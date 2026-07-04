Какие новые решения готовит Россия на фронте и где мы собираемся завершить СВО – Казаков
Сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков в студии Украина.ру подробно проанализировал последние заявления президента России Владимира Путина, а также рассказал о новой парадигме конфликта для всех сторон:
00:27 – О чём говорят последние заявления Путина и западных лидеров?
06:38 – Почему США не справились со своей задачей в ЕС?
08:23 – Понимала ли Европа, что пострадает экономически от СВО, и готовят ли европейцы почву для переговоров по Украине?
40:26 – О внутренней европейской гонке за право переговоров с Россией;
46:48 – Где Россия собирается завершить СВО и каким может быть альтернативный вариант победы?
*В материале упоминаются Украинская повстанческая армия (УПА) и Организация украинских националистов (ОУН), признанные экстремистскими и запрещённые на территории России
ТГ-канал Александра Казакова - t.me/ale_kazakov
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
00:27 – О чём говорят последние заявления Путина и западных лидеров?
06:38 – Почему США не справились со своей задачей в ЕС?
08:23 – Понимала ли Европа, что пострадает экономически от СВО, и готовят ли европейцы почву для переговоров по Украине?
40:26 – О внутренней европейской гонке за право переговоров с Россией;
46:48 – Где Россия собирается завершить СВО и каким может быть альтернативный вариант победы?
*В материале упоминаются Украинская повстанческая армия (УПА) и Организация украинских националистов (ОУН), признанные экстремистскими и запрещённые на территории России
ТГ-канал Александра Казакова - t.me/ale_kazakov
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
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