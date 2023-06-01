CBC: Киев запросил прямой доступ к оборонке Канады - 01.06.2023 Украина.ру
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CBC: Киев запросил прямой доступ к оборонке Канады
CBC: Киев запросил прямой доступ к оборонке Канады - 01.06.2023 Украина.ру
CBC: Киев запросил прямой доступ к оборонке Канады
Украина в частном порядке выразила недовольство темпами поставок оружия из Канады и призвала предоставить ей непосредственный доступ к канадской оборонной сфере. Такое сообщение 31 мая опубликовал телеканал CBC.
2023-06-01T07:39
2023-06-01T07:39
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На днях глава минобороны Украины Алексей Резников выступил с видеообращением на ежегодной выставке Канадской ассоциации обороны и безопасности. В ходе этой речи он заявил, что Оттава должна включить в свою оборонную политику положение об обязательствах по отношению к Киеву.Канадские власти на это пока никак не отреагировали, сообщает CBC, отмечая, что на Оттаву оказывается международное давление в части подготовки военного плана до июльского саммита НАТО в Вильнюсе.Оказывать военную помощь Украине Канада начала еще в феврале прошлого года. Первым делом в Киев направили винтовки, пулеметы и различное снаряжение. Позже были бронеавтомобили, противотанковые гранатометы, топливо, медикаменты и одежда для военных. Выделяла Оттава деньги и на закупку высокоточных спутниковых снимков для Украины.В 2023 году Канада пока трижды помогала Киеву: в январе Украине поставили 200 бронеавтомобилей Roshel Senator и 4 танка Leopard 2A4, а 24 февраля премьер-министр страны Джастин Трюдо анонсировал передачу еще четырех танков Леопард 2.
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новости, новости украины, канада, военная помощь
Новости, Новости Украины, Канада, военная помощь

CBC: Киев запросил прямой доступ к оборонке Канады

07:39 01.06.2023
 
© CC0, PixabayКанада флаг
Канада флаг
© CC0, Pixabay
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Украина в частном порядке выразила недовольство темпами поставок оружия из Канады и призвала предоставить ей непосредственный доступ к канадской оборонной сфере. Такое сообщение 31 мая опубликовал телеканал CBC.
"Украинские чиновники в Киеве в частном порядке выразили недовольство темпами поставок и за закрытыми дверями выступали за создание более структурированной системы и предоставление Украине прямого доступа к канадскому оборонному комплексу", - говорится в сообщении телеканала.
На днях глава минобороны Украины Алексей Резников выступил с видеообращением на ежегодной выставке Канадской ассоциации обороны и безопасности. В ходе этой речи он заявил, что Оттава должна включить в свою оборонную политику положение об обязательствах по отношению к Киеву.
Канадские власти на это пока никак не отреагировали, сообщает CBC, отмечая, что на Оттаву оказывается международное давление в части подготовки военного плана до июльского саммита НАТО в Вильнюсе.
Оказывать военную помощь Украине Канада начала еще в феврале прошлого года. Первым делом в Киев направили винтовки, пулеметы и различное снаряжение. Позже были бронеавтомобили, противотанковые гранатометы, топливо, медикаменты и одежда для военных. Выделяла Оттава деньги и на закупку высокоточных спутниковых снимков для Украины.
В 2023 году Канада пока трижды помогала Киеву: в январе Украине поставили 200 бронеавтомобилей Roshel Senator и 4 танка Leopard 2A4, а 24 февраля премьер-министр страны Джастин Трюдо анонсировал передачу еще четырех танков Леопард 2.
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