Россия ответила на закрытие Русского дома в Кишинёве - 04.07.2026 Украина.ру
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Россия ответила на закрытие Русского дома в Кишинёве
Россия ответила на закрытие Русского дома в Кишинёве - 04.07.2026 Украина.ру
Россия ответила на закрытие Русского дома в Кишинёве
Российское посольство в Молдавии возьмёт на себя функции закрывшегося в Кишинёве Русского дома. Об этом заявили в дипмиссии после того, как Молдавия в одностороннем порядке вышла из соглашения о работе культурных центров
2026-07-04T12:44
2026-07-04T12:44
новости
молдавия
мария захарова
украина.ру
россия
кишинёв
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Российское посольство в Молдавии заявило, что возьмёт на себя функции закрывшегося в Кишинёве Русского дома. Дипмиссия отметила, что учреждение было вынуждено прекратить работу после того, как Молдавия в одностороннем порядке вышла из соглашения о функционировании культурных центров."Функционал учреждения частично будет осуществлять отдел культуры посольства. &lt;...&gt; Многолетняя деятельность Русского дома при активном участии местных общественных и творческих кругов доказала, что эта работа отвечает запросам и чаяниям молдавских граждан. Никакие ограничения и меры давления не ослабят колоссальный интерес к русской культуре, которая всегда служила делу мира, взаимопонимания и духовному обогащению народов", — говорится в заявлении посольства.В дипмиссии подчеркнули, что работа будет вестись на основании Договора о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Решение прозападного правительства Молдавии закрыть Русский дом ранее уже подверглось критике со стороны оппозиции и общественности республики.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение о закрытии центра очередным шагом по разрушению многовековых российско-молдавских связей. Она также отметила, что обвинения в адрес Русского дома в пропаганде несостоятельны.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Освобождение Константиновки, атака на Санкт-Петербург. Хроника событий на утро 4 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, молдавия, мария захарова, украина.ру, россия, кишинёв
Новости, Молдавия, Мария Захарова, Украина.ру, Россия, Кишинёв

Россия ответила на закрытие Русского дома в Кишинёве

12:44 04.07.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНекоторые европейские страны объявили о высылке российских дипломатов
Некоторые европейские страны объявили о высылке российских дипломатов - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Российское посольство в Молдавии возьмёт на себя функции закрывшегося в Кишинёве Русского дома. Об этом заявили в дипмиссии после того, как Молдавия в одностороннем порядке вышла из соглашения о работе культурных центров
Российское посольство в Молдавии заявило, что возьмёт на себя функции закрывшегося в Кишинёве Русского дома. Дипмиссия отметила, что учреждение было вынуждено прекратить работу после того, как Молдавия в одностороннем порядке вышла из соглашения о функционировании культурных центров.
"Функционал учреждения частично будет осуществлять отдел культуры посольства. <...> Многолетняя деятельность Русского дома при активном участии местных общественных и творческих кругов доказала, что эта работа отвечает запросам и чаяниям молдавских граждан. Никакие ограничения и меры давления не ослабят колоссальный интерес к русской культуре, которая всегда служила делу мира, взаимопонимания и духовному обогащению народов", — говорится в заявлении посольства.
В дипмиссии подчеркнули, что работа будет вестись на основании Договора о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Решение прозападного правительства Молдавии закрыть Русский дом ранее уже подверглось критике со стороны оппозиции и общественности республики.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение о закрытии центра очередным шагом по разрушению многовековых российско-молдавских связей. Она также отметила, что обвинения в адрес Русского дома в пропаганде несостоятельны.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Освобождение Константиновки, атака на Санкт-Петербург. Хроника событий на утро 4 июля
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