https://ukraina.ru/20230601/1046751410.html

Военный эксперт рассказал, как и зачем Польша хочет развязать войну против Белоруссии

Военный эксперт рассказал, как и зачем Польша хочет развязать войну против Белоруссии - 01.06.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как и зачем Польша хочет развязать войну против Белоруссии

Размещение в Белоруссии российского ТЯО может спровоцировать Польшу на проведение военной операции против Минска под предлогом поддержки восставшей оппозиции. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2023-06-01T04:48

2023-06-01T04:48

2023-06-01T04:48

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оппозиция

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Отставной генерал Вальдемар Скшипчак недвусмысленно заявил об этом в интервью авторитетному польскому СМИ, что у Варшавы есть планы военной помощи некоей "вооруженной оппозиции" в Белоруссии, рассказал эксперт.Удивительно, что оппозиция вообще есть в Белоруссии. Наверное, где-то под Люблином или под Краковом она базируется в тайных лагерях, добавил он.В Варшаве считают, что было бы неплохо занять территории Украины и Белоруссии по линии Керзона (линия разграничения между Польшей Пилсудского и Советской Россией в 1921 году). Для этого Польше нужно отсечь территории западной Украины и западной Белоруссии по Ровно и по Минску. Но это абсолютно авантюрные планы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, варшава, белоруссия, оппозиция