https://ukraina.ru/20230531/1046764226.html

Американское издание сравнило ВСУ с "Исламским государством"*

Американское издание сравнило ВСУ с "Исламским государством"* - 31.05.2023 Украина.ру

Американское издание сравнило ВСУ с "Исламским государством"*

Вооруженные силы Украины, как и "Исламское государство" (ИГ), используют коммерческие дроны для записи происходящего на поле боя, а в дальнейшем используют эти жестокие кадры для создания роликов для соцсетей, сообщило издание Newsweek 31 мая

2023-05-31T15:34

2023-05-31T15:34

2023-05-31T15:34

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Украинские бойцы используют коммерческие дроны и камеры GoPro, чтобы записывать видео, на которых с точностью запечатлены уничтожение танков, убийства снайперов и взрывы гранат.Автор статьи объясняет, что этот метод использовали боевики террористической группировки ИГ. Они продвигали жестокие видеоролики в рамках вербовочной кампании, отмечает автор.По словам автора статьи, уже практически невозможно отличить кадры реальный боевых действий на Украине от скринов видеоигр.*Запрещенная в России террористическая организацияСейчас на Украина.ру читают:От Бразилии до ЮАР. Результаты битвы за Артемовск в глобальном масштабеПравославный храм в Мариуполе ремонтируют за счет Фонда КадыроваБритания готовит ракетную атаку на Москву

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новости, украина, иг, игил, дроны, камеры