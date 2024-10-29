https://ukraina.ru/20241029/1058458847.html
Вечный Афганистан у границ России: Трухачёв о продаже Украины в кредит и новом майдане за пределами
Вечный Афганистан у границ России: Трухачёв о продаже Украины в кредит и новом майдане за пределами - 29.10.2024 Украина.ру
Вечный Афганистан у границ России: Трухачёв о продаже Украины в кредит и новом майдане за пределами
Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал результаты парламентских выборов в... Украина.ру, 29.10.2024
2024-10-29T17:46
2024-10-29T17:46
2024-10-29T17:46
видео
украина
грузия
молдавия
владимир путин
ес
евроинтеграция
парламентские выборы
постсоветское пространство
нато
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Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал результаты парламентских выборов в Грузии, а также спрогнозировал вероятный исход второго тура президентских выборов в Молдавии. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:46 - Об итогах парламентских выборов в Грузии; 04:17 - О призыве Запада к расследованию в отношении выборов в Грузии; 05:28 - Выборы в Молдавии: что покажет второй тур? 08:14 - О результатах выборов в Болгарии; 10:03 - Будет ли Майдан в Грузии или Молдавии? 12:03 - О новом кредите ЕС для Украины; 15:37 - Выполнит ли Украина условия Евросоюза для получения кредита? *Во время интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое в РоссииТГ-канал Вадима Трухачёва - http://t.me/vadimvts1 Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukraina_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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видео, украина, грузия, молдавия, владимир путин, ес, евроинтеграция, парламентские выборы, постсоветское пространство, нато, болгария, майдан, сво, сша, прибалтика, санду майя, президентские выборы, саломе зурабишвили, трухачев, видео
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Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал результаты парламентских выборов в Грузии, а также спрогнозировал вероятный исход второго тура президентских выборов в Молдавии.
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
00:46 - Об итогах парламентских выборов в Грузии;
04:17 - О призыве Запада к расследованию в отношении выборов в Грузии;
05:28 - Выборы в Молдавии: что покажет второй тур?
08:14 - О результатах выборов в Болгарии;
10:03 - Будет ли Майдан в Грузии или Молдавии?
12:03 - О новом кредите ЕС для Украины;
15:37 - Выполнит ли Украина условия Евросоюза для получения кредита?
*Во время интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое в России
ТГ-канал Вадима Трухачёва - http://t.me/vadimvts1
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru