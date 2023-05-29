https://ukraina.ru/20230529/1046664773.html
СМИ: Зеленский не может решиться на контрнаступление
СМИ: Зеленский не может решиться на контрнаступление - 29.05.2023 Украина.ру
СМИ: Зеленский не может решиться на контрнаступление
Несмотря на поддержку Запада, Владимир Зеленский боится объявить контрнаступление, так как сомневается в победе Украины, сообщает издание Asia Times
2023-05-29T11:13
2023-05-29T11:13
2023-05-29T11:13
новости
украина
владимир зеленский
наступление
контрнаступление
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Как сказал ранее военный эксперт Скотт Риттер, если обобщить суицидальные наклонности Украины, то они бросили все свои ресурсы на Артемовск, чтобы удержать его, и теперь они там проиграли. Они собираются пойти на самоубийственное контрнаступление, у которого нет шанса на успех.Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников объявил, что Киев готовится к контрнаступлению, при этом он призвал западных партнеров усилить военную помощь тяжелой техникой и профессиональной подготовкой украинских военнослужащих за рубежом.Как рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в области БПЛА Алексей Чадаев, господства в воздухе у Украины нет и не будет.Даже если вооружённым силам Украины (ВСУ) поставят в достаточном количестве самолеты вместе с подготовленными пилотами, то лучшем случае чуть-чуть сдвинется баланс, добавил эксперт.Без господства в воздухе, даже при использовании артиллерии и РСЗО и других дальнобойных средств, все равно наступление, это соотношение потерь пять к одному не в их пользу, уточнил Чадаев.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230523/1046503358.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, наступление, контрнаступление
СМИ: Зеленский не может решиться на контрнаступление
Несмотря на поддержку Запада, Владимир Зеленский боится объявить контрнаступление, так как сомневается в победе Украины, сообщает издание Asia Times
Как сказал ранее военный эксперт Скотт Риттер, если обобщить суицидальные наклонности Украины, то они бросили все свои ресурсы на Артемовск, чтобы удержать его, и теперь они там проиграли. Они собираются пойти на самоубийственное контрнаступление, у которого нет шанса на успех.
"Он колеблется, несмотря на оснащенность ВСУ американским и европейским вооружением, включая танки "Леопард", так как Украина не сможет вести битву в воздухе, а западное вооружение может плохо работать из-за сбоев в сигналах", - отметило издание.
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников объявил, что Киев готовится к контрнаступлению, при этом он призвал западных партнеров усилить военную помощь тяжелой техникой и профессиональной подготовкой украинских военнослужащих за рубежом.
Как рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в области БПЛА Алексей Чадаев, господства в воздухе у Украины нет и не будет.
Даже если вооружённым силам Украины (ВСУ) поставят в достаточном количестве самолеты вместе с подготовленными пилотами, то лучшем случае чуть-чуть сдвинется баланс, добавил эксперт.
Без господства в воздухе, даже при использовании артиллерии и РСЗО и других дальнобойных средств, все равно наступление, это соотношение потерь пять к одному не в их пользу, уточнил Чадаев.
Полный текст интервью можно прочитать
здесь.