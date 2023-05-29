https://ukraina.ru/20230529/1046684574.html

Алексей Анпилогов: Пока ВСУ готовят три новых "Артемовска", Россия напугала Польшу и НАТО

Алексей Анпилогов: Пока ВСУ готовят три новых "Артемовска", Россия напугала Польшу и НАТО - 29.05.2023 Украина.ру

Алексей Анпилогов: Пока ВСУ готовят три новых "Артемовска", Россия напугала Польшу и НАТО

Лобовой штурм Харькова со стороны Белгорода мы уже увидели в марте 2022 года. Это было крайне неудачное начинание. Желающие могут найти военные репортажи о черных днях российского cпецназа, когда он кавалерийским наскоком пытался взять двухмиллионный город

2023-05-29T17:33

2023-05-29T17:33

2023-05-29T17:33

интервью

россия

всу

нато

польша

артемовск

авдеевка

купянск

донбасс

харьков

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Главное сейчас – выйти на оперативный простор. Мы это не смогли сделать в том числе потому, что не решен вопрос с западным Донбассом. Но когда мы возьмем под контроль цепочку Изюм-Славянск-Краматорск-Константиновка-Дружковка, оборона Харькова станет затруднительной, считает военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Алексей, если судить по сводкам Минобороны и сообщениям военкоров с мест, на каких направлениях СВО сейчас идут наиболее ожесточенные бои?- Есть несколько таких направлений. В основном это связано с активностью украинской стороны.Сейчас ожесточенные бои ведутся на Артемовском направлении. Идут боевые действия возле Авдеевки. Идет слабое, но целенаправленное прощупывание наших позиций в районе Орехова, Гуляйполя и до Великой Новоселовки (статичный на протяжении года Запорожский фронт). А еще, к сожалению, участились обстрелы Белгородской области. Обстрел Шебекино затих только к середине дня.Это связано с тем самым переносившимся много раз наступлением ВСУ, которое преподносится как наступление последней надежды. Киев получил много техники, оружия и боеприпасов. Несколько раз высокопоставленные украинские спикеры рассказывали о такого рода операции (якобы она уже даже идет), но пока на всех направлениях противник проводит разведку боем силами ротных или полубатальонных боевых групп. Нельзя говорить, что Украина двинула все свои пешки и фигуры. По-прежнему неизвестно направление ее основных и второстепенных ударов.Более того, оперативный резерв Украина еще не задействовала. Все подразделения, которые получили западную бронетехнику и высокоточные ракеты, пока находятся где-то в резерве. Мы пока видим либо диверсионно-разведывательные группы украинского спецназа, либо территориальную оборону, которую бросают на наши позиции в качестве живой волны, чтобы найти это слабое место, где можно что-нибудь сделать.Это связано с интересным моментом, что в начавшейся уже с прошлой осени войне на истощение Украина неизбежно проигрывает по размерам государства, мобилизационному потенциалу и по отсутствующей военной промышленности. Поддерживать Украину в таком гомеостазе Западу становится все труднее и труднее.Это связано не только с постоянными потерями ВСУ на фронте, которые вырастают из-за авантюрных разведок без удавшихся прорывов, но и с ситуацией в экономике. Украинская экономика не работает, украинское население голосует ногами, уезжая на Запад или в РФ через Польшу и Белоруссию. Поэтому окно возможностей Киева для этого наступления с каждым днем становится все уже и уже, пока оно совсем не закроется.Для увеличения производства снарядов и бронетехники странам НАТО нужны годы. Но у Украины столько времени нет. И уже поднимается общественное мнение в странах Запада, которое требует каких-то результатов.Таким образом, сочетание всех этих факторов вынуждает Украину пойти на авантюру. Даже если они не продавят наши позиции, они все равно бросят в бой подготовленные резервы. Нам важно встретить эти резервы, уничтожить и пойти со своим планом наступления, который должен включать выход к Днепру, чтобы с опорой на этот серьезный оборонительный водный рубеж планировать следующий этап СВО.- Если наступления не будет, станет ли Украина удерживать какой-нибудь город по образцу Артемовска? Или она займет более гибкую оборону?- Оборона – это более экономичный способ ведения боевых действий. Если Украина не перейдет в наступление, она будет сидеть в обороне. Другое дело, что медленное продвижение российских войск рано или поздно создаст на линии фронта ситуацию, подобную Артемовску. Мы выйдем к крупному населенному пункту, где сходятся железные дороги и шоссе, и который был бы удобен для обороны в части водных преград. Там ВСУ и будут пытаться организовать оборону.Мы же будем использовать успешный опыт нашей штурмовой пехоты, которая хорошо себя проявила в Мариуполе и в Артемовске, чтобы взять этот важный узел украинской обороны.Сейчас на роль очередного фестунга потихоньку начинает претендовать Купянск. Это речка Оскол, это важный узел дорог на севере Харьковской области, и через него проходит важная железная дорога, которая с нашей стороны ведет на юг. Если мы ее возьмем под контроль, она может быть использована для снабжения наших войск. Поэтому мы видим плакаты "Купянск - неприступная крепость", которые мы полгода ранее наблюдали в Артемовске.Такой же крепостью является Авдеевка. Ее нужно брать, потому что обстрелы Донецка продолжаются и постоянно приносят жертвы среди мирного населения.А если мы осуществим прорыв между этими тремя точками, то еще одной крепостью может стать Славянск, Краматорск, Константиновка или Дружковка. Через все эти города тоже проходят шоссейные и железные дороги. С севера ВСУ заходят на Донбасс через Славянск, а с юга – через Дружковку и Константиновку.Все эти перечисленные мной города Украина будет оборонять до последнего. Она не может их так просто сдать.ВСУ могут сдать Северск, чтобы облегчить себе положение возле излучины Северского Донца, где они сейчас находятся в полуокружении. Но сдача других городов будет означать выход наших войск на оперативный простор. Потому что до Днепра начинается ровная степь. Там нет никакого донбасского кряжа с перепадами высот. Там гораздо проще вести наступление, потому что украинским войскам не за что будет зацепиться.- Что нам даст, если мы возьмем Купянск хотя бы по Осколу? Мы же контролировали Лиман и Изюм, но это не позволило нам начать эффективный штурм Славянска и Краматорска.- Сейчас будет иная ситуация, потому что взятие Артемовска открывает нам прямую дорогу на Славянск с юга. Понятно, что чудо с форсированием Северского Донца в первую неделю СВО нам будет повторить сложно. Но сам по себе Купянск даст нам возможность укрепить наш северный фланг.Я уже говорил, что наш уход из Харьковской области был не до конца просчитан. Мы потеряли предполье, которое позволило бы нам избежать террористических обстрелов Белгородской области и заходов ДРГ на нашу территорию.Поэтому нам не нужно смотреть на международную практику. У нас в любом случае конфликт с Украиной. Так что нам нужна полоса безопасности в 15-20 километров, о которой сегодня говорил губернатор Белгородской области Гладков, позволит нам прикрыть границу не на своей территории, не подвергая опасности своих людей в приграничных городах.При этом мы обеспечим соответствующий гуманитарный режим для жителей Харьковской области. Мы дадим им уехать как на территорию России, так и на территорию, подконтрольную Киеву. Эта территория должна быть вотчиной военных. Любой человек, который находится на этой территории, должен считаться комбатантом, который пытается проникнуть на российскую территорию.Точно так же действует Турция в северной Сирии. Когда Дамаск не контролировал эти территории, Анкаре (там были игиловцы* и курды) пришлось брать эту полоску под свой контроль, чтобы обезопасить турецкую территорию от банд "демократов".Учитывая, что различные бандформирования, поддерживаемые Главным управлением разведки Украины, постоянно просачиваются на территорию Белгородской области, Купянск, Волчанск и другие приграничные населенные пункты лучше взять под свой контроль, чтобы обезопасить российскую территорию.- Вы сказали о боях в Авдеевке. Можете ли вы перечислить мелкие населенные пункты, которые мы должны взять хотя бы для ее оперативного окружения?- Мы до сих пор не нарушили снабжение авдеевского гарнизона ВСУ. Оно идет по шоссе через Орловку. Железная дорога используется меньше, поскольку она под нашим огневым контролем, но иногда движение по ней все же есть.Последним нашим успехом на Авдеевском направлении стало взятие Водяного на левом фасе. На правом фасе (с севера и с востока) мы взяли Новоселовку Вторую, а дальше мы продвинуться не можем, потому что это серьезный укрепрайон.Поэтому если в Артемовске эти клещи сомкнулись, и мы отрезали все дороги кроме двух, которые все равно простреливались и стали дорогами смерти, то в Авдеевке мы их замкнуть не смогли. Это связано в том числе с тем, что Водяное находится в ложбине и хорошо простреливается. Нам трудно идти вперед с повышением рельефа. Плюс, Авдеевку готовили к обороне восемь лет, а в Артемовске это было не настолько серьезно.На мой личный взгляд, мы вернемся к практике штурмовых отрядов, которые будут просачиваться сначала в предполье Авдеевки, потом стараться замкнуть клещи через мелкие населенные пункты (сейчас это опорники ВСУ, а они должны использоваться нами для мобильного наступления), а потом заходить в городскую и промышленную застройку с нескольких сторон.А дальше заниматься тем, чем занималась штурмовая пехота в Мариуполе и в Артемовске – постепенным выдавливанием и уничтожением украинского гарнизона, который попадает под перекрестный огонь, не может эффективно обороняться, а также не может вызывать поддержку собственной артиллерии (в городе она слабо работает).- Вагнеровцев нужно направить в Авдеевку?- Это надо спросить у самих вагнеровцев. Готовы ли они после изнурительной 400-дневной кампании ("Вагнер" не уходил на перегруппировку) со штурмом Попасной, Соледара и Артемовска воевать где-то еще.Но сейчас по образу и подобию "Вагнера" создаются и другие частные военные компании. Их уже с десяток. Да, у них нет славы и опыта "Вагнера", но естественный отбор на войне идет очень быстро. Люди, которые идут в ЧВК, очень быстро учатся. Это профессионалы, которые понимают, что пришли побеждать, и они это делают весьма эффективно.Таким образом, в Авдеевке будет работать мотивированная штурмовая пехота, а не призывная. Призывная армия хороша по-своему. Она очень хорошо сражается в обороне, что мы и видим на примере ВСУ, где кадрового состава почти не осталось.Они готовы сидеть в окопе под обстрелами, но идти в атаку призывнику всегда психологически трудно. Солдату и офицеру ЧВК это делать проще, потому что это его сознательный выбор.- Вы сказали про зону безопасности в Харьковской области. Но понятно, что в идеале нам надо брать сам Харьков. Как это можно сделать? С помощью лобового штурма со стороны Белгорода? Или только за счет того, что мы будем отсекать город от Днепра?- Лобовой штурм со стороны Белгорода мы уже увидели в марте 2022 года. Это было крайне неудачное начинание. Желающие могут найти военные репортажи о черных днях российского спецназа в Харькове, когда он кавалерийским наскоком пытался взять двухмиллионный город.Главное сейчас – выйти на оперативный простор. Мы это не смогли сделать в том числе потому, что не решен вопрос с западным Донбассом. Но когда мы возьмем под контроль цепочку Изюм-Славянск-Краматорск-Константиновка-Дружковка, оборона Харькова станет затруднительной.Более того, в случае наступления на Лозовую через Павлоград Харьков будет находиться в полуокружении, Украине будет еще труднее снабжать город. Его надо брать в кольцо. Учитывая, что через полгода у Украины может не остаться для его обороны столько сил, как это было в случае с Артемовском. Я уже говорил, что страна медленно погружается в демографический, промышленный и социальный кризис.И я не исключаю, что Харьков можно будет освободить мирным путем. Этот тот сценарий, на который стоит работать. Не надо превращать двухмиллионный город в арену жестких сражений.- Вопрос по поводу возможного расширения конфликта. Есть мнение, что размещение в Белоруссии российского ТЯО может спровоцировать Польшу на проведение военной операции против Минска под предлогом поддержки восставшей оппозиции. Возможно ли такое сейчас?- Да, отставной генерал Вальдемар Скшипчак недвусмысленно заявил об этом в интервью авторитетному польскому СМИ, что у Варшавы есть планы военной помощи некоей "вооруженной оппозиции". Я с удивлением узнал, что такая оппозиция вообще есть. Наверное, она где-то под Люблином или под Краковом базируется в тайных лагерях, где ее готовят.Я не думаю, что нам стоит легкомысленно воспринимать эти слова. Через отставников Польша тестирует общественное мнение по поводу тех или иных планов, которые не может публично озвучить Дуда или Моравецкий. Но это то, к чему готовится польская армия. И это те мысли, которые бродят в польском руководстве.В Варшаве считают, что было бы неплохо занять территории Украины и Белоруссии по линии Керзона (линия разграничения между Польшей Пилсудского и Советской Россией в 1921 году). Для этого нужно отсечь территории западной Украины и западной Белоруссии по Ровно и по Минску.Но это абсолютно авантюрные планы. Они основаны на идеях по созданию новой Речи Посполитой "от моря до моря". Но вряд ли они могут быть осуществлены без того, чтобы территория Польши стала территорией боевых действий.Есть такой старый анекдот:"Почему Польша хорошо делится на шесть? Потому что она хорошо делится на два и на три".Все имперские амбиции Польши заканчивались разделом польского государства более адекватными соседями, которые гораздо лучше разбирались в геополитике, чем Варшава.Поэтому Польше не стоит бредить этими фантомными болями, которые идут еще со времен польского рыцарства и крылатых гусар, которых уже давным-давно можно в музеях встретить.- Нам в этих условиях нужно продолжать СВО прежними методами? Или надо спешить, потому что надо быть готовыми к войне с Польшей?- Спешить никуда не надо. Нам важно сделать так, чтобы разменивать каждую русскую жизнь на десяток жизней наших врагов. Только так мы можем победить.Рано или поздно на Украине закончатся убежденные националисты. А 80% - это обыватели, которые не хотят воевать столь яростно.Да и сама Польша об этом задумается. Там уже звучат фразы, что русские воюют слишком эффективно, потому что за каждого убитого русского солдата и офицера Украине приходится платить пять-шесть своих жизней. Мол, мы так не договаривались.На Западе привыкли к другому принципу, который, к сожалению, использовался в предыдущих войнах России и в Великой Отечественной. Сейчас этого принципа нет. ВС РФ воюют крайне эффективно, а это больше всего пугает Украину и западных союзников Киева среди НАТО. Потому что в таком случае размен будет явно не в пользу Альянса.* Террористическая организация, запрещена в РФ.

https://ukraina.ru/20220305/1033447461.html

https://ukraina.ru/20230529/1046673530.html

https://ukraina.ru/20230526/1046613512.html

https://ukraina.ru/20230525/1046566507.html

https://ukraina.ru/20230529/1046664666.html

https://ukraina.ru/20230529/1046680855.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, нато, польша, артемовск, авдеевка, купянск, донбасс, харьков, белгородская область