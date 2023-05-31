Американское издание сравнило ВСУ с "Исламским государством"* - 31.05.2023 Украина.ру
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Американское издание сравнило ВСУ с "Исламским государством"*
Американское издание сравнило ВСУ с "Исламским государством"* - 31.05.2023 Украина.ру
Американское издание сравнило ВСУ с "Исламским государством"*
Вооруженные силы Украины, как и "Исламское государство" (ИГ), используют коммерческие дроны для записи происходящего на поле боя, а в дальнейшем используют эти жестокие кадры для создания роликов для соцсетей, сообщило издание Newsweek 31 мая
2023-05-31T15:34
2023-05-31T15:34
новости
украина
иг
игил
дроны
камеры
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Украинские бойцы используют коммерческие дроны и камеры GoPro, чтобы записывать видео, на которых с точностью запечатлены уничтожение танков, убийства снайперов и взрывы гранат.Автор статьи объясняет, что этот метод использовали боевики террористической группировки ИГ. Они продвигали жестокие видеоролики в рамках вербовочной кампании, отмечает автор.По словам автора статьи, уже практически невозможно отличить кадры реальный боевых действий на Украине от скринов видеоигр.*Запрещенная в России террористическая организацияСейчас на Украина.ру читают:От Бразилии до ЮАР. Результаты битвы за Артемовск в глобальном масштабеПравославный храм в Мариуполе ремонтируют за счет Фонда КадыроваБритания готовит ракетную атаку на Москву
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новости, украина, иг, игил, дроны, камеры
Новости, Украина, ИГ, ИГИЛ, дроны, камеры

Американское издание сравнило ВСУ с "Исламским государством"*

15:34 31.05.2023
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
Вооруженные силы Украины, как и "Исламское государство" (ИГ), используют коммерческие дроны для записи происходящего на поле боя, а в дальнейшем используют эти жестокие кадры для создания роликов для соцсетей, сообщило издание Newsweek 31 мая
Украинские бойцы используют коммерческие дроны и камеры GoPro, чтобы записывать видео, на которых с точностью запечатлены уничтожение танков, убийства снайперов и взрывы гранат.
"Украинские батальоны, такие как "Белые волки", ведут съемки с высоты птичьего полета, чтобы потом использовать отснятое в социальных сетях. Это граничит с геймификацией реальных боев", - сообщает издание.
Автор статьи объясняет, что этот метод использовали боевики террористической группировки ИГ. Они продвигали жестокие видеоролики в рамках вербовочной кампании, отмечает автор.
По словам автора статьи, уже практически невозможно отличить кадры реальный боевых действий на Украине от скринов видеоигр.
"Это стирает грань между ними, особенно когда большинство молодых людей смотрят видео и играют в игры на своих телефонах, где маленькие экраны сводят к минимуму разницу между видео высокого разрешения и материалом более низкого качества", - пояснил он.
*Запрещенная в России террористическая организация
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30 мая, 10:46
Линдси Грэм. Подготовка настоящих убийц России и россиян Конечно, первооткрывательство умственных способностей 67-летнего старшего сенатора США от Южной Каролины Линдси Олина Грэма не принадлежит зампреду Совбеза России 57-летнему Дмитрию Медведеву, который очень метко назвал его старым дураком
 
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