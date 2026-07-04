https://ukraina.ru/20260704/gubernator-drozdenko-soobschil-o-posledstviyakh-ataki-dronov-vsu-na-lenoblast-1081041211.html

Губернатор Дрозденко сообщил о последствиях атаки дронов ВСУ на Ленобласть

Губернатор Дрозденко сообщил о последствиях атаки дронов ВСУ на Ленобласть - 04.07.2026 Украина.ру

Губернатор Дрозденко сообщил о последствиях атаки дронов ВСУ на Ленобласть

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о последствиях ночной атаки украинских беспилотников на регион. Об этом 4 июля сообщает телеграм-канал "Украина.ру"

2026-07-04T13:19

2026-07-04T13:19

2026-07-04T13:19

сво

спецоперация

ленинградская область

волосовский район

лужский район

украина.ру

вооруженные силы украины

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Ленинградская область минувшей ночью подверглась атаке украинских беспилотников. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, все последствия связаны с падением обломков сбитых БПЛА. 🟥 В Волосовском районе, Бегуницкое сельское поселение - выбило окна в частном доме, пострадала женщина. На месте ей была оказана медицинская помощь, от госпитализации женщина отказались;🟥 Волосовский район, деревня Котино - на частном участке загорелся дом, баня, сарай, беседка. В деревне Лисино - повреждены два частных дома, легковой автомобиль, забор. В деревне Худанка повреждено остекление дома. Пострадавших нет;🟥 В Ломоносовском районе, в деревне Ускуля поврежден фасад и остекление в частном доме. Обошлось без пострадавших;🟥 В Лужском районе, в деревне Мужич повреждено остекление и фасад в частном доме.4 июля телеграм-канал "Украина.ру" сообщил, что украинский "Нафтогаз" зафиксировал очередные удары российских сил по газовой инфраструктуре. Кроме того, в подборке — другие события в зоне СВО к этому часуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Поздравления на День независимости США, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 4 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

ленинградская область

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сво, спецоперация, ленинградская область, волосовский район, лужский район, украина.ру, вооруженные силы украины