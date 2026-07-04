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ООН впервые осудила пытки российских военнопленных на Украине

ООН впервые осудила пытки российских военнопленных на Украине - 04.07.2026 Украина.ру

ООН впервые осудила пытки российских военнопленных на Украине

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк отреагировал на многочисленные обращения, осудив пытки российских военнопленных. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова

2026-07-04T13:07

2026-07-04T13:07

2026-07-04T13:08

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Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк отреагировал на многочисленные обращения и осудил пытки российских военнопленных, захваченных украинскими силами. Об этом сообщила омбудсмен Яна Лантратова."Около половины военнопленных, захваченных Украиной, с которыми беседовали сотрудники моего управления, рассказали о пытках или других видах жестокого обращения… Запрет на применение пыток носит абсолютный характер. Необходимо немедленно положить этому конец", — заявил Тюрк.Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опросило 127 российских военнопленных и десять граждан третьих стран, содержащихся под стражей на Украине. Как отметил Тюрк, половина из них рассказала о пытках и жестоком обращении в транзитных пунктах до прибытия в официальные места содержания под стражей. Он призвал Киев защитить военнопленных от пыток и жестокого обращения.Лантратова также направила обращения Тюрку и спецпредставителю Генсекретаря ООН Ванессе Фрезье с просьбой дать международную правовую оценку последним атакам на мирное население — ударам по белорусскому автобусу в Брянской области, городскому автобусу в Лисичанске, рынку в Токмаке и подрыву автомобиля в Рыльске 3 июля.Кроме того, в декабре 2025 года УВКПЧ уже фиксировало четыре случая казни российских военнопленных боевиками ВСУ и изучало заявления ещё о трёх эпизодах. Подробнее в материале Верховный комиссар ООН по правам человека сообщил о пытках и казнях российских военнопленных на УкраинеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Поздравления на День независимости США, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 4 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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