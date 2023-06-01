https://ukraina.ru/20230601/1046751410.html
Военный эксперт рассказал, как и зачем Польша хочет развязать войну против Белоруссии
Военный эксперт рассказал, как и зачем Польша хочет развязать войну против Белоруссии - 01.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как и зачем Польша хочет развязать войну против Белоруссии
Размещение в Белоруссии российского ТЯО может спровоцировать Польшу на проведение военной операции против Минска под предлогом поддержки восставшей оппозиции. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-06-01T04:48
2023-06-01T04:48
2023-06-01T04:48
новости
польша
варшава
белоруссия
оппозиция
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Отставной генерал Вальдемар Скшипчак недвусмысленно заявил об этом в интервью авторитетному польскому СМИ, что у Варшавы есть планы военной помощи некоей "вооруженной оппозиции" в Белоруссии, рассказал эксперт.Удивительно, что оппозиция вообще есть в Белоруссии. Наверное, где-то под Люблином или под Краковом она базируется в тайных лагерях, добавил он.В Варшаве считают, что было бы неплохо занять территории Украины и Белоруссии по линии Керзона (линия разграничения между Польшей Пилсудского и Советской Россией в 1921 году). Для этого Польше нужно отсечь территории западной Украины и западной Белоруссии по Ровно и по Минску. Но это абсолютно авантюрные планы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, варшава, белоруссия, оппозиция
Новости, Польша, Варшава, Белоруссия, оппозиция
Военный эксперт рассказал, как и зачем Польша хочет развязать войну против Белоруссии
Размещение в Белоруссии российского ТЯО может спровоцировать Польшу на проведение военной операции против Минска под предлогом поддержки восставшей оппозиции. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Отставной генерал Вальдемар Скшипчак недвусмысленно заявил об этом в интервью авторитетному польскому СМИ, что у Варшавы есть планы военной помощи некоей "вооруженной оппозиции" в Белоруссии, рассказал эксперт.
Удивительно, что оппозиция вообще есть в Белоруссии. Наверное, где-то под Люблином или под Краковом она базируется в тайных лагерях, добавил он.
"Я не думаю, что нам [ВС РФ] стоит легкомысленно воспринимать эти слова. Через отставников Польша тестирует общественное мнение по поводу тех или иных планов, которые не может публично озвучить [президент Польши Анджей] Дуда или [премьер-министр Польши Матеуш] Моравецкий. Но это то, к чему готовится польская армия. И это те мысли, которые бродят в польском руководстве", - подчеркнул Анпилогов.
В Варшаве считают, что было бы неплохо занять территории Украины и Белоруссии по линии Керзона (линия разграничения между Польшей Пилсудского и Советской Россией в 1921 году). Для этого Польше нужно отсечь территории западной Украины и западной Белоруссии по Ровно и по Минску. Но это абсолютно авантюрные планы, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь