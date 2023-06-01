https://ukraina.ru/20230601/1046785184.html

CBC: Киев запросил прямой доступ к оборонке Канады

CBC: Киев запросил прямой доступ к оборонке Канады - 01.06.2023 Украина.ру

CBC: Киев запросил прямой доступ к оборонке Канады

Украина в частном порядке выразила недовольство темпами поставок оружия из Канады и призвала предоставить ей непосредственный доступ к канадской оборонной сфере. Такое сообщение 31 мая опубликовал телеканал CBC.

2023-06-01T07:39

2023-06-01T07:39

2023-06-01T07:39

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На днях глава минобороны Украины Алексей Резников выступил с видеообращением на ежегодной выставке Канадской ассоциации обороны и безопасности. В ходе этой речи он заявил, что Оттава должна включить в свою оборонную политику положение об обязательствах по отношению к Киеву.Канадские власти на это пока никак не отреагировали, сообщает CBC, отмечая, что на Оттаву оказывается международное давление в части подготовки военного плана до июльского саммита НАТО в Вильнюсе.Оказывать военную помощь Украине Канада начала еще в феврале прошлого года. Первым делом в Киев направили винтовки, пулеметы и различное снаряжение. Позже были бронеавтомобили, противотанковые гранатометы, топливо, медикаменты и одежда для военных. Выделяла Оттава деньги и на закупку высокоточных спутниковых снимков для Украины.В 2023 году Канада пока трижды помогала Киеву: в январе Украине поставили 200 бронеавтомобилей Roshel Senator и 4 танка Leopard 2A4, а 24 февраля премьер-министр страны Джастин Трюдо анонсировал передачу еще четырех танков Леопард 2.

https://ukraina.ru/20230531/1046780056.html

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