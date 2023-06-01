https://ukraina.ru/20230601/1046791499.html

Столтенберг прокомментировал удары Украины по Москве

Столтенберг прокомментировал удары Украины по Москве - 01.06.2023 Украина.ру

Столтенберг прокомментировал удары Украины по Москве

Украина реализует свое право защищаться, говоря об ударах Киева по территории РФ, заявил, генсек НАТО Йенс Столтенберг в беседе с журналистами 1 июня

2023-06-01T11:24

2023-06-01T11:24

2023-06-01T11:24

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Во вторник, 30 мая, столичный регион подвергся атаке украинских БПЛА. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, все госструктуры и правоохранительные органы сработали в этой ситуации хорошо. За атакой стоит киевский режим, уверены в Кремле.Столтенберг, принимающий участие в неформальной встрече глав МИД стран альянса, добавил, что НАТО будет продолжать поддержку Украины "так долго, как потребуется".Запад не осуждает украинскую атаку дронов на Москву, заявил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Касательно места запусков дронов мнения экспертов разделились. По одной из них запуск произвели с пограничных территорий Украины. По второй версии - запуск происходил непосредственно с территории РФ.Подробнее об этом можно прочитать в статье "Террористическое нападение на Москву: детали атаки, какие дроны применялись, откуда был запуск" на сайте Украина.ру

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новости, нато, столтенберг, рф