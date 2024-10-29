https://ukraina.ru/20241029/1058458847.html

Вечный Афганистан у границ России: Трухачёв о продаже Украины в кредит и новом майдане за пределами

Вечный Афганистан у границ России: Трухачёв о продаже Украины в кредит и новом майдане за пределами - 29.10.2024 Украина.ру

Вечный Афганистан у границ России: Трухачёв о продаже Украины в кредит и новом майдане за пределами

Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал результаты парламентских выборов в... Украина.ру, 29.10.2024

2024-10-29T17:46

2024-10-29T17:46

2024-10-29T17:46

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парламентские выборы

постсоветское пространство

нато

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Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал результаты парламентских выборов в Грузии, а также спрогнозировал вероятный исход второго тура президентских выборов в Молдавии. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:46 - Об итогах парламентских выборов в Грузии; 04:17 - О призыве Запада к расследованию в отношении выборов в Грузии; 05:28 - Выборы в Молдавии: что покажет второй тур? 08:14 - О результатах выборов в Болгарии; 10:03 - Будет ли Майдан в Грузии или Молдавии? 12:03 - О новом кредите ЕС для Украины; 15:37 - Выполнит ли Украина условия Евросоюза для получения кредита? *Во время интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое в РоссииТГ-канал Вадима Трухачёва - http://t.me/vadimvts1 Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukraina_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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