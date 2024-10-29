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Парламент России проголосовал за новую льготу участникам СВО

Парламент России проголосовал за новую льготу участникам СВО - 29.10.2024 Украина.ру

Парламент России проголосовал за новую льготу участникам СВО

Участников СВО освободят от взыскания исполнительского сбора, когда исполнительное производство возбуждено по исполнительным документам. Такой законопроект одобрен депутатами нижней палаты российского парламента.

2024-10-29T17:19

2024-10-29T17:19

2024-10-29T17:19

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Законопроект принят в первом чтении. Он отменит необходимость представлять доказательства, подтверждающие уважительность причин неисполнения исполнительного документа в срок, установленный для добровольного исполнения.Член Комитета по госстроительству и законодательству Дмитрий Вяткин напомнил, что сейчас исполнительное производство в отношении участников СВО приостанавливается. Однако от они не освобождены исполнительского сбора, который составляет 7% от взыскиваемой суммы или имущества, на которое наложено взыскание.Кроме того, депутаты предложили внести изменения предлагается внести в статью 112 закона "Об исполнительном производстве". Так может быть восполнен законодательный пробел, который был выявлен в результате обработки и рассмотрения обращений и жалоб от членов семей и самих участников СВО, сообщает телеграм-канал "Дума ТВ".Ранее стало известно, что В Югре будут переобучать ветеранов СВО Также сообщалось, что Два ветерана СВО стали госслужащими благодаря программе "Время героев"

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новости, россия, минобороны рф, льготы, ветераны, сво, социальное государство, налоги, государственная дума рф, парламент, законопроект