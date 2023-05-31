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Уничтожен последний боевой корабль военно-морских сил Украины

Уничтожен последний боевой корабль военно-морских сил Украины - 31.05.2023 Украина.ру

Уничтожен последний боевой корабль военно-морских сил Украины

Российская авиация уничтожила последний боевой корабль Украины, сообщили в Минобороны РФ 31 мая

2023-05-31T13:55

2023-05-31T13:55

2023-05-31T14:44

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В военном ведомстве сообщили, что удар был произведен высокоточным оружием воздушно-космических сил России 29 мая.Подробности ликвидации корабля не сообщаются.Украинское командование не комментировало потерю корабля. Однако в день удара, 29 мая, оперативное командование „Юг“ ВСУ сообщило о возгорании в одесском порту после атаки дронов "Герань-2“.Также добавили, что информация о масштабе разрушений уточняется.В составе Военно-морских сил Украины числился флагман "Гетман Сагайдачный". Однако в начале специальной военной операции военные Украины самостоятельно затопили корабль в порту Николаева. Украинское командование объяснило это тем, что после завершения спецоперации украинцы "быстро поднимут и восстановят" корабль.Ранее 30 мая Минобороны России сообщило, что ВС РФ нанесли ракетные удары по украинским центрам принятия решений, где под руководством западных специалистов готовились теракты на территории России. Все назначенные объекты поражены, сказали в ведомстве.Позднее президент России Владимир Путин уточнил, о каком из центров принятия решений шла речь. По его словам, Россия нанесла удар по штабу военной разведки Украины. Сейчас на Украина.ру читают:От Бразилии до ЮАР. Результаты битвы за Артемовск в глобальном масштабеПравославный храм в Мариуполе ремонтируют за счет Фонда КадыроваБритания готовит ракетную атаку на Москву

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