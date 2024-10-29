Галкин* объявил, что учит украинский ради заработка. А его самого обвинили в абьюзе Пугачевой
Фото: соцсети, Максим Галкин (иноагент)
Беглый российский юморит Максим Галкин* заявил, что учит украинский язык, потому что хочет больше выступать на свадьбах и корпоративах украинцев, а также назвал Одессу родным городом. Об этом сообщил телеграм-канал Mash
Журналисты канала отметили, что по их информации, Галкин* планирует перевести на украинский свой репертуар и даже уже связывался с этой целью с двумя известными украинскими продюсерами.
Также Галкин заявил, что считает Одессу своим родным городом, хотя родился в Наро-Фоминском районе Московской области.
В раннем детстве Галкин* жил с семьей в городе Нора Восточной Германии. Позже, когда его отец получил воинское звание генерал-майора Советской Армии, семья переехала в Одессу. Там Галкин учился в первых трех классах начальной школы и занимался в детской студии изобразительного искусства. Затем Галкины* переселились в Бурятию, и до пятого класса будущий шоумен учился в школе № 5 города Улан-Удэ. Позже семья вернулась в Московскую область.
Абьюз теперь на мове?
Певица Алена Кравец рассказала "Аргументам и фактам", что супруга шоумена Алла Пугачева боится мужа, потому что он тиран.
"Галкин* жестокий манипулятор и умеет надавить на больные точки. Я сама не раз была свидетельницей, как он говорил Алле гадости, а потом хихикал, что, мол, пошутил. Галкин - абьюзер", - заверила Кравец, уточнив, что страхи Пугачевой подкрепляет еще и тот факт, что сейчас она живет за счет Галкина*.
Пару дней назад шоумена обвинили в том, что он пользуется услугами массовки, чтобы создать видимость полных залов на своих концертах за рубежом.
24 октября, 12:28Для поддержания иллюзии своей популярности: Галкина* обвинили в обманеБеглый российский юморит Максим Галкин* пользуется услугами массовки, чтобы создать видимость полных залов на своих концертах за рубежом. Такое обвинение артист получил от пользователей, после того, как стало известно, что билеты на его выступления почти не раскупаются
Галкин* публично осудил СВО и в 2022 году вместе с семьей перебрался в Израиль. В сентябре того же года Минюст включил его в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста - Украина, также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". С тех пор он дает концерты исключительно за рубежом.
Представитель Галкина* Екатерина Зубань многократно утверждала, что права и свободы ее клиента нарушены, так как он якобы никогда не занимался и не занимается политической деятельностью, а критика в адрес госорганов, по ее словам, "не является политической деятельностью" и Галкин "никогда не получал ни организационной, ни финансовой помощи от Украины либо других стран".
* Иноагент.