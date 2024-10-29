Вечный Афганистан у границ России: Трухачёв о продаже Украины в кредит и новом майдане за пределами - 29.10.2024 Украина.ру
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Вечный Афганистан у границ России: Трухачёв о продаже Украины в кредит и новом майдане за пределами
Вечный Афганистан у границ России: Трухачёв о продаже Украины в кредит и новом майдане за пределами - 29.10.2024 Украина.ру
Вечный Афганистан у границ России: Трухачёв о продаже Украины в кредит и новом майдане за пределами
Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал результаты парламентских выборов в... Украина.ру, 29.10.2024
2024-10-29T17:46
2024-10-29T17:46
видео
украина
грузия
молдавия
владимир путин
ес
евроинтеграция
парламентские выборы
постсоветское пространство
нато
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Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал результаты парламентских выборов в Грузии, а также спрогнозировал вероятный исход второго тура президентских выборов в Молдавии. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:46 - Об итогах парламентских выборов в Грузии; 04:17 - О призыве Запада к расследованию в отношении выборов в Грузии; 05:28 - Выборы в Молдавии: что покажет второй тур? 08:14 - О результатах выборов в Болгарии; 10:03 - Будет ли Майдан в Грузии или Молдавии? 12:03 - О новом кредите ЕС для Украины; 15:37 - Выполнит ли Украина условия Евросоюза для получения кредита? *Во время интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое в РоссииТГ-канал Вадима Трухачёва - http://t.me/vadimvts1 Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukraina_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, украина, грузия, молдавия, владимир путин, ес, евроинтеграция, парламентские выборы, постсоветское пространство, нато, болгария, майдан, сво, сша, прибалтика, санду майя, президентские выборы, саломе зурабишвили, трухачев, видео
Видео, Украина, Грузия, Молдавия, Владимир Путин, ЕС, евроинтеграция, парламентские выборы, постсоветское пространство, НАТО, Болгария, Майдан, СВО, США, Прибалтика, Санду Майя, президентские выборы, Саломе Зурабишвили, Трухачев

Вечный Афганистан у границ России: Трухачёв о продаже Украины в кредит и новом майдане за пределами

17:46 29.10.2024
 
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Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал результаты парламентских выборов в Грузии, а также спрогнозировал вероятный исход второго тура президентских выборов в Молдавии.
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
00:46 - Об итогах парламентских выборов в Грузии;
04:17 - О призыве Запада к расследованию в отношении выборов в Грузии;
05:28 - Выборы в Молдавии: что покажет второй тур?
08:14 - О результатах выборов в Болгарии;
10:03 - Будет ли Майдан в Грузии или Молдавии?
12:03 - О новом кредите ЕС для Украины;
15:37 - Выполнит ли Украина условия Евросоюза для получения кредита?
*Во время интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое в России
ТГ-канал Вадима Трухачёва - http://t.me/vadimvts1
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukraina_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Наш сайт: https://ukraina.ru
 
ВидеоУкраинаГрузияМолдавияВладимир ПутинЕСевроинтеграцияпарламентские выборыпостсоветское пространствоНАТОБолгарияМайданСВОСШАПрибалтикаСанду Майяпрезидентские выборыСаломе ЗурабишвилиТрухачев
 
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18:07Триколор над Селидово, новой гонки вооружений не будет. Итоги 29 октября
17:46Вечный Афганистан у границ России: Трухачёв о продаже Украины в кредит и новом майдане за пределами
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