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Помощь Украине под вопросом: Туск заявил о пересмотре поддержки Киева
Помощь Украине под вопросом: Туск заявил о пересмотре поддержки Киева - 04.07.2026 Украина.ру
Помощь Украине под вопросом: Туск заявил о пересмотре поддержки Киева
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о намерении пересмотреть объёмы помощи Украине. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita
2026-07-04T12:18
2026-07-04T12:18
2026-07-04T12:18
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Варшава намерена пересмотреть объёмы финансовой помощи Украине, заявил польский премьер-министр Дональд Туск. Он призвал польскую делегацию проявлять осторожность в заявлениях о дальнейшей поддержке Киева."Дело не в том, что я считаю, что Украине не нужна финансовая поддержка", — пояснил Туск.Он отметил, что Польша несёт значительную ответственность за защиту всей восточной границы Евросоюза."Украина воюет, но Польша несёт основную нагрузку по защите нашей границы, а вместе с ней и европейской границы от угроз с востока, и поэтому к ней следует относиться с особым вниманием", — подчеркнул глава польского правительства. Он добавил, что союзники должны учитывать эту нагрузку и относиться к Варшаве с особым вниманием. Конкретные параметры пересмотра помощи пока не раскрываются.3 июля премьер-министр Польши Дональд Туск жёстко прокомментировал напряжённость в отношениях с Киевом, возложив вину за ухудшение ситуации на Владимира Зеленского. Подробнее в материале Туск: Польша больше не будет доброжелательной, Зеленский должен найти выходБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Освобождение Константиновки, атака на Санкт-Петербург. Хроника событий на утро 4 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Новости, Украина, Польша, Киев, ЕС, Владимир Зеленский, Украина.ру, Туск Дональд
Помощь Украине под вопросом: Туск заявил о пересмотре поддержки Киева
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о намерении пересмотреть объёмы помощи Украине. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita
Варшава намерена пересмотреть объёмы финансовой помощи Украине, заявил польский премьер-министр Дональд Туск. Он призвал польскую делегацию проявлять осторожность в заявлениях о дальнейшей поддержке Киева.
"Дело не в том, что я считаю, что Украине не нужна финансовая поддержка", — пояснил Туск.
Он отметил, что Польша несёт значительную ответственность за защиту всей восточной границы Евросоюза.
"Украина воюет, но Польша несёт основную нагрузку по защите нашей границы, а вместе с ней и европейской границы от угроз с востока, и поэтому к ней следует относиться с особым вниманием", — подчеркнул глава польского правительства.
Он добавил, что союзники должны учитывать эту нагрузку и относиться к Варшаве с особым вниманием. Конкретные параметры пересмотра помощи пока не раскрываются.
3 июля премьер-министр Польши Дональд Туск жёстко прокомментировал напряжённость в отношениях с Киевом, возложив вину за ухудшение ситуации на Владимира Зеленского. Подробнее в материале Туск: Польша больше не будет доброжелательной, Зеленский должен найти выход
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