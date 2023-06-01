Экс-советник главы Пентагона: Вашингтон до сих пор воспринимает Россию с перспективы 1994-1995 годов - 01.06.2023 Украина.ру
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Экс-советник главы Пентагона: Вашингтон до сих пор воспринимает Россию с перспективы 1994-1995 годов
Экс-советник главы Пентагона: Вашингтон до сих пор воспринимает Россию с перспективы 1994-1995 годов - 01.06.2023 Украина.ру
Экс-советник главы Пентагона: Вашингтон до сих пор воспринимает Россию с перспективы 1994-1995 годов
Власти США глубоко заблуждаются, оценивая возможности современной России, продолжая видеть в ней страну из 90-ых. Такое заявление 31 мая в интервью Youtube-каналу Judging Freedom сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
2023-06-01T07:19
2023-06-01T07:41
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По его словам, Вашингтон оценивает Россию через призму собственного "сочетания надменности и самообмана", думая, что Москва до сих пор на уровне 1994-1995 годов, а военных потенциал самих США как в 1991-м."У нас нет ничего такого, чего бы не было у России. Каким бы превосходством мы ни обладали когда-то в разных сферах, его уже нет", — резюмировал полковник.Ранее он обвинил Запад в обострении украинского конфликта, подчеркнув, что Россия вполне ожидаемо отстаивает свои интересы, не желая "абсурдные ценности, навязанные странами Запада".
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Новости, Пентагон, США, Дуглас Макгрегор, Россия

Экс-советник главы Пентагона: Вашингтон до сих пор воспринимает Россию с перспективы 1994-1995 годов

07:19 01.06.2023 (обновлено: 07:41 01.06.2023)
 
© commons.wikimedia.org / BMG-2048
- РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© commons.wikimedia.org / BMG-2048
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Власти США глубоко заблуждаются, оценивая возможности современной России, продолжая видеть в ней страну из 90-ых. Такое заявление 31 мая в интервью Youtube-каналу Judging Freedom сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"Они (США - Ред.) думают, что имеют дело с провальным государством, у которого слабая экономика, общество которого на грани бунта. Эти убеждения широко распространены, и ничто из этого не является правдой. Кто угодно с половиной мозга понимает, что у России очень сильная экономика, у России есть ресурсы и возможность продержаться очень долго", — заявил Макгрегор.

По его словам, Вашингтон оценивает Россию через призму собственного "сочетания надменности и самообмана", думая, что Москва до сих пор на уровне 1994-1995 годов, а военных потенциал самих США как в 1991-м.
"У нас нет ничего такого, чего бы не было у России. Каким бы превосходством мы ни обладали когда-то в разных сферах, его уже нет", — резюмировал полковник.
Ранее он обвинил Запад в обострении украинского конфликта, подчеркнув, что Россия вполне ожидаемо отстаивает свои интересы, не желая "абсурдные ценности, навязанные странами Запада".
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