Произошедшее в Белгородской области не повлияет на ход специальной военной операции - Песков - 01.06.2023 Украина.ру
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Произошедшее в Белгородской области не повлияет на ход специальной военной операции - Песков
Произошедшее в Белгородской области не повлияет на ход специальной военной операции - Песков - 01.06.2023 Украина.ру
Произошедшее в Белгородской области не повлияет на ход специальной военной операции - Песков
Ситуация с постоянными обстрелам в Белгородской области не повлияет в целом на ход СВО, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 июня
2023-06-01T15:32
2023-06-01T15:32
новости
сво
дмитрий песков
белгород
белгородская область
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В четверг Шебекинский городской округ Белгородской области попал под массированный обстрел со стороны Украины.Днем ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что ситуация с обстрелами Белгородской области достаточно тревожная. По его словам, необходимые меры принимаются.Он также отметил, что никаких решений о введении военного положения не принималось.Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли пункт временного размещения жителей Шебекинского округа.22 мая, украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области.23 мая, Минобороны объявило об уничтожении 70 диверсантов.По данным властей Белгородской области, в результате действий украинских диверсантов один мирный житель погиб, 13 пострадали.В интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин рассказал, что ВС РФ в целях обеспечения жителей Белгородчины наносят интенсивные точечные удары по военной инфраструктуре и местам сосредоточения ВСУ.Также ВС РФ наносятся удары по объектам в Харьковской области, где осуществляется ремонт военной техники и где ВСУ "клепают" разведывательные дроны-камикадзе, добавил эксперт. Кроме того, ВС бьёт по базам подготовки украинских военных, подчеркнул Алёхин. Подробнее можно прочитать на сайте Украина.ру
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новости, сво, дмитрий песков, белгород, белгородская область
Новости, СВО, Дмитрий Песков, Белгород, Белгородская область

Произошедшее в Белгородской области не повлияет на ход специальной военной операции - Песков

15:32 01.06.2023
 
© Фото : Настоящий Гладков / TelegramБелгород обстрел
Белгород обстрел - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
Читать в
Ситуация с постоянными обстрелам в Белгородской области не повлияет в целом на ход СВО, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 июня
В четверг Шебекинский городской округ Белгородской области попал под массированный обстрел со стороны Украины.
"Нет, безусловно, никакого влияния на ход военной операции это оказать не может, но по нюансам я здесь не уполномочен что-либо говорить", - сказал Песков, отвечая на вопрос, повлияют ли усилившиеся атаки по Белгородской области на ход военной операции и на ее географию.
Днем ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что ситуация с обстрелами Белгородской области достаточно тревожная. По его словам, необходимые меры принимаются.
Он также отметил, что никаких решений о введении военного положения не принималось.
Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли пункт временного размещения жителей Шебекинского округа.
22 мая, украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области.
23 мая, Минобороны объявило об уничтожении 70 диверсантов.
По данным властей Белгородской области, в результате действий украинских диверсантов один мирный житель погиб, 13 пострадали.
В интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин рассказал, что ВС РФ в целях обеспечения жителей Белгородчины наносят интенсивные точечные удары по военной инфраструктуре и местам сосредоточения ВСУ.
Также ВС РФ наносятся удары по объектам в Харьковской области, где осуществляется ремонт военной техники и где ВСУ "клепают" разведывательные дроны-камикадзе, добавил эксперт. Кроме того, ВС бьёт по базам подготовки украинских военных, подчеркнул Алёхин. Подробнее можно прочитать на сайте Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 29.05.2023
29 мая, 06:00
Военный эксперт о том, как отряды теробороны Белгорода уничтожат "подготовленных головорезов" ВСУВ идеале диверсантов нужно громить сразу, чтобы выжившие не делились опытом с теми, кто пойдет в очередной рейд. Это сложное мероприятие и тяжелое испытание, но мы должны это пройти. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
 
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