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Произошедшее в Белгородской области не повлияет на ход специальной военной операции - Песков

Произошедшее в Белгородской области не повлияет на ход специальной военной операции - Песков - 01.06.2023 Украина.ру

Произошедшее в Белгородской области не повлияет на ход специальной военной операции - Песков

Ситуация с постоянными обстрелам в Белгородской области не повлияет в целом на ход СВО, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 июня

2023-06-01T15:32

2023-06-01T15:32

2023-06-01T15:32

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В четверг Шебекинский городской округ Белгородской области попал под массированный обстрел со стороны Украины.Днем ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что ситуация с обстрелами Белгородской области достаточно тревожная. По его словам, необходимые меры принимаются.Он также отметил, что никаких решений о введении военного положения не принималось.Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли пункт временного размещения жителей Шебекинского округа.22 мая, украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области.23 мая, Минобороны объявило об уничтожении 70 диверсантов.По данным властей Белгородской области, в результате действий украинских диверсантов один мирный житель погиб, 13 пострадали.В интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин рассказал, что ВС РФ в целях обеспечения жителей Белгородчины наносят интенсивные точечные удары по военной инфраструктуре и местам сосредоточения ВСУ.Также ВС РФ наносятся удары по объектам в Харьковской области, где осуществляется ремонт военной техники и где ВСУ "клепают" разведывательные дроны-камикадзе, добавил эксперт. Кроме того, ВС бьёт по базам подготовки украинских военных, подчеркнул Алёхин. Подробнее можно прочитать на сайте Украина.ру

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новости, сво, дмитрий песков, белгород, белгородская область