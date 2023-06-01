Столтенберг прокомментировал удары Украины по Москве - 01.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230601/1046791499.html
Столтенберг прокомментировал удары Украины по Москве
Столтенберг прокомментировал удары Украины по Москве - 01.06.2023 Украина.ру
Столтенберг прокомментировал удары Украины по Москве
Украина реализует свое право защищаться, говоря об ударах Киева по территории РФ, заявил, генсек НАТО Йенс Столтенберг в беседе с журналистами 1 июня
2023-06-01T11:24
2023-06-01T11:24
новости
нато
столтенберг
рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039278361_0:0:1265:712_1920x0_80_0_0_3ff08cc7825753027b70a9495fd95472.png
Во вторник, 30 мая, столичный регион подвергся атаке украинских БПЛА. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, все госструктуры и правоохранительные органы сработали в этой ситуации хорошо. За атакой стоит киевский режим, уверены в Кремле.Столтенберг, принимающий участие в неформальной встрече глав МИД стран альянса, добавил, что НАТО будет продолжать поддержку Украины "так долго, как потребуется".Запад не осуждает украинскую атаку дронов на Москву, заявил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Касательно места запусков дронов мнения экспертов разделились. По одной из них запуск произвели с пограничных территорий Украины. По второй версии - запуск происходил непосредственно с территории РФ.Подробнее об этом можно прочитать в статье "Террористическое нападение на Москву: детали атаки, какие дроны применялись, откуда был запуск" на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20230601/1046787480.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039278361_121:0:1094:730_1920x0_80_0_0_d831aa263582ab41a050165a65e1051c.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, нато, столтенберг, рф
Новости, НАТО, Столтенберг, РФ

Столтенберг прокомментировал удары Украины по Москве

11:24 01.06.2023
 
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг
Читать в
Украина реализует свое право защищаться, говоря об ударах Киева по территории РФ, заявил, генсек НАТО Йенс Столтенберг в беседе с журналистами 1 июня
Во вторник, 30 мая, столичный регион подвергся атаке украинских БПЛА. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, все госструктуры и правоохранительные органы сработали в этой ситуации хорошо. За атакой стоит киевский режим, уверены в Кремле.
"Наша позиция по этому вопросу неизменна: Украина имеет право защищать себя", - сказал генсек НАТО.
Столтенберг, принимающий участие в неформальной встрече глав МИД стран альянса, добавил, что НАТО будет продолжать поддержку Украины "так долго, как потребуется".
Запад не осуждает украинскую атаку дронов на Москву, заявил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Касательно места запусков дронов мнения экспертов разделились. По одной из них запуск произвели с пограничных территорий Украины. По второй версии - запуск происходил непосредственно с территории РФ.
Подробнее об этом можно прочитать в статье "Террористическое нападение на Москву: детали атаки, какие дроны применялись, откуда был запуск" на сайте Украина.ру
Флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
09:49
НАТО подготовила секретный план на случай войны с Россией - СМИУ НАТО готов секретный план на случай военного конфликта с РФ, написал обозреватель издания Responsible Statecraft Йан Дэвис
 
НовостиНАТОСтолтенбергРФ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:17Проблема с убежищами в Киеве, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 1 июня
13:16Пушилин: нам украинский язык неприятен, потому что нас на нем убивают
12:52НАТО не пойдут на открытый конфликт с Россией - Пушилин
12:34"Уже участвуют": Табачник о том, введут ли НАТО свои войска на Украину
12:30Формула подчинения от Зеленского. Зачем Украина собирает "саммит мира"
12:27Табачник: конфликт на Украине стал одним из наиболее острых моментов современного кризиса миропорядка
12:08"Нужно победить самих себя": Дугин ответил, какая Украина нужна России
12:03Президент Хорватии осудил лозунг "Слава Украине", в Киеве ответили
11:57Борьба за будущее: политолог Семён Уралов сказал, почему достижение мира зависит от состояния общества
11:46Дугин: у России и НАТО разные цели на Украине, но Запад уже выиграл
11:33Стартовал форсайт-форум издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"
11:30Киевляне наорали на Кличко из-за закрытых убежищ
11:24Столтенберг прокомментировал удары Украины по Москве
11:18Об измене Зеленского, новом указе Путина, победе Эрдогана и экономике в России и мире - Лизан. ВИДЕО
11:13Земфира* прокомментировала слухи о смене гражданства и выдвинула требование к Минюсту
10:56СМИ сообщили о ликвидации британского наемника, обучавшего ВСУ
10:51ЮАР направляет посланников в G7 разъяснять позицию по Украине
10:49Зеленский отправился в молдавское село создавать новую коалицию
10:38Россия стала надежным поставщиком зерна на рынках Азии и Африки
10:33Три киевлянина погибли из-за закрытого убежища
Лента новостейМолния