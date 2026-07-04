https://ukraina.ru/20260704/gubernator-drozdenko-soobschil-o-posledstviyakh-ataki-dronov-vsu-na-lenoblast-1081041211.html
Губернатор Дрозденко сообщил о последствиях атаки дронов ВСУ на Ленобласть
Губернатор Дрозденко сообщил о последствиях атаки дронов ВСУ на Ленобласть - 04.07.2026 Украина.ру
Губернатор Дрозденко сообщил о последствиях атаки дронов ВСУ на Ленобласть
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о последствиях ночной атаки украинских беспилотников на регион. Об этом 4 июля сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-07-04T13:19
2026-07-04T13:19
2026-07-04T13:19
сво
спецоперация
ленинградская область
волосовский район
лужский район
украина.ру
вооруженные силы украины
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Ленинградская область минувшей ночью подверглась атаке украинских беспилотников. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, все последствия связаны с падением обломков сбитых БПЛА. 🟥 В Волосовском районе, Бегуницкое сельское поселение - выбило окна в частном доме, пострадала женщина. На месте ей была оказана медицинская помощь, от госпитализации женщина отказались;🟥 Волосовский район, деревня Котино - на частном участке загорелся дом, баня, сарай, беседка. В деревне Лисино - повреждены два частных дома, легковой автомобиль, забор. В деревне Худанка повреждено остекление дома. Пострадавших нет;🟥 В Ломоносовском районе, в деревне Ускуля поврежден фасад и остекление в частном доме. Обошлось без пострадавших;🟥 В Лужском районе, в деревне Мужич повреждено остекление и фасад в частном доме.4 июля телеграм-канал "Украина.ру" сообщил, что украинский "Нафтогаз" зафиксировал очередные удары российских сил по газовой инфраструктуре. Кроме того, в подборке — другие события в зоне СВО к этому часуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Поздравления на День независимости США, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 4 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
ленинградская область
волосовский район
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, ленинградская область, волосовский район, лужский район, украина.ру, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, Ленинградская область, Волосовский район, Лужский район, Украина.ру, Вооруженные силы Украины
Губернатор Дрозденко сообщил о последствиях атаки дронов ВСУ на Ленобласть
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о последствиях ночной атаки украинских беспилотников на регион. Об этом 4 июля сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
Ленинградская область минувшей ночью подверглась атаке украинских беспилотников. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, все последствия связаны с падением обломков сбитых БПЛА.
🟥 В Волосовском районе, Бегуницкое сельское поселение - выбило окна в частном доме, пострадала женщина. На месте ей была оказана медицинская помощь, от госпитализации женщина отказались;
🟥 Волосовский район, деревня Котино - на частном участке загорелся дом, баня, сарай, беседка. В деревне Лисино - повреждены два частных дома, легковой автомобиль, забор. В деревне Худанка повреждено остекление дома. Пострадавших нет;
🟥 В Ломоносовском районе, в деревне Ускуля поврежден фасад и остекление в частном доме. Обошлось без пострадавших;
🟥 В Лужском районе, в деревне Мужич повреждено остекление и фасад в частном доме.
4 июля телеграм-канал "Украина.ру" сообщил, что украинский "Нафтогаз" зафиксировал очередные удары российских сил по газовой инфраструктуре. Кроме того, в подборке — другие события в зоне СВО к этому часу
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру