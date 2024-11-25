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Игнат Карпезо. Похороненный заживо

Игнат Карпезо. Похороненный заживо - 25.11.2024 Украина.ру

Игнат Карпезо. Похороненный заживо

Во время Великой Отечественной войны происходило много разных мистических случаев разной степени достоверности. Но есть один, сомневаться в правдивости которого не приходится. О нём стало известно благодаря целому ряду упоминаний в мемуарах высокопоставленных советских военачальников и партийных деятелей

2024-11-25T16:00

2024-11-25T16:00

2024-11-25T16:00

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Игнатий Иванович Карпезо родился 25 ноября 1898 года в деревне Кугалевка Дисненского уезда Виленской губернии (в наше время это Глубокский район Витебской области, Белоруссии).В 1915 году его призвали в лейб-гвардии Московский полк, чему он был обязан своим высоким ростом. Воевал на Юго-Западном фронте – так судьба забросила его на Западную Украину первый раз.В 1917 году Игнатий Иванович получил тяжёлое ранение, несколько месяцев провалялся в госпиталях, и в июне был из армии демобилизован. А дальше началась Октябрьская революция, и следом за ней и Гражданская война.В декабре 1918 года Карпезо вновь вернулся на военную службу, но уже в Красную Армию. 27 декабря 1919 года его назначили на должность военного комиссара (военкома) штаба войск обороны железных дорог Южного фронта, а 19 мая 1920 года – на должность заместителя военкома 23-й отдельной бригады обороны железных дорог.В августе 1920 года Карпезо уже служил военкомом 220-го стрелкового полка 25-й стрелковой дивизии (12-я армия РККА), вместе с которой участвовал в освобождении Западной Украины от польских захватчиков. Так он попал сюда второй раз.В сентябре 1920 года дивизия пыталась форсировать реку Западный Буг, но поляки нанесли по ней мощные контрудары, задействовав в них бронепоезда. Красноармейцам пришлось оставить Ковель, отступить к Ровно. Поляки попытались окружить советские соединения, но им это не удалось.Советско-Польская война закончилась не разгромом Красной Армии, а переговорами в Риге, в результате которых Западная Украина на 18 лет перешла к полякам.После тяжёлых боев осени 1920 года Карпезо служил сначала военкомом полка в 75-й стрелковой бригаде, участвовал на территории Украины в боях против различных бандформирований. 1 мая следующего года его перевели в кавалерию, во 2-ю кавалерийскую дивизию Червонного казачества.В октябре 1921 года, находясь в должности помощника командира 1-й кавбригады, он принимал участие в боях с вооружёнными отрядами атамана Палия – они вторглись с территории Польши. С ноября этого же года Карпезо занимал должности сначала командира 11-го, а затем 10-го кавполков этой же дивизии, а 15 сентября 1922 года стал начальником корпусной школы младших командиров 1-го кавалерийского корпуса Червонного казачества.Полгода спустя вновь было назначение на должность командира 5-го кавалерийского полка Червонного казачества, и в сентябре 1924 года, после окончания Петроградской высшей кавалерийской школы, в 26 лет Карпезо был назначен командиром 10-го кавалерийского полка всё того же корпуса.Сослуживцы вспоминали о нем как об очень требовательном командире. За его плечами был громадный боевой опыт, и он разбирался во всех тонкостях применения кавалерии на поле боя. От своих подчинённых Карпезо требовал железной дисциплины, чёткого выполнения приказов и главное – знания воинского дела. Его кавалеристы до мелочей отрабатывали построение, различные манёвры. Карпезо учитывал опыт боёв с поляками и бандитами. Один из подчиненных комполка будущий генерал армии и Герой Советского Союза Михаил Ильич Казаков вспоминал:"Образованный, знающий своё дело кавалерийский начальник, он особенно налегал на занятия с командирами эскадронов и взводов. Каждого из них заставлял десятки раз проделывать на спичках все эволюции построения и перестроения своих подразделений и таким образом добивался прочного усвоения уставных требований".В 1928 году Карпезо был назначен на должность командира 19-го кавалерийского полка 4-й кавдивизии. Далее последовали курсы усовершенствования высшего начальствующего состава при Военной академии имени Фрунзе, после окончания которых он занял должность начальника строевого отдела и начальника переменного состава кавалерийских Курсов усовершенствования командного состава Красной Армии.В апреле 1932 года Карпезо сдал экзамены и поступил в Военную Академию им. Фрунзе, после окончания которой, в феврале 1936 года, отправился исполнять обязанности помощника командира, а затем и командира 30-й кавалерийской дивизии.С мая 1938 года он уже служил на должности помощника начальника по учебно-строевой части кавалерийских курсов усовершенствования командного состава Красной Армии, затем стал начальником Тамбовского кавалерийского училища, командиром 39-го стрелкового корпуса (Дальневосточный фронт). В июне 1940 года ему присвоили звание генерал-майора, а в декабре – отдали под начало 5-й кавалерийский корпус.В военном искусстве все ясней становилось понимание, что в грядущих войнах будущее не за лошадями, а за моторами и броней. Красная Армия стала стремительно реформироваться – началось формирование механизированных корпусов, в которые входили две танковые и одна моторизованная дивизии, а также различные части и подразделения поддержки и обеспечения – артполк, мотоциклетный молк, понтонный батальон и т.д. 11 марта 1941 года Ивана Игнатьевича назначили командиром 15-го мехкорпуса.К началу Великой Отечественной войны этот корпус был одним из мощнейших советских танковых объединений. На его вооружении находились 70 новейших тяжелых танков КВ и 72 средних Т-34, а также 482 скоростных БТ-7 и 130 танков других моделей, в основном Т-26 и многобашенных Т-28 – всего 754 танка (из 1031 по штату). Кроме того, корпус располагал 177-ю броневиками, из которых 115 были вооруженные 45-мм пушками БА-10. Фактически корпус представлял из себя целую танковую армию, бронетехники у него было больше, чем у нацеленной на территорию УССР 1-й танковой группы фельдмаршала Эвальда фон Клейста.С началом войны в дивизиях корпуса вскрыли пакеты с приказами на случай боевых действий. К границе в район Радехова отправился передовой отряд 10-й танковой дивизии. Уже в 22:00 6 танков авангарда этого отряда вступили в бой.Проблем у корпуса было много. Танки старых моделей при их многочисленности были сильно изношены после освободительного похода на Западную Украину, и массово стали выходить из строя. Новые же танки пока ещё были экипажами освоены недостаточно – им выделили мало моточасов и снарядов на их освоение, от чего они также массово терялись – застревали или ломались.Грузовики в мехкорпус должны были поступить после мобилизации из колхозов и с предприятий, но она проводилась недостаточно быстро, и поэтому с подвозом снарядов и топлива сразу же возникли проблемы. Не было транспорта, чтобы перебросить мотопехоту из моторизованной дивизии к границе, а она находилась оттуда на расстоянии порядка 75 километров, поэтому она осталась в Бродах. Пушек так же удалось подвезти всего несколько.В результате, раздёрганный уже в первые же дни войны на части, 15-й мехкорпус растерял часть своей техники, пока она выдвигалась в район нанесения контрудара. В 21:15 Генеральный штаб, введённый в заблуждение оптимистичными донесениями штаба Юго-Западного фронта, директивой № 3 приказал ему контратаковать врага, не дожидаясь концентрации всех сил. В результате немцы, вместо того, чтобы быть разгромленными мехкорпусами Юго-Западного фронта, которые имели значительный численный перевес, сами громили их по частям.Штаб корпуса расположился возле села Топоров. Из-за постоянных налётов авиации и обстрелов вражеской артиллерии, от штабных палаток пришлось отказаться. Штаб расположился в наскоро вырытых ротой охраны щелях и неудобных землянках. 26 июня он подвергся очередным мощным воздушным ударам – немцы пытались парализовать управление советскими частями, постоянно атакуя их штабы, которые наши войска ещё не научились правильно маскировать. Один из ударов продолжался более 40 минут. Зенитчики сбили несколько самолетов, потери же советской стороны были минимальными – двое убитых и несколько раненых, но среди убитых оказался и генерал-майора Карпезо.Его обнаружили лежащим на земле, он был залит кровью и не подавал признаков жизни. Вызвали врача, тот пощупал пульс и сказал, что комкор мертв. На самом деле Карпезо не был мёртвым, он просто был сильно контужен.Поскольку на дворе было жаркое лето, шли ожесточённые бои, генерала решили сразу же похоронить. Через несколько часов тело Карпезо с воинскими почестями предали земле, и скорее всего, несмотря на то, что он был ещё живой, генерал там бы и остался, если бы из штаба 5-й армии не приехал комиссар корпуса Иван Лутай – они с Карпезо вместе воевали во время Гражданской войны. Приехав в штаб и узнав, что его друг Игнат погиб, Лутай долго стоял с непокрытой головой возле могилы, а затем обернулся и приказал стоявшим рядом солдатам генерала откопать.Для любого советского человека, с детства воспитывавшегося на атеизме и борьбе с предрассудками, такая ситуация была бы просто дикой. Солдаты и стали перечить, но комиссар пригрозил личным оружием. В результате свежую могилу разрыли, сняли крышку гроба. Лутай рухнул на тело друга, все присутствовавшие деликатно отошли в сторону, и тут комиссар мехкорпуса удивленно к ним обернулся – генерал был теплым.Тело извлекли из гроба, срочно позвали доктора. Тот взял в руки запястья "убитого" – они мелко задрожали, он нащупал пульс. Командира корпуса как можно быстрее отправили в госпиталь, и на этом война для Карпезо окончилась.Карпезо прошел длительное лечение, но не был комиссован, служил в Среднеазиатском и Южно-Уральском военных округах. За годы войны был награждён двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени. 28 июля 1945 года его назначили на должность заместителя командующего Киевского военного округа по ВУЗам, а в 1946 году Игнатию Ивановичу присвоили звание генерал-лейтенанта и он прослужил до 1959 года. Не стало Карпезо 27 сентября 1987 года. Похоронен генерал на Лукьяновском военном кладбище Киева.

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Алексей Стаценко

история, история ссср, история украины, западная украина, красная армия, ркка, советско-польская война, великая отечественная война, 1941