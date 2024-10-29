https://ukraina.ru/20241029/1058457168.html

Удивительные приключения северокорейцев на Украине: виртуальная реальность

Удивительные приключения северокорейцев на Украине: виртуальная реальность - 29.10.2024 Украина.ру

Удивительные приключения северокорейцев на Украине: виртуальная реальность

История с вводом северокорейских на Украину – пожалуй, самый шизофренический сюжет современных СМИ. Причём развивался этот сюжет молниеносно – 19 июня был подписан договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, а уже 10 октября The Guardian обнаружила на "оккупированных территориях" Украины десятки северокорейских военных…

2024-10-29T17:10

2024-10-29T17:10

2024-10-29T17:10

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Что касается фактажа, то его, прямо скажем, не густо.В наличии только само по себе соглашение, ратифицированное Госдумой 24 октября. Всё остальное – на уровне слухов. Даже использование российской армией корейских боеприпасов официально не подтверждается.Чисто теоретически, на фоне обострения отношений КНДР и Южной Кореи представляется логичным отправить группу корейских военных на Украину с тем, чтобы они получили опыт участия в современной высокотехнологической войне (как нам кажется, Корейская народная армия готова к ней примерно так же, как большинство армий мира, то есть никак). Выгода очевидная, но она упирается в языково-культурный барьер, который крайне негативно отражается на пользе, которую могли бы извлечь из такого сотрудничества и КНДР, и Россия.В условиях отсутствия официальной информации приходится обращаться к другим источникам. А с ними всё плохо.Самый адекватный источник – данные американской космической разведки, на которые ссылаются западные СМИ. Они якобы фиксируют наличие некоторого количества северокорейских солдат на территории России, но речь идёт о полигонах в Приморском Крае. Это – 7 000 километров по прямой (по дорогам – порядка 9,5 тыс. км.) от Донецка.Остается непонятным:- можно ли верить западным СМИ, утверждающим, что они получили доступ к разведывательной информации;- не врёт ли сама разведка – она ведь не обязана давать адекватную информацию СМИ;- правильно ли интерпретированы данные самой разведкой;- как северокорейские солдаты в Приморском крае могут воевать с ВСУ, находящимися в Курской области?Опубликованное в сети видео получение "северокорейскими солдатами" российского обмундирования выглядит откровенно комически – "корейцами" (хотя, возможно это настоящие корейцы) командуют сержанты-негры. Очень убедительно…Второе – это сообщения южнокорейских СМИ со ссылками на южнокорейскую разведку.На самом деле КНДР – страна очень закрытая, и репост южнокорейских публикаций – чуть не основной источник информации о жизни этой страны для западных СМИ (честно говоря, у нас так же – либо северокорейский официоз, который на уши не натянешь, либо южнокорейская пропаганда).У южнокорейской разведки, вероятно, есть какая-то информация о ситуации в КНДР, но СМИ гонят откровенную туфту. Их уже не раз ловили на то, что они объявляли о расстреле (с чудовищными подробностями вроде того, что не просто расстреляли, а из зенитной пушки или миномёта) правительственного чиновника, а потом этот чиновник как ни в чём не бывало появляется на официальных мероприятиях.Так что ценная информация из этого источника не может рассматриваться серьёзно. Впрочем, непостоянство авторов намекает, что они сами рассматривают своё творчество как чисто развлекательное: сначала сообщали, что на Украине будет использован элитный спецназ (которого очень боятся, но который известен в основном цирковыми представлениями перед командованием КНА), потом – чуть ли не ополченцы ("молодые, физически слабые солдаты, многие из которых впервые выехали из КНДР и обучены лишь действиям в горной Южной Корее"). По последним же данным корейских солдат будет вести в бой группа высокопоставленных генералов КНА (почему не Ким Чен Ын лично?)Самое оригинальное, конечно, это информация, что Южная Корея направит на Украину 200 северокорейских военных-перебежчиков, которые будут вести психологическую борьбу против своих бывших сослуживцев. Если это правда, то вполне вероятно, что это будут единственные северокорейские солдаты, ступившие на украинскую землю.Ничуть не отстают от южных корейцев украинские пропагандисты. Там своя атмосфера – из анонсов ютуб-канала агентства УНИАН (это отдельный источник юмористического контента – именно анонсы, потому сами ролики такого угара не содержат) уже известно, что корейцы не только успели доехать до фронта, но и разбежаться в ужасе, не дожидаясь боёв с непобедимыми украинскими киборгами, и теперь вся российская армия отлавливает их на пространстве от Курска до Владивостока.Судя по всему, официальные лица черпают информация из этого источника – пока западные СМИ осторожно сообщают, что северокорейские солдаты находятся на территории России, глава ОП Андрей Ермак вещает:"Де-факто можно сказать, что Северная Корея участвует в этом конфликте. Де-юре официального объявления войны со стороны Пхеньяна не было, но де-факто они присоединились к военной агрессии против нашей страны, конфликту, который длится уже десять лет".Да ну? Чтобы делать такие заявления, надо точно знать, что в боях на территории Украины принимают участие регулярные части КНА. Причём совершенно непонятно, зачем бы они стала это делать? Ведь в 1953 году КНР не стала вводить в КНДР регулярную НОАК, а бросила через границу "добровольцев" и "отпускников" (организованных в полки и дивизии, со штатным вооружением и портретами Мао Цзедуна). Нет сомнений в том, что, если корейские военные попадут на территорию Украины, они будут действовать так же, и статус у них будет такой же, как у прочих добровольцев и наёмников как с российской, так и с украинской стороны. Ну а если западных "отпускников" рассматривать в логике Ермака, то НАТО давно участник конфликта.Кстати, 28 октября Reuters со ссылкой на Пентагон сообщило: если Северная Корея вступит в войну против Украины, никаких новых ограничений на использование Киевом американского оружия не будет. Что сказано в сообщении мы не поняли.Во-первых, Запад не вводит новых ограничений на использование ВСУ своего оружия. Он только снимает старые. Но в сообщении не говорится о том, что Запад готов разрешить использовать дальнобойные вооружения против целей на территории России.Во-вторых, не ясно, что имеется в виду под "вступлением в войну" – юридически даже Россия войну не ведёт. Она не объявлялась. С чего бы КНДР стала её объявлять?В целом, как представляется, мы имеем дело с медийной кампанией, которая связана с российско-корейскими отношениями только опосредованно.Возможно, что ведётся она определёнными силами на Западе (заинтересованность Киева очевидна, но наличие у него ресурсов, необходимых для развёртывания такой кампании, сомнительно) целью которых является втягивание НАТО в прямое противостояние с Россией.Разумеется, они не самоубийцы. Просто, наблюдая последние десять лет за практикой проведения "красных линий" они решили, что, столкнувшись с силовым давлением, Россия пойдёт на уступки. Участие же КНДР в украинском кризисе позволит создать условия для давления на Пекин, чтобы он прекратил помогать Корее и отказался от каких-либо действий в отношении Тайваня. Ну и решить проблему Ирана.Однако если не углубляться в конспирологию (а это именно конспирология – крупные политические деятели на Западе хором говорят, что их задача – не допустить втягивания НАТО в войну), более вероятно то, что СМИ просто пугают своих читателей и зрителей из соображений чисто маркетинговых – потребитель легко ведётся на разные "ужасы" (также было с пандемией, когда СМИ малевали чудовищные картины "чумы XXIвека", не имеющей ничего общего с реальностью). Ну а Киев просто пользуется этим в своих интересах – любой ценой привлекая внимание к своим финансовым потребностям.О военно-политической составляющей "корейского фактора" можно прочитать в интервью эксперта Центра военно-политической журналистики, автора телеграм-канала ColonelCassad Бориса Рожина.

https://ukraina.ru/20241029/1058436741.html

https://ukraina.ru/20241029/1058424916.html

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https://ukraina.ru/20241025/1058344048.html

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