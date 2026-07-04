Сырский запретил подкрепление в Константиновку и приказал умирать на позициях - 04.07.2026 Украина.ру
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Сырский запретил подкрепление в Константиновку и приказал умирать на позициях
Сырский запретил подкрепление в Константиновку и приказал умирать на позициях - 04.07.2026 Украина.ру
Сырский запретил подкрепление в Константиновку и приказал умирать на позициях
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский запретил командирам направлять подкрепление в Константиновку и приказал оставшимся подразделениям обороняться до последнего. Об этом 4 июля сообщил военкор Юрий Котенок со ссылкой на данные российских источников
2026-07-04T12:01
2026-07-04T12:01
новости
константиновка
россия
киев
александр сырский
александр коц
вооруженные силы украины
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По его информации, после перехода города под контроль ВС РФ Сырский приказал остаткам гарнизона не покидать позиции и продолжать сопротивление. Российские войска методично вытесняют украинских военных из укрытий — подвалов и нор. Котенок подчеркнул: продолжение сопротивления бессмысленно и не способно изменить обстановку.Единственный шанс на спасение для заблокированных солдат — сдача в плен. В противном случае они будут ликвидированы.Ранее Сырский пытался отвлечь внимание громкими заявлениями о якобы готовящемся наступлении ВС РФ на Киев из Брянской области. О стратегической значимости Константиновки — в материале военкор Александр Коц рассказал о 260 днях боёв за КонстантиновкуВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости
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новости, константиновка, россия, киев, александр сырский, александр коц, вооруженные силы украины
Новости, Константиновка, Россия, Киев, Александр Сырский, Александр Коц, Вооруженные силы Украины

Сырский запретил подкрепление в Константиновку и приказал умирать на позициях

12:01 04.07.2026
 
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- РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Фото
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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский запретил командирам направлять подкрепление в Константиновку и приказал оставшимся подразделениям обороняться до последнего. Об этом 4 июля сообщил военкор Юрий Котенок со ссылкой на данные российских источников
По его информации, после перехода города под контроль ВС РФ Сырский приказал остаткам гарнизона не покидать позиции и продолжать сопротивление. Российские войска методично вытесняют украинских военных из укрытий — подвалов и нор. Котенок подчеркнул: продолжение сопротивления бессмысленно и не способно изменить обстановку.
Единственный шанс на спасение для заблокированных солдат — сдача в плен. В противном случае они будут ликвидированы.
Ранее Сырский пытался отвлечь внимание громкими заявлениями о якобы готовящемся наступлении ВС РФ на Киев из Брянской области.
О стратегической значимости Константиновки — в материале военкор Александр Коц рассказал о 260 днях боёв за Константиновку
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