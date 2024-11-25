https://ukraina.ru/20241125/1059185598.html

Цифры недели. Латвия вошла в "спираль смерти", 20 минут - и США проиграют Китаю, секс во Франции

Цифры недели. Латвия вошла в "спираль смерти", 20 минут - и США проиграют Китаю, секс во Франции - 25.11.2024 Украина.ру

Цифры недели. Латвия вошла в "спираль смерти", 20 минут - и США проиграют Китаю, секс во Франции

О чем говорили на прошедшей неделе политики, журналисты, зрители, слушатели и читатели соцсетей, какие факты и цифры обсуждали?

2024-11-25T15:07

2024-11-25T15:07

2024-11-25T15:07

эксклюзив

латвия

сша

китай

владимир зеленский

украина

андрей ермак

борис писториус

пентагон

ес

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Европа подсчитывала, сколько денег придется отдать за газ.Министры обороны считали, во сколько раз больше армии России и Китая.Пентагон сопротивлялся аудиторам. Седьмой аудит уже проводят. Но Пентагон оказался непобедим.На Украине "тырят по карманам" все, что нажито на баснословных поставках Запада и мечтают о "бусификации" всей нации.Латышский режиссёр Алвис Херманис подсчитывает "цифры катастрофы", с которыми Латвия входит в "Спираль Смерти".А Франция беспечно проводит статистические исследования сексуальной жизни нации.Итак, к цифрам.1,4 миллиарда евроСтолько заплатили за поставки газа из России в сентябре энергокомпании Европы.Несмотря на все повизгивания и гневные речи про "всемирную изоляцию", Европа нарастила поставки газа из России.По отчётам сентября, газ из России составляет 23,4 процентов всех европейских поставок. 60 процентов идет по трубам, 40 процентов - это СПГ.45 процентовНа столько увеличилась цена на газ осенью 2024 года.Сообщает "Блумберг":"Европа уже столкнулась со следующим энергетическим кризисом. ""Происходит быстрое истощение запасов газа.Надвигаются перебои с поставками из Москвы."А Европа "всё ещё переживает экстремальное потрясение двухлетней давности".При этом отмечается интересная тенденция: цены на будущее лето выше, чем цены поставок зимы.Если раньше Европа планировала отказаться от российского газа к 2027 году, то теперь европолитики уже говорят про 2030 год.Три комиссараА тем временем в Евросоюзе - три новых комиссара. Удивительное совпадение: все трое - представители "балтийских тигров".Наверное, свои страны уже в топе? Пора браться за Европу.В Латвии тем временем подсчитывают итоги их работы и итоги вступления Латвии в Евросоюз.Катастрофические цифрыЛатышский режиссёр Алвис Херманис. В Москве он в своё время поставил спектакль "Горбачев" (конечно, прославляющий "лучшего немца" всех времён и народов, по совместительству - первого и последнего президента СССР).Но теперь Херманис вдруг увидел, к чему привела Латвию и латышей "свобода и независимость" в европейской семье.Алвис Херманис:"Кто еще не видит, что Латвия убедительно вошла в Спираль Смерти?Демографические цифры в конце этого года будут ещё более катастрофическими, чем когда-либо в истории.Государство бюрократии расширяется, людей все меньше, поэтому налоги будут только расти.Деградация происходит медленно, но конец будет быстрым и стремительным. "Ну а теперь - к военным новостям. Несколько интересных сравнений:Россия в 4 раза сильнееБорис Писториус, министр обороны Германии:"Россия за 3 месяца производит столько оружия и боеприпасов, сколько Евросоюз - за год."Писториус конечно, призывает увеличить производство ВПК Германии. Это и есть его цель. Поэтому он приводит эти сравнения.Но разрыв впечатляет. Учитывая, что ВВП России - 2 триллиона долларов, а ВВП ЕС -19 триллионов.Может быть, что-то не так с подсчётом ВВП?20 минут - за это время США проиграют КитаюЭто то время, которое понадобится Китаю для уничтожения всего знаменитого флота США. Тех самых авианосцев.Питер Хегсет, которого Трамп выдвинул на пост министра обороны США:"Гиперзвуковые ракеты Китая могут уничтожить все авианосцы США за 20 минут. В каждой военной игре, проводимой Пентагоном, США проигрывают Китаю."Две неделиСтолько сможет сражаться британская армия в случае полноценного европейского конфликта.Об этом сообщает "Файнэншл Таймс".7 аудитов - Пентагон стоит насмертьА Пентагон отважно сражается против аудиторов.Не могут посчитать!Куда ушли деньги? Речь идёт, конечно, о миллиардах долларов. На какие-то там миллионы Пентагон не разменивается.Седьмой уже по счёту аудит опять не прошёл Пентагон.Конгрессмен Тим Берчетт:"Пентагон скрывает миллиарды долларов, за которые не отчитывается.Они не прошли ни одного аудита за всю историю аудитов.Я часто говорил, что это единственный способ, как мы действительно докопаемся до сути - это когда кто-то выйдет из одной из этих лабораторий с информацией. Выложит её в интернет перед тем как совершить самоубийство путём пятикратного выстрела себе в затылок. "247 миллиардов за годСтолько неправомерных платежей обнаружила счётная палата США за 2022 год. В том числе, огромные суммы выплачены по медицинским программам."Это только верхушка айсберга", - прокомментировал Илон Маск.Украина не отстаёт. Воруют грандиозные суммы, и распихивают по карманам.Но куда вкладывать? По прежнему популярны "выход в доллары" и "выход в биткоины". Говорят, что биткоины - любимая криптовалюта Ермака и Зеленского.10 миллиардов долларовТакую сумму ввезли внутрь страны банки Украины за 9 месяцев 2024 года. 70 процентов, то есть 7 миллиардов, проданы частным лицам.Кто же покупает валюту в воюющей беднейшей стране Европы?Военкомы, судьи, прокуроры, военачальники, волонтеры, чиновники, депутаты Рады, местная власть - все, кто сказочно обогатился на этой войне.Они зубами будут цепляться за продолжение войны. Мёртвой хваткой.5-10 тысяч долларов?Вот депутат Киеврады от партии "Голос", где главой был Слава Вакарчук, Алина Михайлова с хохотом говорит в интервью:"Все должны быть бусифицированы! Всех на фронт! Откупиться за 5-10 тысяч долларов? Переплыть Тису? Нет, всех на фронт!"Конечно, они хотят продолжения войны.За одну неделю, даже за один день прошедшей недели, на Украине купили биткоинов на500 миллионов долларовПолмиллиарда.Наблюдатели за рынком криптовалют отмечают, что эта грандиозная покупка произошла сразу после того, как Байден "простил" Украине половину долга по закупке вооружений.Видимо, часть биткоинов полетит в США. А часть останется в карманах Ермака и Зеленского.Также именно покупки украинских покупателей якобы взвинтили цену биткоина на прошлой неделе.Курс биткоина впервые превысил отметку 94 тысячи и составил к концу недели 98 тысяч долларов за один биткоин.А во Франции были на прошедшей неделе озабочены статистикой сексуальной жизни нации. Какие же выводы?Секс во ФранцииФранцузская "Либерасьон" опубликовала результаты расследования сексуальной жизни нации.Французы стали в пять раз меньше заниматься сексом!Но качество улучшилось. Не будем приводить подробности, хотя они в исследовании есть.Можно намекнуть. Французы и француженки сильнее стали разнообразить сексуальную жизнь.Но есть и шокирующие данные. Хотя, для Франции, наверное, это нормально?36 процентов француженок регулярно практикуют однополый секс.Каждая третья.Всем, кто желал бы и мечтал бы жениться на француженке, теперь надо учитывать этот статистический факт.О других особенностях западной жизни - в статье Елены Мурзиной Ваш рейтинг понижен. Почему Украина не получила "Мисс мира" а Елене Зеленской не дали выступить в Любляне

https://ukraina.ru/20241123/1059153034.html

https://ukraina.ru/20241119/1058999985.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, латвия, сша, китай, владимир зеленский, украина, андрей ермак, борис писториус, пентагон, ес, впк