https://ukraina.ru/20260704/kakie-novye-resheniya-gotovit-rossiya-na-fronte-i-gde-my-sobiraemsya-zavershit-svo--kazakov-1081041650.html

Какие новые решения готовит Россия на фронте и где мы собираемся завершить СВО – Казаков

Какие новые решения готовит Россия на фронте и где мы собираемся завершить СВО – Казаков - 04.07.2026 Украина.ру

Какие новые решения готовит Россия на фронте и где мы собираемся завершить СВО – Казаков

Сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков в студии Украина.ру подробно проанализировал последние... Украина.ру, 04.07.2026

2026-07-04T13:12

2026-07-04T13:12

2026-07-04T13:12

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Сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков в студии Украина.ру подробно проанализировал последние заявления президента России Владимира Путина, а также рассказал о новой парадигме конфликта для всех сторон: 00:27 – О чём говорят последние заявления Путина и западных лидеров?06:38 – Почему США не справились со своей задачей в ЕС?08:23 – Понимала ли Европа, что пострадает экономически от СВО, и готовят ли европейцы почву для переговоров по Украине?40:26 – О внутренней европейской гонке за право переговоров с Россией;46:48 – Где Россия собирается завершить СВО и каким может быть альтернативный вариант победы?*В материале упоминаются Украинская повстанческая армия (УПА) и Организация украинских националистов (ОУН), признанные экстремистскими и запрещённые на территории РоссииТГ-канал Александра Казакова - t.me/ale_kazakovУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: ukraina.ru

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