно из четырех, входящих в компанию "Селидовуголь". Отсюда противник обстреливал Кировский и Петровский районы Донецка, а также Старомихайловку, отмечает в связи с этим Донецкое агентство новостей (ДАН).Подразделения группировки войск "Восток" улучшили свое положение по переднему краю и освободили населенный пункт Доброволье в ДНР.Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 117-й механизированной, 141-й пехотной бригад ВСУ, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области, Камышаны и Никольское Херсонской области.Средствами ПВО сбиты три реактивных снаряда HIMARS производства США и 98 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 647 самолетов, 283 вертолета, 34783 беспилотных летательных аппарата, 584 зенитных ракетных комплекса, 18902 танка и других боевых бронированных машин, 1481 боевая машина реактивных систем залпового огня, 16927 орудий полевой артиллерии и минометов, 27720 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке МО России.Российские войска продвинулись в трех местах к югу от Курахово - у Ясной Поляны, Богоявленки и Екатериновки, об этом сообщает украинский военный паблик Deep State.Фронт "посыпался"Фронт на Донбассе "посыпался", заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко. "Все мы знаем, я не открою военную тайну, если скажу, что фронт у нас посыпался. К сожалению, в Селидово уже зашли орки, и они уже там закрепляются. Я думаю, что в ближайшее время они обойдут его кольцом и захватят целиком, что даст им тактический выход на Покровск. Это очень для нас плохо", - заявил украинский военный, слова которого приводит издание "Страна" в своем телеграм-канале.По словам Марченко, причины в том, что у ВСУ не хватает боеприпасов, не хватает людей, нет пополнения, на ЛБС "люди очень уставшие, они просто не вытягивают фронты, на которых находятся".С чем диверсанты прорывались в Брянскую областьФСБ опубликовала новые фото и видео, снятые на месте уничтожения группы иностранных диверсантов, пытавшихся проникнуть в Брянскую область. В частности, демонстрируется оружие, боеприпасы и снаряжение боевиков, а также два флага Канады.Накануне ФСБ сообщила, что российские силовики пресекли попытку диверсионной группы перейти границу в Климовском районе Брянской области. Четверых диверсантов уничтожили, по остаткам ДРГ ударили артиллерией. У ликвидированных диверсантов нашли иностранное оружие, экипировку и средства связи, а их личные вещи указывали на западное происхождение.По данным ФСБ, за теле одного из боевиков обнаружена "татуировка 2-го батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США".ОбстрелыВСУ продолжают попытки наносить удары по объектам на российской территории. Так, ВСУ предприняли очередную попытку обстрелять Луганск ракетами неустановленного типа, об этом 29 октября сообщает правительство ЛНР в своем телеграм-канале.Сообщается, что силами ПВО атака отражена. Часть ракет сдетонировали в промышленном районе города. Оперативные службы работают на месте происшествия. Жителей просят соблюдать осторожность.Крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа в Гудермесе загорелась после атаки беспилотников. Об этом сообщил 29 октября в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, следственные органы занялись расследованием и установлением причастных к преступлению лиц. Жертв и пострадавших нет, деятельность университета не приостановлена, все службы работают в штатном режиме.РИА Новости публикует фото, которое предоставил агентству министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.По данным МО РФ, ночью силами ПВО сбиты семь БПЛА в нескольких регионах России и над акваторией Черного моря.Украинские СМИ информируют, что в Киеве много разрушений в результате падения обломков сбитых беспилотников этой ночью. В Соломенском районе столицы пострадала многоэтажка, загорелся газопровод, магазин и стоявшие рядом автомобили. В Святошинском районе без окон осталось административное здание.В Херсоне в результате обстрела повреждены энергетические объекты, частично обесточены Корабельный и Центральный районы, об этом сообщает 29 октября пресс-служба городской военной администрации."Общественное" сообщает 29 октября о взрывах в городе Сумы. В городе и области объявлена воздушная тревога. Пишут также о взрывах в Киеве, в Кривом Роге, в Житомирской и Полтавской областях.Ситуация в Курской областиРоссийские военные нашли в окопах Курской области инструкции для ВСУ по работе британских танков Challenger-2. Об этом сообщает МО РФ в своем телеграм-канале, публикуя соответствующее видео. Инструкции обнаружены после того, как ВСУ оставили эти позиции.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее – в материале "Диагноз власти — невроз. Украинские эксперты о том, что общество готово к протестам и не готово простить"
https://ukraina.ru/20241029/1058436741.html
https://ukraina.ru/20241029/1058420662.html
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Сергей Зуев
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эксклюзив, сво, украина, потери всу, днр, лнр, вс рф, россия, курская область, брянская область, обстрелы
Эксклюзив, СВО, Украина, потери ВСУ, ДНР, ЛНР, ВС РФ, Россия, Курская область, Брянская область, обстрелы

Инструкция к британским танкам, флаги Канады, обстрелы, налеты. Главное на Украине на 13:00 29 октября

13:00 29.10.2024
 
© 38-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ 38-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ
38-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ
© 38-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ
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Сергей Зуев
Все материалы
ВС РФ продолжают освобождать населенные пункты; фронт в Донбассе у ВСУ "посыпался", говорит украинский военный; украинская армия отступает, оставляя на поле боя своих раненых и убитых; киевский режим продолжает обстреливать объекты на территории России
Боевые действия
В результате активных действий мотострелковые подразделения группировки российских войск "Запад" улучшили свое положение по переднему краю, захватили 59 опорных пунктов противника, сообщил 29 октября начальник пресс-центра группировки.
При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесли поражение живой силе и технике подразделений ВСУ в районах Стельмаховки, Берестового и Новоегоровки.
Отражены три контратаки штурмовых подразделений ВСУ, уничтожены 40 военнослужащих армии противника и БМП-2. За сутки потери ВСУ составили до 570 человек и 22 единиц ВВСТ, в том числе БМП-2, БТР-4Е "Буцефал", САУ, четыре артиллерийских орудия, шесть автомобилей. Уничтожено две станции спутниковой связи "Старлинк" и 12 пунктов управления БПЛА.
В ведомстве также сообщают, что военнослужащие бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Север" продолжают успешно выбивать противника, уничтожая боевую технику и живую силу противника.
"Противник, пытаясь атаковать позиции российских военнослужащих, отправил в бой колонну боевых бронированных машин, в том числе два танка. Операторы разведывательных БПЛА обнаружили колонну техники и передали координаты на командный пункт. Действуя малыми группами при поддержке артиллерии и операторов FPV-дронов, морпехи уничтожили противника и провели контратаку позиций ВСУ. Противник, не выдержав натиска наших военнослужащих, оставил на поле боя своих раненых и убитых, а также вооружение, боеприпасы и технику, предоставленные странами НАТО", - говорится в сообщении МО РФ.
Коллаж: что говорят эксперты - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
06:07
НАТО испугалось армии северокорейцев, которых еще никто не виделТему присутствия северокорейских солдат на территории России и их участие в боевых действиях подхватил сам генсек НАТО Марк Рютте. Всего несколько дней назад он опровергал эту информацию и вот сегодня заявил о развёртывании войск КНДР в Курской области
Подразделения группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Охримовка Харьковской области, противник понес потери, информирует МО России.
Сообщается также, что подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и освободили населенный пункт Катериновка Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Горняк в ДНР.
В Горняке расположено угледобывающее предприятие "Кураховская" — одно из четырех, входящих в компанию "Селидовуголь". Отсюда противник обстреливал Кировский и Петровский районы Донецка, а также Старомихайловку, отмечает в связи с этим Донецкое агентство новостей (ДАН).
Подразделения группировки войск "Восток" улучшили свое положение по переднему краю и освободили населенный пункт Доброволье в ДНР.
Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 117-й механизированной, 141-й пехотной бригад ВСУ, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области, Камышаны и Никольское Херсонской области.
Средствами ПВО сбиты три реактивных снаряда HIMARS производства США и 98 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 647 самолетов, 283 вертолета, 34783 беспилотных летательных аппарата, 584 зенитных ракетных комплекса, 18902 танка и других боевых бронированных машин, 1481 боевая машина реактивных систем залпового огня, 16927 орудий полевой артиллерии и минометов, 27720 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке МО России.
Российские войска продвинулись в трех местах к югу от Курахово - у Ясной Поляны, Богоявленки и Екатериновки, об этом сообщает украинский военный паблик Deep State.
Фронт "посыпался"
Фронт на Донбассе "посыпался", заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.
"Все мы знаем, я не открою военную тайну, если скажу, что фронт у нас посыпался. К сожалению, в Селидово уже зашли орки, и они уже там закрепляются. Я думаю, что в ближайшее время они обойдут его кольцом и захватят целиком, что даст им тактический выход на Покровск. Это очень для нас плохо", - заявил украинский военный, слова которого приводит издание "Страна" в своем телеграм-канале.
Алексей Анпилогов интервью
06:45
Алексей Анпилогов: После потери крепостей в Донбассе, ВСУ покатятся к Полтаве, теряя волю к сопротивлениюУкраинские войска покатятся на северо-запад, будут отступать сначала на линию Запорожье-Днепропетровск, потом Полтавы-Харькова и ближе к Киеву. Такое отступление позволяет России сужать линию фронта, высвобождая дополнительные части, которые могут усиливать напор. Украина столкнется с тем, что ей будет необходимо возмещать потери отступающих частей
По словам Марченко, причины в том, что у ВСУ не хватает боеприпасов, не хватает людей, нет пополнения, на ЛБС "люди очень уставшие, они просто не вытягивают фронты, на которых находятся".
С чем диверсанты прорывались в Брянскую область
ФСБ опубликовала новые фото и видео, снятые на месте уничтожения группы иностранных диверсантов, пытавшихся проникнуть в Брянскую область. В частности, демонстрируется оружие, боеприпасы и снаряжение боевиков, а также два флага Канады.
Накануне ФСБ сообщила, что российские силовики пресекли попытку диверсионной группы перейти границу в Климовском районе Брянской области. Четверых диверсантов уничтожили, по остаткам ДРГ ударили артиллерией. У ликвидированных диверсантов нашли иностранное оружие, экипировку и средства связи, а их личные вещи указывали на западное происхождение.
По данным ФСБ, за теле одного из боевиков обнаружена "татуировка 2-го батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США".
Обстрелы
ВСУ продолжают попытки наносить удары по объектам на российской территории. Так, ВСУ предприняли очередную попытку обстрелять Луганск ракетами неустановленного типа, об этом 29 октября сообщает правительство ЛНР в своем телеграм-канале.
Сообщается, что силами ПВО атака отражена. Часть ракет сдетонировали в промышленном районе города. Оперативные службы работают на месте происшествия. Жителей просят соблюдать осторожность.
Крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа в Гудермесе загорелась после атаки беспилотников. Об этом сообщил 29 октября в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, следственные органы занялись расследованием и установлением причастных к преступлению лиц. Жертв и пострадавших нет, деятельность университета не приостановлена, все службы работают в штатном режиме.
РИА Новости публикует фото, которое предоставил агентству министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
По данным МО РФ, ночью силами ПВО сбиты семь БПЛА в нескольких регионах России и над акваторией Черного моря.
Украинские СМИ информируют, что в Киеве много разрушений в результате падения обломков сбитых беспилотников этой ночью. В Соломенском районе столицы пострадала многоэтажка, загорелся газопровод, магазин и стоявшие рядом автомобили. В Святошинском районе без окон осталось административное здание.
Последствия украинского обстрела Курска - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Вчера, 18:15
Расправы над мирными жителями Курской области впечатлили и США. Итоги 28 октября на УкраинеАмериканские СМИ сообщили о расправах украинских военных и иностранных наёмников над мирными жителями в Курской области
В Херсоне в результате обстрела повреждены энергетические объекты, частично обесточены Корабельный и Центральный районы, об этом сообщает 29 октября пресс-служба городской военной администрации.
"Общественное" сообщает 29 октября о взрывах в городе Сумы. В городе и области объявлена воздушная тревога. Пишут также о взрывах в Киеве, в Кривом Роге, в Житомирской и Полтавской областях.
Ситуация в Курской области
Российские военные нашли в окопах Курской области инструкции для ВСУ по работе британских танков Challenger-2. Об этом сообщает МО РФ в своем телеграм-канале, публикуя соответствующее видео. Инструкции обнаружены после того, как ВСУ оставили эти позиции.
Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее – в материале "Диагноз власти — невроз. Украинские эксперты о том, что общество готово к протестам и не готово простить"
 
ЭксклюзивСВОУкраинапотери ВСУДНРЛНРВС РФРоссияКурская областьБрянская областьобстрелы
 
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