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До 60 операций в сутки: специалисты ФМБА переехали в Курскую область ради спасения жизней в ночь атаки
До 60 операций в сутки: специалисты ФМБА переехали в Курскую область ради спасения жизней в ночь атаки - 25.11.2024 Украина.ру
До 60 операций в сутки: специалисты ФМБА переехали в Курскую область ради спасения жизней в ночь атаки
Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) оперативно прибыли в Курскую область в ночь нападения ВСУ 7 августа и помогали раненым. И эта работа продолжается. Об этом 25 ноября президенту РФ Владимиру Путину рассказала заявила глава ведомства Вероника Скворцова
2024-11-25T15:41
2024-11-25T15:41
2024-11-25T15:41
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курская область
россия
вероника скворцова
владимир путин
вооруженные силы украины
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Она добавила, что для этого специалисты ФМБА в течение нескольких часов перебросили группировку в 200 человек на базу медсанчасти в Курчатове. В эту команду вошли хирургов разных профилей, реаниматологи, а также бригады радиационной, химической и биологической защиты.Был также создан мобильный госпиталь на 118 коек, который являлся самым близким приграничным медпунктом, он находится в 35 километрах от линии боевого столкновения.В пятницу, 22 ноября, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в результате переговорного процесса с украинской стороной в Россию вернулись 46 жителей Курской области."Они были вывезены украинскими вооружёнными формированиями с территории Курской области, после вооруженного нападения на Курскую область в августе текущего года. Все это время мы беспокоились, были на связи с родственниками, собирали документы для возвращения наших людей. Среди возвращенных в Россию граждан 12 детей, в том числе один - новорожденный, один - до 3-х лет, а также инвалид-колясочник", - рассказала Москалькова.Еще по теме: Командиры ВСУ пожаловались журналистам на действия российских военных в Курской области - WSJ.
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новости, курская область, россия, вероника скворцова, владимир путин, вооруженные силы украины
Новости, Курская область, Россия, Вероника Скворцова, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
До 60 операций в сутки: специалисты ФМБА переехали в Курскую область ради спасения жизней в ночь атаки
Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) оперативно прибыли в Курскую область в ночь нападения ВСУ 7 августа и помогали раненым. И эта работа продолжается. Об этом 25 ноября президенту РФ Владимиру Путину рассказала заявила глава ведомства Вероника Скворцова
"В первые недели, в сутки оказывалась помощь 300–400 раненым бойцам и проводилось в сутки до 60 операций на шести параллельно развернутых операционных. На сегодняшний день медицинская помощь в Курской области оказана более 5,5 тысячи человек, прооперировано более трех тысяч, эвакуировано более двух тысяч [человек]", - уточнила Скворцова.
Она добавила, что для этого специалисты ФМБА в течение нескольких часов перебросили группировку в 200 человек на базу медсанчасти в Курчатове. В эту команду вошли хирургов разных профилей, реаниматологи, а также бригады радиационной, химической и биологической защиты.
Был также создан мобильный госпиталь на 118 коек, который являлся самым близким приграничным медпунктом, он находится в 35 километрах от линии боевого столкновения.
В пятницу, 22 ноября, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
сообщила, что в результате переговорного процесса с украинской стороной в Россию вернулись 46 жителей Курской области.
"Они были вывезены украинскими вооружёнными формированиями с территории Курской области, после вооруженного нападения на Курскую область в августе текущего года. Все это время мы беспокоились, были на связи с родственниками, собирали документы для возвращения наших людей. Среди возвращенных в Россию граждан 12 детей, в том числе один - новорожденный, один - до 3-х лет, а также инвалид-колясочник", - рассказала Москалькова.