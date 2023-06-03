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Военный эксперт объяснил, как Россия окончательно превратила ВСУ в итальянскую армию

Военный эксперт объяснил, как Россия окончательно превратила ВСУ в итальянскую армию - 03.06.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, как Россия окончательно превратила ВСУ в итальянскую армию

ВСУ сейчас все больше и больше напоминают итальянскую армию времен Первой мировой войны. Об этом рассказал военный историк Кирилл Копылов в интервью изданию Украина.ру

2023-06-03T08:00

2023-06-03T08:00

2023-06-03T08:00

новости

россия

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италия

артемовск

первая мировая война

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Эксперт пояснил, что у Италии в то время были большие мобилизационные ресурсы, но она была крайне зависима от поставок оружия, техники и материального обеспеченья со стороны своих союзников, а также Италия была вынуждена ориентироваться на их политические задачи в рамках Первой мировой войны.Если говорить о прошедшей битве за Артемовск, то она действительно очень схожа с Верденской мясорубкой, поскольку тогда немецкое командование ставило основной своей задачей максимально обескровить и ослабить французскую армию, втянув ее в сражение на истощение на своих условиях, уточнил специалист.Нечто подобное мы прекрасно увидели под Бахмутом, когда ВС РФ вместе с ЧВК "Вагнер" пытались втянуть ВСУ в сражение на своих условиях, и, судя по всему, добились своих целей, потому что киевский режим пока не продемонстрировал способности к широкомасштабному наступлению, добавил он.Что же касается ВС РФ, то они напоминают любую западноевропейскую армию времен Первой мировой – французскую, британскую или немецкую, поскольку она самодостаточна, обладает всем спектром вооружений, а самое главное, что она обладает возможностями восполнения и развития всех этих вооружений, заключил собеседник издания

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, сво, италия, артемовск, первая мировая война