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Герой России Поддубный: переход ветеранов на гражданку должен быть быстрым
Герой России Поддубный: переход ветеранов на гражданку должен быть быстрым - 04.07.2026 Украина.ру
Герой России Поддубный: переход ветеранов на гражданку должен быть быстрым
Герой России, представитель федеральной пятёрки списка "Единой России" на выборах в Госдуму Евгений Поддубный заявил, что ветеранам не нужно доказывать квалификацию — они уже подтвердили её на фронте. Об этом 4 июля сообщается в канале "Единой России"
2026-07-04T13:51
2026-07-04T13:51
2026-07-04T13:51
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"Необходимо убрать барьеры для участия ветеранов в экономике. Переход специалистов из военной сферы на гражданку должен быть быстрым, без лишних бюрократических проволочек, без дополнительных доказательств квалификации", — сказал Поддубный.Он отметил, что на передовой создаются и тестируются новые высокие технологии, которые будут востребованы не только в армии, но и в гражданской экономике, где остро не хватает специалистов с необходимыми знаниями и опытом. "Нужно создать в стране такие условия, чтобы весь потенциал и энергия военнослужащих были реализованы", — подчеркнул Герой России.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Поздравления на День независимости США, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 4 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, россия, сша, украина, поддубный, единая россия, госдума
Новости, Россия, США, Украина, Поддубный, Единая Россия, Госдума
Герой России Поддубный: переход ветеранов на гражданку должен быть быстрым
Герой России, представитель федеральной пятёрки списка "Единой России" на выборах в Госдуму Евгений Поддубный заявил, что ветеранам не нужно доказывать квалификацию — они уже подтвердили её на фронте. Об этом 4 июля сообщается в канале "Единой России"
"Необходимо убрать барьеры для участия ветеранов в экономике. Переход специалистов из военной сферы на гражданку должен быть быстрым, без лишних бюрократических проволочек, без дополнительных доказательств квалификации", — сказал Поддубный.
Он отметил, что на передовой создаются и тестируются новые высокие технологии, которые будут востребованы не только в армии, но и в гражданской экономике, где остро не хватает специалистов с необходимыми знаниями и опытом.
"Нужно создать в стране такие условия, чтобы весь потенциал и энергия военнослужащих были реализованы", — подчеркнул Герой России.
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