https://ukraina.ru/20230603/1046833323.html
Военный эксперт объяснил, как Россия окончательно превратила ВСУ в итальянскую армию
Военный эксперт объяснил, как Россия окончательно превратила ВСУ в итальянскую армию - 03.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, как Россия окончательно превратила ВСУ в итальянскую армию
ВСУ сейчас все больше и больше напоминают итальянскую армию времен Первой мировой войны. Об этом рассказал военный историк Кирилл Копылов в интервью изданию Украина.ру
2023-06-03T08:00
2023-06-03T08:00
2023-06-03T08:00
новости
россия
всу
сво
италия
артемовск
первая мировая война
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Эксперт пояснил, что у Италии в то время были большие мобилизационные ресурсы, но она была крайне зависима от поставок оружия, техники и материального обеспеченья со стороны своих союзников, а также Италия была вынуждена ориентироваться на их политические задачи в рамках Первой мировой войны.Если говорить о прошедшей битве за Артемовск, то она действительно очень схожа с Верденской мясорубкой, поскольку тогда немецкое командование ставило основной своей задачей максимально обескровить и ослабить французскую армию, втянув ее в сражение на истощение на своих условиях, уточнил специалист.Нечто подобное мы прекрасно увидели под Бахмутом, когда ВС РФ вместе с ЧВК "Вагнер" пытались втянуть ВСУ в сражение на своих условиях, и, судя по всему, добились своих целей, потому что киевский режим пока не продемонстрировал способности к широкомасштабному наступлению, добавил он.Что же касается ВС РФ, то они напоминают любую западноевропейскую армию времен Первой мировой – французскую, британскую или немецкую, поскольку она самодостаточна, обладает всем спектром вооружений, а самое главное, что она обладает возможностями восполнения и развития всех этих вооружений, заключил собеседник издания
Украина.ру
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2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, сво, италия, артемовск, первая мировая война
Новости, Россия, ВСУ, СВО, Италия, Артемовск, Первая мировая война
Военный эксперт объяснил, как Россия окончательно превратила ВСУ в итальянскую армию
ВСУ сейчас все больше и больше напоминают итальянскую армию времен Первой мировой войны. Об этом рассказал военный историк Кирилл Копылов в интервью изданию Украина.ру
Эксперт пояснил, что у Италии в то время были большие мобилизационные ресурсы, но она была крайне зависима от поставок оружия, техники и материального обеспеченья со стороны своих союзников, а также Италия была вынуждена ориентироваться на их политические задачи в рамках Первой мировой войны.
Если говорить о прошедшей битве за Артемовск, то она действительно очень схожа с Верденской мясорубкой, поскольку тогда немецкое командование ставило основной своей задачей максимально обескровить и ослабить французскую армию, втянув ее в сражение на истощение на своих условиях, уточнил специалист.
Нечто подобное мы прекрасно увидели под Бахмутом, когда ВС РФ вместе с ЧВК "Вагнер" пытались втянуть ВСУ в сражение на своих условиях, и, судя по всему, добились своих целей, потому что киевский режим пока не продемонстрировал способности к широкомасштабному наступлению, добавил он.
"Если противник утверждает, что они готовы к наступлению, то пусть они это продемонстрируют своим наступлением. Если ничего такого не будет, возникнет вопрос, в чем вообще был смысл? Украине же все чаще и чаще приходится убеждать западных спонсоров и собственное население, в том, что это было необходимо. Потому что западные эксперты и западная пресса еще с прошлого года критически относились к этой украинской затее под Бахмутом. Были ли они правы или нет – мы увидим в самое ближайшее время", - констатировал Копылов.
Что же касается ВС РФ, то они напоминают любую западноевропейскую армию времен Первой мировой – французскую, британскую или немецкую, поскольку она самодостаточна, обладает всем спектром вооружений, а самое главное, что она обладает возможностями восполнения и развития всех этих вооружений, заключил собеседник издания