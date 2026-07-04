Какие новые решения готовит Россия на фронте и где мы собираемся завершить СВО – Казаков - 04.07.2026 Украина.ру
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Какие новые решения готовит Россия на фронте и где мы собираемся завершить СВО – Казаков
Какие новые решения готовит Россия на фронте и где мы собираемся завершить СВО – Казаков - 04.07.2026 Украина.ру
Какие новые решения готовит Россия на фронте и где мы собираемся завершить СВО – Казаков
Сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков в студии Украина.ру подробно проанализировал последние... Украина.ру, 04.07.2026
2026-07-04T13:12
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Сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков в студии Украина.ру подробно проанализировал последние заявления президента России Владимира Путина, а также рассказал о новой парадигме конфликта для всех сторон: 00:27 – О чём говорят последние заявления Путина и западных лидеров?06:38 – Почему США не справились со своей задачей в ЕС?08:23 – Понимала ли Европа, что пострадает экономически от СВО, и готовят ли европейцы почву для переговоров по Украине?40:26 – О внутренней европейской гонке за право переговоров с Россией;46:48 – Где Россия собирается завершить СВО и каким может быть альтернативный вариант победы?*В материале упоминаются Украинская повстанческая армия (УПА) и Организация украинских националистов (ОУН), признанные экстремистскими и запрещённые на территории РоссииТГ-канал Александра Казакова - t.me/ale_kazakovУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: ukraina.ru
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видео, россия, украина, сша, александр казаков, владимир путин, украина.ру, ес, видео
Видео, Россия, Украина, США, Александр Казаков, Владимир Путин, Украина.ру, ЕС

Какие новые решения готовит Россия на фронте и где мы собираемся завершить СВО – Казаков

13:12 04.07.2026
 
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Сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков в студии Украина.ру подробно проанализировал последние заявления президента России Владимира Путина, а также рассказал о новой парадигме конфликта для всех сторон:

00:27 – О чём говорят последние заявления Путина и западных лидеров?
06:38 – Почему США не справились со своей задачей в ЕС?
08:23 – Понимала ли Европа, что пострадает экономически от СВО, и готовят ли европейцы почву для переговоров по Украине?
40:26 – О внутренней европейской гонке за право переговоров с Россией;
46:48 – Где Россия собирается завершить СВО и каким может быть альтернативный вариант победы?

*В материале упоминаются Украинская повстанческая армия (УПА) и Организация украинских националистов (ОУН), признанные экстремистскими и запрещённые на территории России

ТГ-канал Александра Казакова - t.me/ale_kazakov

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