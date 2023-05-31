Зеленский отчитался перед американским сенатором о контрнаступлении
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Финляндия
© Пресс-служба президента Украины
Американский сенатор Линдси Грэм получил сведения о военных планах в рамках заявленного наступления ВСУ от Владимира Зеленского и его помощников, сообщает издание Politico
Реакция Запада на ожидаемое украинское контрнаступление сложная. Не смотря на значительные объёмы военной помощи, оказанные Киеву, на Западе не все верят в эффективность ВСУ.
"В ближайшие дни вы увидите довольно впечатляющую демонстрацию силы со стороны украинцев", — утверждает Грэм.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников объявил, что Киев готовится к контрнаступлению, при этом он призвал европейских партнеров усилить военную помощь тяжелой техникой и профессиональной подготовкой украинских военнослужащих за рубежом.
Как рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев, наступление ВСУ могут начать на разных участках фронта. С помощью обманных маневров они попытаются замаскировать направление главного удара, добавил он.
Российские войска хорошо подготовлены и смогут успешно предотвратить прорыв ВСУ. И наши фланговые удары разрушат планы противника, отметил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Вчера, 17:55Удары ВС РФ по центрам принятия решений, сроки наступления ВСУ. Итоги 30 мая на УкраинеВооружённые силы Российской Федерации нанесли удары по центрам принятия решений в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский заявил об утверждении сроков начала контрнаступления с командованием украинских войск