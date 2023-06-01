https://ukraina.ru/20230601/1046784591.html

Экс-советник главы Пентагона: Вашингтон до сих пор воспринимает Россию с перспективы 1994-1995 годов

Экс-советник главы Пентагона: Вашингтон до сих пор воспринимает Россию с перспективы 1994-1995 годов - 01.06.2023 Украина.ру

Экс-советник главы Пентагона: Вашингтон до сих пор воспринимает Россию с перспективы 1994-1995 годов

Власти США глубоко заблуждаются, оценивая возможности современной России, продолжая видеть в ней страну из 90-ых. Такое заявление 31 мая в интервью Youtube-каналу Judging Freedom сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

2023-06-01T07:19

2023-06-01T07:19

2023-06-01T07:41

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По его словам, Вашингтон оценивает Россию через призму собственного "сочетания надменности и самообмана", думая, что Москва до сих пор на уровне 1994-1995 годов, а военных потенциал самих США как в 1991-м."У нас нет ничего такого, чего бы не было у России. Каким бы превосходством мы ни обладали когда-то в разных сферах, его уже нет", — резюмировал полковник.Ранее он обвинил Запад в обострении украинского конфликта, подчеркнув, что Россия вполне ожидаемо отстаивает свои интересы, не желая "абсурдные ценности, навязанные странами Запада".

https://ukraina.ru/20230601/1046757335.html

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