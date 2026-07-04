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Россия ответила на закрытие Русского дома в Кишинёве

Россия ответила на закрытие Русского дома в Кишинёве - 04.07.2026 Украина.ру

Россия ответила на закрытие Русского дома в Кишинёве

Российское посольство в Молдавии возьмёт на себя функции закрывшегося в Кишинёве Русского дома. Об этом заявили в дипмиссии после того, как Молдавия в одностороннем порядке вышла из соглашения о работе культурных центров

2026-07-04T12:44

2026-07-04T12:44

2026-07-04T12:44

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Российское посольство в Молдавии заявило, что возьмёт на себя функции закрывшегося в Кишинёве Русского дома. Дипмиссия отметила, что учреждение было вынуждено прекратить работу после того, как Молдавия в одностороннем порядке вышла из соглашения о функционировании культурных центров."Функционал учреждения частично будет осуществлять отдел культуры посольства. <...> Многолетняя деятельность Русского дома при активном участии местных общественных и творческих кругов доказала, что эта работа отвечает запросам и чаяниям молдавских граждан. Никакие ограничения и меры давления не ослабят колоссальный интерес к русской культуре, которая всегда служила делу мира, взаимопонимания и духовному обогащению народов", — говорится в заявлении посольства.В дипмиссии подчеркнули, что работа будет вестись на основании Договора о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Решение прозападного правительства Молдавии закрыть Русский дом ранее уже подверглось критике со стороны оппозиции и общественности республики.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение о закрытии центра очередным шагом по разрушению многовековых российско-молдавских связей. Она также отметила, что обвинения в адрес Русского дома в пропаганде несостоятельны.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Освобождение Константиновки, атака на Санкт-Петербург. Хроника событий на утро 4 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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