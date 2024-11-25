https://ukraina.ru/20241125/1059193163.html

До 60 операций в сутки: специалисты ФМБА переехали в Курскую область ради спасения жизней в ночь атаки

До 60 операций в сутки: специалисты ФМБА переехали в Курскую область ради спасения жизней в ночь атаки - 25.11.2024 Украина.ру

До 60 операций в сутки: специалисты ФМБА переехали в Курскую область ради спасения жизней в ночь атаки

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) оперативно прибыли в Курскую область в ночь нападения ВСУ 7 августа и помогали раненым. И эта работа продолжается. Об этом 25 ноября президенту РФ Владимиру Путину рассказала заявила глава ведомства Вероника Скворцова

2024-11-25T15:41

2024-11-25T15:41

2024-11-25T15:41

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вероника скворцова

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вооруженные силы украины

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Она добавила, что для этого специалисты ФМБА в течение нескольких часов перебросили группировку в 200 человек на базу медсанчасти в Курчатове. В эту команду вошли хирургов разных профилей, реаниматологи, а также бригады радиационной, химической и биологической защиты.Был также создан мобильный госпиталь на 118 коек, который являлся самым близким приграничным медпунктом, он находится в 35 километрах от линии боевого столкновения.В пятницу, 22 ноября, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в результате переговорного процесса с украинской стороной в Россию вернулись 46 жителей Курской области."Они были вывезены украинскими вооружёнными формированиями с территории Курской области, после вооруженного нападения на Курскую область в августе текущего года. Все это время мы беспокоились, были на связи с родственниками, собирали документы для возвращения наших людей. Среди возвращенных в Россию граждан 12 детей, в том числе один - новорожденный, один - до 3-х лет, а также инвалид-колясочник", - рассказала Москалькова.Еще по теме: Командиры ВСУ пожаловались журналистам на действия российских военных в Курской области - WSJ.

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новости, курская область, россия, вероника скворцова, владимир путин, вооруженные силы украины