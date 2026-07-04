Латиноамериканские наркокартели тренируют боевиков ВСУ в Харьковской области - 04.07.2026 Украина.ру
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Латиноамериканские наркокартели тренируют боевиков ВСУ в Харьковской области
Латиноамериканские наркокартели тренируют боевиков ВСУ в Харьковской области - 04.07.2026 Украина.ру
Латиноамериканские наркокартели тренируют боевиков ВСУ в Харьковской области
Латиноамериканские наркокартели пытаются организовать обучение своих боевиков в рядах ВСУ управлению беспилотниками, чтобы в дальнейшем использовать БПЛА для воздушной транспортировки наркотиков. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк
2026-07-04T12:58
2026-07-04T12:58
новости
харьковская область
киев
латинская америка
вооруженные силы украины
украина.ру
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На подконтрольной Киеву части Харьковской области представители латиноамериканских наркокартелей пытаются наладить обучение своих боевиков управлению FPV-дронами. Как сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк, эти навыки необходимы картелям не только для дестабилизации ситуации в своих странах, но и как инструмент для воздушной доставки наркотиков."На территории подконтрольной Киеву части Харьковской области у латиноамериканских картелей есть несколько ключевых точек интереса. Первое направление — это попытки организовать обучение управлению FPV-дронами в различных подразделениях. Такие навыки необходимы картелям не только для раскачивания ситуации в собственных странах, но и как перспективный инструмент воздушной доставки наркотических средств", — заявил Лисняк.Он также отметил, что второе направление деятельности картелей — расширение сети транзита и распространения наркотиков через лидеров-координаторов, кураторов и рекрутеров из числа иностранных наёмников, имеющих доступ к командованию ВСУ на местах. Речь идёт прежде всего о членах наиболее влиятельных организаций, в частности "Клан дель Гольфо".В конце июня российская внешняя разведка опубликовала данные о взаимодействии киевских властей с крупнейшими мировыми наркокартелями, действующими в Латинской Америке. Подробнее в материале Картели и Украина. Киев сотрудничает с наркомафией из Латинской АмерикиБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Освобождение Константиновки, атака на Санкт-Петербург. Хроника событий на утро 4 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, харьковская область, киев, латинская америка, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Харьковская область, Киев, Латинская Америка, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Латиноамериканские наркокартели тренируют боевиков ВСУ в Харьковской области

12:58 04.07.2026
 
© Фото : Госпогранслужба Украины
- РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Фото : Госпогранслужба Украины
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Латиноамериканские наркокартели пытаются организовать обучение своих боевиков в рядах ВСУ управлению беспилотниками, чтобы в дальнейшем использовать БПЛА для воздушной транспортировки наркотиков. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк
На подконтрольной Киеву части Харьковской области представители латиноамериканских наркокартелей пытаются наладить обучение своих боевиков управлению FPV-дронами. Как сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк, эти навыки необходимы картелям не только для дестабилизации ситуации в своих странах, но и как инструмент для воздушной доставки наркотиков.
"На территории подконтрольной Киеву части Харьковской области у латиноамериканских картелей есть несколько ключевых точек интереса. Первое направление — это попытки организовать обучение управлению FPV-дронами в различных подразделениях. Такие навыки необходимы картелям не только для раскачивания ситуации в собственных странах, но и как перспективный инструмент воздушной доставки наркотических средств", — заявил Лисняк.
Он также отметил, что второе направление деятельности картелей — расширение сети транзита и распространения наркотиков через лидеров-координаторов, кураторов и рекрутеров из числа иностранных наёмников, имеющих доступ к командованию ВСУ на местах. Речь идёт прежде всего о членах наиболее влиятельных организаций, в частности "Клан дель Гольфо".
В конце июня российская внешняя разведка опубликовала данные о взаимодействии киевских властей с крупнейшими мировыми наркокартелями, действующими в Латинской Америке. Подробнее в материале Картели и Украина. Киев сотрудничает с наркомафией из Латинской Америки
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