https://ukraina.ru/20250116/1060276878.html

Критикуя колониализм, пытается продать себя и страну ЕС и США. Чем занимается Юлия Тимошенко

Критикуя колониализм, пытается продать себя и страну ЕС и США. Чем занимается Юлия Тимошенко - 16.01.2025 Украина.ру

Критикуя колониализм, пытается продать себя и страну ЕС и США. Чем занимается Юлия Тимошенко

Пока в Офисе президента Украины только ищут пути подхода к избранному президенту США Дональду Трампу, бабушка украинской политики Юлия Тимошенко не теряет зря времени. На этой неделе она помчалась в Париж, чтобы одной из первых встретиться там со спецпредставителем США по Украине Китом Келлогом.

2025-01-16T06:10

2025-01-16T06:10

2025-01-16T06:10

украина

париж

иран

юлия тимошенко

дональд трамп

кит келлог

офис президента

ес

верховная рада

эксклюзив

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На прошлой неделе Келлог отменил поездку на Украину до прояснения всех вопросов, но Тимошенко нашла его и в Париже.Украинские СМИ пишут, что Тимошенко пытается продать себя Трампу, поскольку администрация Байдена относилась к ней критически, считая даже в какой-то степени пророссийским политиком. Отправившись на поклон к спецпредставителю Трампа, Тимошенко в то же время критикует Верховную Раду и Офис президента за превращение страны в колонию.В частности такой реакции у нее заслужил законопроект №7662, который позволяет неизвестным международным игрокам выбирать судей Конституционного суда Украины. "Украина стала первой и единственной в мире страной, где Конституционный суд формируется неизвестными международными игроками за пределами государства. Это абсолютное нарушение международного права, приравнивающее обращение с Украиной к статусу бесправной колонии", - говорит лидер "Батькивщины".Она также отметила, что страна превратилась в сырьевой придаток, где уничтожается фермерство, а села исчезают с карты, поскольку из них уезжает все население. "Этот процесс — это экономическая стагнация, которая превращает нас в страну без будущего", — говорит Тимошенко, предлагая брать пример с Польши и Норвегии, которые сохранили контроль над своими ресурсами."Никому не позволено, используя войну, разбирать Украину на органы. Не позволено это, в том числе, и нашим западным друзьям", - добавила Тимошенко, хотя в те же дни буквально лебезила перед этими западными друзьями.Тимошенко прекрасно чувствует настроения в обществе, поэтому понимает, что зависимый статус Украины, не видит только слепой, тем более что и власти любые антисоциальные реформы объясняют всегда требованием западных партнеров.Однако, как и Петр Порошенко, по сообщениям украинских СМИ, Юлия Тимошенко пытается перетянуть на свою сторону экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, который ранее предлагал Великобритании готовить и воспитывать управляющую элиту для Украины, то есть, фактически увековечить статус колонии.С другой стороны и сама Тимошенко, как один из лидеров Оранжевой революции, воспитавшая в своей партии ряд лидеров Евромайдана, сделала немало для превращения страны в колонию. Украинские социологи последнее время фиксируют рост популярности ее политической силы.Объясняют это тем, что украинцы, дескать, устали от новых политиков из команды Зеленского и хотят возврата к временам, когда Тимошенко была в зените славы. Социологи подчеркивают, что респонденты разочарованы некомпетентностью и коррупцией представителей "новых лиц" в политике. С другой стороны, особой веры украинским социологическим опросам уже давно нет – они в лучшем случае принимают во внимание 10% ответивших на вопросы, в худшем – рисуют заказные результаты. Однако украинские политологи отмечают, что рекламы Юлии Тимошенко стало очень много в TikTok – ее политтехнологи осваивают новые сферы, не надеясь исключительно на лояльность женского населения сельской Украины.Ранее опальный депутат Александр Дубинский, заявил, что Юлия Тимошенко вполне может стать следующим президентом страны. По его словам, Тимошенко, которая является "бабушкой украинской революции", после ухода с поста Владимира Зеленского "побежит к толпе с криками" о том, что она принесла гражданам мир.Активно окучивает Тимошенко не только чиновников Трампа и украинский электорат, но и чиновников Евросоюза в Брюсселе, который тоже посетила на этой неделе. Однако там она рассказывала отнюдь не о колониальном статусе Украине, а о необходимости вступить в ЕС и НАТО. Там же она выступила против мирных договоренностей с РФ в обмен на уступки территорий.В Париже Тимошенко обрушилась также с критикой на Иран, призвав усилить давление "свободного мира" на эту страну. Иран она считает одним из основных вызовов "демократическому миру" и пророчит там свержение правительства. Правительство этой страны она называет самым жестоким, угнетающим свой народ и экспортирующим терроризм. Выпады Тимошенко в адрес Ирана можно тоже считать попыткой понравиться тем западным партнерам, у которых давно зуб на эту страну и ее богатые природные ресурсы. Попутно она же будет и далее критиковать колониализм западных партнеров, продавая себя в качестве лучшего и более лояльного управляющего колонией.О том, чем занята украинская элита в эти дни - в статье Дмитрия Ковалевича ""Ждут удара палкой или кусок колбасы". Чем занимается украинская элита"

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париж

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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украина, париж, иран, юлия тимошенко, дональд трамп, кит келлог, офис президента, ес, верховная рада, эксклюзив