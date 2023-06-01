CBC: Киев запросил прямой доступ к оборонке Канады
Украина в частном порядке выразила недовольство темпами поставок оружия из Канады и призвала предоставить ей непосредственный доступ к канадской оборонной сфере. Такое сообщение 31 мая опубликовал телеканал CBC.
"Украинские чиновники в Киеве в частном порядке выразили недовольство темпами поставок и за закрытыми дверями выступали за создание более структурированной системы и предоставление Украине прямого доступа к канадскому оборонному комплексу", - говорится в сообщении телеканала.
На днях глава минобороны Украины Алексей Резников выступил с видеообращением на ежегодной выставке Канадской ассоциации обороны и безопасности. В ходе этой речи он заявил, что Оттава должна включить в свою оборонную политику положение об обязательствах по отношению к Киеву.
Канадские власти на это пока никак не отреагировали, сообщает CBC, отмечая, что на Оттаву оказывается международное давление в части подготовки военного плана до июльского саммита НАТО в Вильнюсе.
Оказывать военную помощь Украине Канада начала еще в феврале прошлого года. Первым делом в Киев направили винтовки, пулеметы и различное снаряжение. Позже были бронеавтомобили, противотанковые гранатометы, топливо, медикаменты и одежда для военных. Выделяла Оттава деньги и на закупку высокоточных спутниковых снимков для Украины.
В 2023 году Канада пока трижды помогала Киеву: в январе Украине поставили 200 бронеавтомобилей Roshel Senator и 4 танка Leopard 2A4, а 24 февраля премьер-министр страны Джастин Трюдо анонсировал передачу еще четырех танков Леопард 2.
Вчера, 21:10Вашингтон направит Киеву новый пакет военной помощиВашингтон выделит Киеву очередной пакет военной помощи, который будет включать боеприпасы для зенитно-ракетных систем Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге Белого дома 31 мая