Сырский запретил подкрепление в Константиновку и приказал умирать на позициях
© Фото
© Фото
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский запретил командирам направлять подкрепление в Константиновку и приказал оставшимся подразделениям обороняться до последнего. Об этом 4 июля сообщил военкор Юрий Котенок со ссылкой на данные российских источников
По его информации, после перехода города под контроль ВС РФ Сырский приказал остаткам гарнизона не покидать позиции и продолжать сопротивление. Российские войска методично вытесняют украинских военных из укрытий — подвалов и нор. Котенок подчеркнул: продолжение сопротивления бессмысленно и не способно изменить обстановку.
Единственный шанс на спасение для заблокированных солдат — сдача в плен. В противном случае они будут ликвидированы.
Ранее Сырский пытался отвлечь внимание громкими заявлениями о якобы готовящемся наступлении ВС РФ на Киев из Брянской области.
О стратегической значимости Константиновки — в материале военкор Александр Коц рассказал о 260 днях боёв за Константиновку
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