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Военный эксперт объяснил, как Россия в СВО чуть не осталась без артиллерии из-за проблем в образовании

Военный эксперт объяснил, как Россия в СВО чуть не осталась без артиллерии из-за проблем в образовании - 01.06.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, как Россия в СВО чуть не осталась без артиллерии из-за проблем в образовании

Российским войска для эффективного уничтожения ВСУ в Марьинке не хватает сил и артиллерийского воздействия. Если бы концентрация огня там была на уровне Артемовска, то дело пошло бы гораздо быстрее. Об этом рассказал автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру

2023-06-01T06:00

2023-06-01T06:00

2023-06-01T06:00

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Эксперт уточнил, что российский ВПК производит орудия, у нас есть для этого определенные мощности, но они имеют свои пределы.Кроме того, часть орудий выводится из строя, повреждается в боях или им нужно поменять стволы. В полевых условиях все отремонтировать невозможно. Орудия приходится отправлять в тыл. Все это ограничивает наши возможности, отметил специалист.Понятно, что мы уже перевели на трехсменку все, что только можно. Но все упирается в лимит предприятий оборонного сектора, которых все равно не хватает, а также в нехватку специалистов. Особенно это касается сложных типов боеприпасов, добавил он.По его словам, это последствия того, что на точные науки у нас в стране долгое время не обращали внимание. А когда нам потребовались люди науки и люди труда, оказалось, что у нас остались одни менеджеры, экономисты и юристы.Следовательно, нам необходимы серьезные реформы в образовании, касающиеся ПТУ и высшего образования, чтобы они были переориентированы на подготовку технических специалистов, которых не хватает, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сво, впк, образование, наука