https://ukraina.ru/20241029/1058457004.html

Галкин* объявил, что учит украинский ради заработка. А его самого обвинили в абьюзе Пугачевой

Галкин* объявил, что учит украинский ради заработка. А его самого обвинили в абьюзе Пугачевой - 29.10.2024 Украина.ру

Галкин* объявил, что учит украинский ради заработка. А его самого обвинили в абьюзе Пугачевой

Беглый российский юморит Максим Галкин* заявил, что учит украинский язык, потому что хочет больше выступать на свадьбах и корпоративах украинцев, а также назвал Одессу родным городом. Об этом сообщил телеграм-канал Mash

2024-10-29T17:05

2024-10-29T17:05

2024-10-29T17:05

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украинский язык

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Журналисты канала отметили, что по их информации, Галкин* планирует перевести на украинский свой репертуар и даже уже связывался с этой целью с двумя известными украинскими продюсерами.Также Галкин заявил, что считает Одессу своим родным городом, хотя родился в Наро-Фоминском районе Московской области.В раннем детстве Галкин* жил с семьей в городе Нора Восточной Германии. Позже, когда его отец получил воинское звание генерал-майора Советской Армии, семья переехала в Одессу. Там Галкин учился в первых трех классах начальной школы и занимался в детской студии изобразительного искусства. Затем Галкины* переселились в Бурятию, и до пятого класса будущий шоумен учился в школе № 5 города Улан-Удэ. Позже семья вернулась в Московскую область.Абьюз теперь на мове?Певица Алена Кравец рассказала "Аргументам и фактам", что супруга шоумена Алла Пугачева боится мужа, потому что он тиран.Пару дней назад шоумена обвинили в том, что он пользуется услугами массовки, чтобы создать видимость полных залов на своих концертах за рубежом.Галкин* публично осудил СВО и в 2022 году вместе с семьей перебрался в Израиль. В сентябре того же года Минюст включил его в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста - Украина, также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". С тех пор он дает концерты исключительно за рубежом.Представитель Галкина* Екатерина Зубань многократно утверждала, что права и свободы ее клиента нарушены, так как он якобы никогда не занимался и не занимается политической деятельностью, а критика в адрес госорганов, по ее словам, "не является политической деятельностью" и Галкин "никогда не получал ни организационной, ни финансовой помощи от Украины либо других стран".* Иноагент.

https://ukraina.ru/20241024/1058326497.html

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