https://ukraina.ru/20230531/1046742156.html

Безумие украинского "контрнаступа" под западным присмотром

Безумие украинского "контрнаступа" под западным присмотром - 31.05.2023 Украина.ру

Безумие украинского "контрнаступа" под западным присмотром

Главу украинского неонацистского режима президента Владимира Зеленского опять толкают в "контрнаступ" против войск спецвоенной операции (СВО). То ли по всей линии соприкосновения, то ли на самых выгодных для Украины участках.

2023-05-31T11:43

2023-05-31T11:43

2023-05-31T11:43

владимир скачко

мнения

украина

россия

сво

запад

контрнаступление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1f/1046743319_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9f09c24db3a2d132847b1cd8b0801bf1.jpg.webp

"Надо! Иначе зачем ты нам нужен?", -- доносится до Зеленского со всех сторон. И ему реально становится неуютно, вне всякой зависимости, посещал ли его драгдилер недавно или нет. На какое-то время можно, конечно, забыться в дурном веселье, но потом все равно возвращается чувство страха пострашнее банальной ломки…И вы не поверите, но вероятность этого деяния – контрнаступа в исполнении ВСУ во главе с Зеленским -- достаточно высока: 50% на 50%. Чтобы было понятно самым девиантным ценителям общечеловеческих ценностей, толерантности и ЛГБТ-принципов, это как шансы мексиканского кактуса выйти замуж за сибирского бобра-трансвестита, участвующего а гей-параде в Киеве под присмотром полиции – подобная свадьба или состоится, или нет, третьего не дано.Но шутки шутками, а милитаристский шизопсихоз в активной фазе до сих пор не отпускает старшего сенатора США от Южной Каролины (интересно, там кактусы и бобры водятся?) Линдси Грэма, который уже фактически анонсировал контрнаступ от имени Украины. Потому что, по его словам, ему об этом Зеленский во время визита в Киев на ушко поведал. "В ближайшие дни вы увидите довольно впечатляющую демонстрацию силы со стороны украинцев", — рассказал сенатор в интервью изданию Politico. Более того, он отметил, что удары, растягивающие российскую оборону, уже начались.По словам сенатора, Зеленский предоставил ему "подробный разбор" военных планов Украины по контрнаступлению. И Киев уже формирует условия для его проведения и, ясное дело, фокусируются на "возвращении некоторых стратегически важных позиций" -- как же без этого. А чтобы Зеленский и дальше вел себя, аки древний криворожский степной лев, сенатор заверил его в готовности Вашингтона и дальше обеспечивать Киев военной помощью.И всего 15 дней понадобилось самому Зеленскому, чтобы кардинально поменять свое мнение на это, вне всякого сомнения, важнейшее событие в жизни неонацистской Украины, способное ее окончательно похоронить. Именно на поле боя.Точнее – сначала на поле боя, а потом, после сокрушительного поражения, на трибунале по образцу Нюрнбергского, где всем неонацистским сестрам раздадут не по серьгам со свастикой, а реальные тюремные сроки. За преступления против собственного народа, а заодно и против человечества и человечности. Одно использование армии против мирного населения тянет на "вышку" или пожизненку для всех без исключения причастных…Короче, еще 15 мая 2023 года Зеленский во время визита в Великобританию говорил: "Нам очень нужно время, не очень много. Мы будем готовы через некоторое время. Я не могу поделиться с вами деталями... Мы должны готовиться". По его словам, с имеющимися техническими ресурсами украинские силы могли бы продвигаться вперед и добиваться успехов, однако они могут потерять много бойцов.Тогда на берегах Темзы ему мешали нехватка западного вооружения на Днепре, непонятный зуд аллергической сыпи на копчике, вызванной, судя по всему, новыми непроверенными веществами, упорное нежелание войск СВО сдаваться, применение Россией планирующих бомб, которых российские военные выпускали не менее 20 штук ежедневно, животный страх, сопротивление и нежелание погибать -- да мало ли что могло мешать человеку с не совсем адекватным восприятием действительности.Но вот уже 30 мая сего года тот же Зеленский заявил в своем Telegram-канале: "Мы утвердили сроки начала движений наших войск. Решения приняты, спасибо бригадам, которые к этому подготовились". По его словам, украинское руководство уже приняло решения о том, как и когда будут дальше двигаться украинские подразделения. Эти вопросы, а также обеспечение боеприпасами, подготовка новых бригад и тактика, обсуждались на заседании Ставки верховного главнокомандующего. То есть его лично.А как перед этим агрессивно бесновались на диванах его же подчиненные и говорить не приходится. Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский (жив и здоров курилка, оказывается, в отличие от превращающегося в овощ главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с железной пластинкой на черепе) 29 мая пообещал, что "скоро наступит то время", когда ВСУ перейдут к активным наступательным действиям, потому что Киев к этому готов.Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБОУ) Алексей Данилов, оторвавшись от привычного перекрашивания щенят в волчат (это его хобби, всегда, еще с мелкого бандитского прошлого, приносившее прибыть), заверил всех, что контрнаступление может начаться "хоть сейчас, хоть завтра или через неделю".Ну а начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что украинские военные получили необходимый для контрнаступления минимум вооружений. И советник главы Офиса украинского президента (ОПУ) Михаил Подоляк дополнил радостно: отдельные операции в рамках контрнаступления уже начались.Короче, патриотически все отметились. Однако: а) успехов контрнаступа никто не заметил; б) военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в интервью "Известиям" заявил, что контрнаступ вообще не готов, и ВСУ в него не пойдут из-за недостатка в западном вооружении.По словам Матвейчука, Украине вообще не предоставили боевые самолеты, а Запад дал Киеву всего 60 танков и около 20 орудий ствольной артиллерии. "Это не те силы, с которыми можно идти в масштабную атаку. Нет ни огневого, ни воздушного превосходства. Я думаю, Украина будет и дальше просить о новых поставках и дополнительном финансировании, а в контрнаступление не пойдет", — сказал он.И этом можно было бы списать на "москальские происки", но не только Матвейчук так думает. Например, обозреватель Telegraph Бен Фармер еще раньше высказывал мнение, что даже обещанные Западом Украине истребители F-16 вряд ли повлияют на ход планируемого контрнаступления ВСУ. И потому, что самолетов еще нет. И потому, что сроки обучения пилотов управлению боевыми самолетами превзойдут по времени начало масштабного контрнаступа.Другими словами, времени просто нет, чтобы все досконально подготовить. Да и силы СВО не дают ВСУ подготовиться, а своим точечными ударами (тактика "тысячи порезов") истощают и имеющие на линии фронта укро-войска, и готовящиеся резервы. Например, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что только за этот май ВСУ потеряли более 16 тыс. военнослужащих, российские военные сбили 16 самолетов ВСУ, 5 вертолетов, 466 беспилотников, уничтожили более 400 танков и других бронемашин, а также 238 орудий полевой артиллерии и минометов. "За последние дни уничтожены крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве, поражен американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве... Военная поддержка Украины лишь затягивает боевые действия, но не может повлиять на исход специальной военной операции", — резюмировал Шойгу.Всего же Минобороны России оценивает потери ВСУ за время СВО в 125-160 тысяч только убитыми, а всех так называемых безвозвратных потерь – в 300 тысяч. И глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен тоже несколько недель назад говорила, что ВСУ потеряли убитыми 100 тысяч человек, за что ее чуть было заживо не сожрали в Киеве.Но самое интересное заключается в том, что и западные обозреватели и эксперты тоже оценивают невозвратные украинские потери в 250-300 тысяч человек. Например, американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор еще перед новым годом заявлял о безвозвратных потерях ВСУ в 257 000 человек. Причем со ссылкой на раненного сейчас Залужного, который якобы докладывал об этом американскому коллеге Ллойду Остину.Турецкое агентство Anadolu со ссылкой на израильскую разведку сообщила о 157 000 убитых солдат ВСУ. А в начале марте сего года American Thinker сообщил о безвозвратных потерях ВСУ в количестве 250 тысяч человек.Официальные Киев и Запада над этим посмеялись. По мнению Киева, потери ВСУ на более 10 тысяч человек, по данным США -- погибли 17,5 тысяч служащих ВСУ, по сведениям Евросоюза — 13 тысяч.Видимо, так занижая потери, Запада все же хочет бросить Киев в контрнаступ. И именно этим целям посвящена была атака дронов на Москву, в день, когда Зеленский анонсировал готовность к наступлению. Нужно было поднять общий боевой дух ВСУ, отвлечь внимание украинцев от поражений на фронтах, компенсировать потери и страх мирного населения от ударов войск СВО по всей Украине и, конечно же, нанести психологический урон российскому обществу (дескать, неприкасаемых зон в России теперь нет, раз мы бомбим Москву).В разной степени все это неонацистам удалось, и поэтому их-таки бросят в бой. Потому что, после атаки БПЛА на Москву Украина фактически получила от Запада разрешение на такие действия. По-разному, по-иезуитски, но получила. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли оправдал атаку открыто и откровенно: "Они имеют законное право делать это в пределах своих границ, но также имеют право использовать силу за пределами своих границ, чтобы подорвать способность России направлять силу на саму Украину. Мы должны это признать".И точно так же восприняли атаку дронов в США и в Евросоюзе – поддержали: мол, это дело Украины, как ей защищаться и возвращать свои территории, оккупированные Россией. С той только разницей, что США по-прежнему лицемерно утверждают, что не поддерживают атаки ВСУ на территорию России. А в ЕС просят Москву не воспринимать атаку укро-дронов на нее, как повод для "эскалации СВО в Украине". То есть, уверены европейцы, Россия, получив по левой щеке, должна подставить и правую.И вот эта вот страшная смесь привычного высокомерия с банальной глупостью, откровенного безумия и лживого лицемерия с двойной моралью и цинизмом Запада и толкает Украину в контрнаступ. И предопределяет ответы России в том числе, как разрешил мистер Клеверли, при желании и для достижения целей собственной защиты и "за пределами своих границ".Что ж, вот все и стало на свои места, благодаря Клеверли. Это же суть СВО – "легитимные военные цели" за пределами границ России являются частью ее самообороны. Это ее право -- защищать себя по любому: сегодня в Украине, а дальше – видно будет. Если Запад продолжит накачку Украины опасным для безопасности России оружием. А ведь продолжит, можно не сомневаться – круг замыкается…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20230531/1046740426.html

https://ukraina.ru/20230531/1046739500.html

https://ukraina.ru/20230530/1046734678.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

владимир скачко, мнения, украина, россия, сво, запад, контрнаступление