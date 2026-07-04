Борщ, медведи и бокалы для шнапса: Euractiv высмеял абсурдность санкций ЕС против России - 04.07.2026 Украина.ру
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Борщ, медведи и бокалы для шнапса: Euractiv высмеял абсурдность санкций ЕС против России
Борщ, медведи и бокалы для шнапса: Euractiv высмеял абсурдность санкций ЕС против России - 04.07.2026 Украина.ру
Борщ, медведи и бокалы для шнапса: Euractiv высмеял абсурдность санкций ЕС против России
Европейское издание Euractiv высмеяло абсурдность антироссийской санкционной политики Брюсселя, представив сатирический сценарий 2050 года, в котором очередные ограничения касаются борща, медведей и бокалов для шнапса
2026-07-04T13:34
2026-07-04T13:34
россия
урсула фон дер ляйен
ес
еврокомиссия
владимир путин
брюссель
запад
европа
новости
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4 июля европейское издание Euractiv опубликовало сатирический материал, высмеивающий бессмысленность и неэффективность антироссийских санкций. В статье под заголовком "Тупость Европы, которую не обложить санкциями" авторы представляют гипотетический сценарий 2050 года, в котором 92-летняя председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявляет о 137-м пакете ограничений против России.Среди новых мер — запрет на экспорт немецких бокалов для шнапса (якобы используемых российской армией), ограничение на въезд в Европу российских бойцов смешанных единоборств и дрессировщиков медведей, а также запрет на импорт борща, пива и большинства видов сыров из РФ.В материале особо отмечается, что на воображаемой пресс-конференции никто из журналистов не задаёт вопросов — один из них даже зевает. "Вопросы задавать запрещено — как обычно. Запрет не нужен. После 136 пакетов ни один журналист даже не пытается что-то спросить... К сожалению, этот гипотетический сценарий лишь немногим менее абсурден, чем реальный европейский. На деле, если убрать девяностолетнюю главу Еврокомиссии, то он удручающе схож", — пишет Euractiv.Издание также отмечает, что реальный 21-й пакет санкций, предложенный фон дер Ляйен, практически идентичен предыдущим и вызывает всё больше споров."Брюссельский 21-й пакет санкций против Москвы демонстрирует провал его стратегии по завершению конфликта... Петлю санкций можно затянуть, но российского медведя не задушить", — резюмирует Euractiv.В Кремле неоднократно заявляли, что Россия справляется с санкционным давлением, которое Запад усиливает уже несколько лет. Президент Владимир Путин подчёркивал, что политика сдерживания России — это долгосрочная стратегия Запада, а сами санкции наносят серьёзный удар по мировой экономике.19 июня в российском МИД сообщили, что издание Politico Europe в последний момент отменило публикацию статьи главы ведомства Сергея Лаврова под названием "Украина, Европа и глобальная безопасность". Подробнее в материале Politico в последний момент отменило публикацию статьи Лаврова — МИД РФБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Поздравления на День независимости США, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 4 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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россия, урсула фон дер ляйен, ес, еврокомиссия, владимир путин, брюссель, запад, европа, новости
Россия, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Еврокомиссия, Владимир Путин, Брюссель, Запад, Европа, Новости

Борщ, медведи и бокалы для шнапса: Euractiv высмеял абсурдность санкций ЕС против России

13:34 04.07.2026
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Фото : Public domain
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Европейское издание Euractiv высмеяло абсурдность антироссийской санкционной политики Брюсселя, представив сатирический сценарий 2050 года, в котором очередные ограничения касаются борща, медведей и бокалов для шнапса
4 июля европейское издание Euractiv опубликовало сатирический материал, высмеивающий бессмысленность и неэффективность антироссийских санкций. В статье под заголовком "Тупость Европы, которую не обложить санкциями" авторы представляют гипотетический сценарий 2050 года, в котором 92-летняя председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявляет о 137-м пакете ограничений против России.
Среди новых мер — запрет на экспорт немецких бокалов для шнапса (якобы используемых российской армией), ограничение на въезд в Европу российских бойцов смешанных единоборств и дрессировщиков медведей, а также запрет на импорт борща, пива и большинства видов сыров из РФ.
В материале особо отмечается, что на воображаемой пресс-конференции никто из журналистов не задаёт вопросов — один из них даже зевает.
"Вопросы задавать запрещено — как обычно. Запрет не нужен. После 136 пакетов ни один журналист даже не пытается что-то спросить... К сожалению, этот гипотетический сценарий лишь немногим менее абсурден, чем реальный европейский. На деле, если убрать девяностолетнюю главу Еврокомиссии, то он удручающе схож", — пишет Euractiv.
Издание также отмечает, что реальный 21-й пакет санкций, предложенный фон дер Ляйен, практически идентичен предыдущим и вызывает всё больше споров.
"Брюссельский 21-й пакет санкций против Москвы демонстрирует провал его стратегии по завершению конфликта... Петлю санкций можно затянуть, но российского медведя не задушить", — резюмирует Euractiv.
В Кремле неоднократно заявляли, что Россия справляется с санкционным давлением, которое Запад усиливает уже несколько лет. Президент Владимир Путин подчёркивал, что политика сдерживания России — это долгосрочная стратегия Запада, а сами санкции наносят серьёзный удар по мировой экономике.
19 июня в российском МИД сообщили, что издание Politico Europe в последний момент отменило публикацию статьи главы ведомства Сергея Лаврова под названием "Украина, Европа и глобальная безопасность". Подробнее в материале Politico в последний момент отменило публикацию статьи Лаврова — МИД РФ
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Поздравления на День независимости США, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 4 июля
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