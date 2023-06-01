Военный эксперт объяснил, как Россия в СВО чуть не осталась без артиллерии из-за проблем в образовании - 01.06.2023 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, как Россия в СВО чуть не осталась без артиллерии из-за проблем в образовании
Военный эксперт объяснил, как Россия в СВО чуть не осталась без артиллерии из-за проблем в образовании - 01.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, как Россия в СВО чуть не осталась без артиллерии из-за проблем в образовании
Российским войска для эффективного уничтожения ВСУ в Марьинке не хватает сил и артиллерийского воздействия. Если бы концентрация огня там была на уровне Артемовска, то дело пошло бы гораздо быстрее. Об этом рассказал автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
2023-06-01T06:00
2023-06-01T06:00
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Эксперт уточнил, что российский ВПК производит орудия, у нас есть для этого определенные мощности, но они имеют свои пределы.Кроме того, часть орудий выводится из строя, повреждается в боях или им нужно поменять стволы. В полевых условиях все отремонтировать невозможно. Орудия приходится отправлять в тыл. Все это ограничивает наши возможности, отметил специалист.Понятно, что мы уже перевели на трехсменку все, что только можно. Но все упирается в лимит предприятий оборонного сектора, которых все равно не хватает, а также в нехватку специалистов. Особенно это касается сложных типов боеприпасов, добавил он.По его словам, это последствия того, что на точные науки у нас в стране долгое время не обращали внимание. А когда нам потребовались люди науки и люди труда, оказалось, что у нас остались одни менеджеры, экономисты и юристы.Следовательно, нам необходимы серьезные реформы в образовании, касающиеся ПТУ и высшего образования, чтобы они были переориентированы на подготовку технических специалистов, которых не хватает, заключил собеседник издания.
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новости, россия, сво, впк, образование, наука
Новости, Россия, СВО, ВПК, Образование, Наука

Военный эксперт объяснил, как Россия в СВО чуть не осталась без артиллерии из-за проблем в образовании

06:00 01.06.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАртиллерия Народной милиции ДНР
Артиллерия Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Российским войска для эффективного уничтожения ВСУ в Марьинке не хватает сил и артиллерийского воздействия. Если бы концентрация огня там была на уровне Артемовска, то дело пошло бы гораздо быстрее. Об этом рассказал автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
Эксперт уточнил, что российский ВПК производит орудия, у нас есть для этого определенные мощности, но они имеют свои пределы.
Кроме того, часть орудий выводится из строя, повреждается в боях или им нужно поменять стволы. В полевых условиях все отремонтировать невозможно. Орудия приходится отправлять в тыл. Все это ограничивает наши возможности, отметил специалист.
"Да, количество орудий увеличивается. Да, за счет огромных запасов СССР они на фронт поступают. Но по мере увеличения количества орудия и танков (они тоже используются при стрельбе с закрытых позиций как САУ) им нужно еще больше боеприпасов. Это требует наращивания работы нашего ВПК", - констатировал Рожин.
Понятно, что мы уже перевели на трехсменку все, что только можно. Но все упирается в лимит предприятий оборонного сектора, которых все равно не хватает, а также в нехватку специалистов. Особенно это касается сложных типов боеприпасов, добавил он.
По его словам, это последствия того, что на точные науки у нас в стране долгое время не обращали внимание. А когда нам потребовались люди науки и люди труда, оказалось, что у нас остались одни менеджеры, экономисты и юристы.
Следовательно, нам необходимы серьезные реформы в образовании, касающиеся ПТУ и высшего образования, чтобы они были переориентированы на подготовку технических специалистов, которых не хватает, заключил собеседник издания.
 
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