Американское издание сравнило ВСУ с "Исламским государством"*
© AP / Efrem Lukatsky
© AP / Efrem Lukatsky
Вооруженные силы Украины, как и "Исламское государство" (ИГ), используют коммерческие дроны для записи происходящего на поле боя, а в дальнейшем используют эти жестокие кадры для создания роликов для соцсетей, сообщило издание Newsweek 31 мая
Украинские бойцы используют коммерческие дроны и камеры GoPro, чтобы записывать видео, на которых с точностью запечатлены уничтожение танков, убийства снайперов и взрывы гранат.
"Украинские батальоны, такие как "Белые волки", ведут съемки с высоты птичьего полета, чтобы потом использовать отснятое в социальных сетях. Это граничит с геймификацией реальных боев", - сообщает издание.
Автор статьи объясняет, что этот метод использовали боевики террористической группировки ИГ. Они продвигали жестокие видеоролики в рамках вербовочной кампании, отмечает автор.
По словам автора статьи, уже практически невозможно отличить кадры реальный боевых действий на Украине от скринов видеоигр.
"Это стирает грань между ними, особенно когда большинство молодых людей смотрят видео и играют в игры на своих телефонах, где маленькие экраны сводят к минимуму разницу между видео высокого разрешения и материалом более низкого качества", - пояснил он.
*Запрещенная в России террористическая организация
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