https://ukraina.ru/20260704/geroy-rossii-poddubnyy-perekhod-veteranov-na-grazhdanku-dolzhen-byt-bystrym-1081043400.html

Герой России Поддубный: переход ветеранов на гражданку должен быть быстрым

Герой России Поддубный: переход ветеранов на гражданку должен быть быстрым - 04.07.2026 Украина.ру

Герой России Поддубный: переход ветеранов на гражданку должен быть быстрым

Герой России, представитель федеральной пятёрки списка "Единой России" на выборах в Госдуму Евгений Поддубный заявил, что ветеранам не нужно доказывать квалификацию — они уже подтвердили её на фронте. Об этом 4 июля сообщается в канале "Единой России"

2026-07-04T13:51

2026-07-04T13:51

2026-07-04T13:51

новости

россия

сша

украина

поддубный

единая россия

госдума

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/0b/1056808039_0:0:2325:1309_1920x0_80_0_0_c666a7b98e11380616425a3d657d0750.jpg

"Необходимо убрать барьеры для участия ветеранов в экономике. Переход специалистов из военной сферы на гражданку должен быть быстрым, без лишних бюрократических проволочек, без дополнительных доказательств квалификации", — сказал Поддубный.Он отметил, что на передовой создаются и тестируются новые высокие технологии, которые будут востребованы не только в армии, но и в гражданской экономике, где остро не хватает специалистов с необходимыми знаниями и опытом. "Нужно создать в стране такие условия, чтобы весь потенциал и энергия военнослужащих были реализованы", — подчеркнул Герой России.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Поздравления на День независимости США, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 4 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

россия

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, украина, поддубный, единая россия, госдума