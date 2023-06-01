https://ukraina.ru/20230601/1046791499.html
Столтенберг прокомментировал удары Украины по Москве
Столтенберг прокомментировал удары Украины по Москве - 01.06.2023 Украина.ру
Столтенберг прокомментировал удары Украины по Москве
Украина реализует свое право защищаться, говоря об ударах Киева по территории РФ, заявил, генсек НАТО Йенс Столтенберг в беседе с журналистами 1 июня
2023-06-01T11:24
2023-06-01T11:24
2023-06-01T11:24
новости
нато
столтенберг
рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039278361_0:0:1265:712_1920x0_80_0_0_3ff08cc7825753027b70a9495fd95472.png
Во вторник, 30 мая, столичный регион подвергся атаке украинских БПЛА. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, все госструктуры и правоохранительные органы сработали в этой ситуации хорошо. За атакой стоит киевский режим, уверены в Кремле.Столтенберг, принимающий участие в неформальной встрече глав МИД стран альянса, добавил, что НАТО будет продолжать поддержку Украины "так долго, как потребуется".Запад не осуждает украинскую атаку дронов на Москву, заявил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Касательно места запусков дронов мнения экспертов разделились. По одной из них запуск произвели с пограничных территорий Украины. По второй версии - запуск происходил непосредственно с территории РФ.Подробнее об этом можно прочитать в статье "Террористическое нападение на Москву: детали атаки, какие дроны применялись, откуда был запуск" на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20230601/1046787480.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039278361_121:0:1094:730_1920x0_80_0_0_d831aa263582ab41a050165a65e1051c.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, нато, столтенберг, рф
Столтенберг прокомментировал удары Украины по Москве
Украина реализует свое право защищаться, говоря об ударах Киева по территории РФ, заявил, генсек НАТО Йенс Столтенберг в беседе с журналистами 1 июня
Во вторник, 30 мая, столичный регион подвергся атаке украинских БПЛА. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, все госструктуры и правоохранительные органы сработали в этой ситуации хорошо. За атакой стоит киевский режим, уверены в Кремле.
"Наша позиция по этому вопросу неизменна: Украина имеет право защищать себя", - сказал генсек НАТО.
Столтенберг, принимающий участие в неформальной встрече глав МИД стран альянса, добавил, что НАТО будет продолжать поддержку Украины "так долго, как потребуется".
Запад не осуждает украинскую атаку дронов на Москву, заявил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Касательно места запусков дронов мнения экспертов разделились. По одной из них запуск произвели с пограничных территорий Украины. По второй версии - запуск происходил непосредственно с территории РФ.
Подробнее об этом можно прочитать
в статье "Террористическое нападение на Москву: детали атаки, какие дроны применялись, откуда был запуск" на сайте Украина.ру