Экс-советник главы Пентагона: Вашингтон до сих пор воспринимает Россию с перспективы 1994-1995 годов
07:19 01.06.2023 (обновлено: 07:41 01.06.2023)
Власти США глубоко заблуждаются, оценивая возможности современной России, продолжая видеть в ней страну из 90-ых. Такое заявление 31 мая в интервью Youtube-каналу Judging Freedom сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
"Они (США - Ред.) думают, что имеют дело с провальным государством, у которого слабая экономика, общество которого на грани бунта. Эти убеждения широко распространены, и ничто из этого не является правдой. Кто угодно с половиной мозга понимает, что у России очень сильная экономика, у России есть ресурсы и возможность продержаться очень долго", — заявил Макгрегор.
По его словам, Вашингтон оценивает Россию через призму собственного "сочетания надменности и самообмана", думая, что Москва до сих пор на уровне 1994-1995 годов, а военных потенциал самих США как в 1991-м.
"У нас нет ничего такого, чего бы не было у России. Каким бы превосходством мы ни обладали когда-то в разных сферах, его уже нет", — резюмировал полковник.
Ранее он обвинил Запад в обострении украинского конфликта, подчеркнув, что Россия вполне ожидаемо отстаивает свои интересы, не желая "абсурдные ценности, навязанные странами Запада".
06:42Армии НАТО. Идеология, ресурсы, угрозы. Политэкономический анализ современной стратегии НАТОНАТО создавался в эпоху холодной войны для противостояния с СССР. В первые постсоветские 20 лет правящий класс России продолжал курс на интеграцию в западные структуры. Но экономический кризис и несогласие по вопросам военных операций альянса оттолкнули партнеров друг от друга вплоть новой холодной войны, в любой момент готовой перетечь в горячую