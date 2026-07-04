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Сырский запретил подкрепление в Константиновку и приказал умирать на позициях

Сырский запретил подкрепление в Константиновку и приказал умирать на позициях - 04.07.2026 Украина.ру

Сырский запретил подкрепление в Константиновку и приказал умирать на позициях

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский запретил командирам направлять подкрепление в Константиновку и приказал оставшимся подразделениям обороняться до последнего. Об этом 4 июля сообщил военкор Юрий Котенок со ссылкой на данные российских источников

2026-07-04T12:01

2026-07-04T12:01

2026-07-04T12:01

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По его информации, после перехода города под контроль ВС РФ Сырский приказал остаткам гарнизона не покидать позиции и продолжать сопротивление. Российские войска методично вытесняют украинских военных из укрытий — подвалов и нор. Котенок подчеркнул: продолжение сопротивления бессмысленно и не способно изменить обстановку.Единственный шанс на спасение для заблокированных солдат — сдача в плен. В противном случае они будут ликвидированы.Ранее Сырский пытался отвлечь внимание громкими заявлениями о якобы готовящемся наступлении ВС РФ на Киев из Брянской области. О стратегической значимости Константиновки — в материале военкор Александр Коц рассказал о 260 днях боёв за КонстантиновкуВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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