Военный эксперт объяснил, как Россия окончательно превратила ВСУ в итальянскую армию - 03.06.2023 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, как Россия окончательно превратила ВСУ в итальянскую армию
Военный эксперт объяснил, как Россия окончательно превратила ВСУ в итальянскую армию - 03.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, как Россия окончательно превратила ВСУ в итальянскую армию
ВСУ сейчас все больше и больше напоминают итальянскую армию времен Первой мировой войны. Об этом рассказал военный историк Кирилл Копылов в интервью изданию Украина.ру
2023-06-03T08:00
2023-06-03T08:00
новости
россия
всу
сво
италия
артемовск
первая мировая война
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Эксперт пояснил, что у Италии в то время были большие мобилизационные ресурсы, но она была крайне зависима от поставок оружия, техники и материального обеспеченья со стороны своих союзников, а также Италия была вынуждена ориентироваться на их политические задачи в рамках Первой мировой войны.Если говорить о прошедшей битве за Артемовск, то она действительно очень схожа с Верденской мясорубкой, поскольку тогда немецкое командование ставило основной своей задачей максимально обескровить и ослабить французскую армию, втянув ее в сражение на истощение на своих условиях, уточнил специалист.Нечто подобное мы прекрасно увидели под Бахмутом, когда ВС РФ вместе с ЧВК "Вагнер" пытались втянуть ВСУ в сражение на своих условиях, и, судя по всему, добились своих целей, потому что киевский режим пока не продемонстрировал способности к широкомасштабному наступлению, добавил он.Что же касается ВС РФ, то они напоминают любую западноевропейскую армию времен Первой мировой – французскую, британскую или немецкую, поскольку она самодостаточна, обладает всем спектром вооружений, а самое главное, что она обладает возможностями восполнения и развития всех этих вооружений, заключил собеседник издания
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Украина.ру
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новости, россия, всу, сво, италия, артемовск, первая мировая война
Новости, Россия, ВСУ, СВО, Италия, Артемовск, Первая мировая война

Военный эксперт объяснил, как Россия окончательно превратила ВСУ в итальянскую армию

08:00 03.06.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУгранатомётчик ВСУ
гранатомётчик ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
ВСУ сейчас все больше и больше напоминают итальянскую армию времен Первой мировой войны. Об этом рассказал военный историк Кирилл Копылов в интервью изданию Украина.ру
Эксперт пояснил, что у Италии в то время были большие мобилизационные ресурсы, но она была крайне зависима от поставок оружия, техники и материального обеспеченья со стороны своих союзников, а также Италия была вынуждена ориентироваться на их политические задачи в рамках Первой мировой войны.
Если говорить о прошедшей битве за Артемовск, то она действительно очень схожа с Верденской мясорубкой, поскольку тогда немецкое командование ставило основной своей задачей максимально обескровить и ослабить французскую армию, втянув ее в сражение на истощение на своих условиях, уточнил специалист.
Нечто подобное мы прекрасно увидели под Бахмутом, когда ВС РФ вместе с ЧВК "Вагнер" пытались втянуть ВСУ в сражение на своих условиях, и, судя по всему, добились своих целей, потому что киевский режим пока не продемонстрировал способности к широкомасштабному наступлению, добавил он.
"Если противник утверждает, что они готовы к наступлению, то пусть они это продемонстрируют своим наступлением. Если ничего такого не будет, возникнет вопрос, в чем вообще был смысл? Украине же все чаще и чаще приходится убеждать западных спонсоров и собственное население, в том, что это было необходимо. Потому что западные эксперты и западная пресса еще с прошлого года критически относились к этой украинской затее под Бахмутом. Были ли они правы или нет – мы увидим в самое ближайшее время", - констатировал Копылов.
Что же касается ВС РФ, то они напоминают любую западноевропейскую армию времен Первой мировой – французскую, британскую или немецкую, поскольку она самодостаточна, обладает всем спектром вооружений, а самое главное, что она обладает возможностями восполнения и развития всех этих вооружений, заключил собеседник издания
 
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