https://ukraina.ru/20241125/1059190548.html

Командиры ВСУ пожаловались журналистам на действия российских военных в Курской области - WSJ

Командиры ВСУ пожаловались журналистам на действия российских военных в Курской области - WSJ - 25.11.2024 Украина.ру

Командиры ВСУ пожаловались журналистам на действия российских военных в Курской области - WSJ

Российское командование направило в Курскую область свои лучшие части численностью порядка 45 тысяч солдат. Их цель - отбить ранее занятые ВСУ территории области до возможных переговоров, то есть до инаугурации Дональда Трампа, запланированной на 20 января. Такое сообщение 25 ноября распространило американское издание The Wall Street Journal (WSJ)

2024-11-25T15:10

2024-11-25T15:10

2024-11-25T15:10

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В материале говорится, что Москва разместила в регионе почти полсотни тысяч военных, что в 3-10 раз больше, чем у ВСУ. Издание приводит слова украинских командиров, которые утверждают, что их бригады под Курском хорошо оснащены и регулярно получают ротации, в отличие от Донбасса, однако это не помогает.WSJ также утверждает, что российские силы за последние недели уже вернули себе почти половину захваченной в августе территории."Аналитики полагают, что Россия может планировать еще более масштабное наступление", - резюмировало издание.Ранее в украинском Генштабе также жаловались на то, что воевать в Курской области им мешают северокорейские военные якобы отправленные на СВО Ким Чен Ыном. Владимир Зеленский даже назвал точное число солдат КНДР, якобы оказавшихся на фронте - 10 тысяч. Однако найти или хотя бы увидеть хотя бы одного военного из КНДР пока не удалось никому.Ранее Зеленский утверждал, что главная цель курской авантюры ВСУ - отвлечь российские силы от Покровска (Красноармейска), к которому подходят ВС РФ. Однако когда стало очевидно, что такой формулировкой прикрыться не удастся, Зеленский заявил, что Курская операция ВСУ была нацелена на создание буферной зоны на территории России.Старший научный сотрудник Совета по международным отношениям при администрации президента США Томас Грэм отметил, что вторжение ВСУ в Курскую область было "великолепной, безумной ошибкой", которая стоила Киеву провала на всех остальных участках фронта.Чуть позже украинский ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины опубликовал информацию о том, что только за октябрь российская Армия освободила порядка 490 квадратных километров, что больше, чем за весь период с октября прошлого года.Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область 6 августа. Не так давно президент РФ Владимир Путин заявил, что украинское командование потеряло управление своими подразделениями в Курской области, ВСУ в окружении, но даже не понимают этого. Российский лидер также отметил, что блокированы российскими войсками в Курской области порядка двух тысяч украинских солдат.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов отметил, что как только ВС РФ переработают лучшие подразделения ВСУ в Курской области, российские силы двинутся в Черниговскую область.Полный текст интервью — Юрий Кнутов: Россия довела ВСУ в лесах под Курском до отчаяния, и "Баба Яга" их уже не спасает.

https://ukraina.ru/20241113/1058866308.html

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новости, курская область, россия, кндр, владимир зеленский, юрий кнутов, дональд трамп, вооруженные силы украины, генштаб, украина.ру