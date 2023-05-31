https://ukraina.ru/20230531/1046740426.html

Зеленский отчитался перед американским сенатором о контрнаступлении

Зеленский отчитался перед американским сенатором о контрнаступлении - 31.05.2023 Украина.ру

Зеленский отчитался перед американским сенатором о контрнаступлении

Американский сенатор Линдси Грэм получил сведения о военных планах в рамках заявленного наступления ВСУ от Владимира Зеленского и его помощников, сообщает издание Politico

2023-05-31T09:59

2023-05-31T09:59

2023-05-31T09:59

новости

владимир зеленский

сша

наступление

всу

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Реакция Запада на ожидаемое украинское контрнаступление сложная. Не смотря на значительные объёмы военной помощи, оказанные Киеву, на Западе не все верят в эффективность ВСУ.Ранее министр обороны Украины Алексей Резников объявил, что Киев готовится к контрнаступлению, при этом он призвал европейских партнеров усилить военную помощь тяжелой техникой и профессиональной подготовкой украинских военнослужащих за рубежом.Как рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев, наступление ВСУ могут начать на разных участках фронта. С помощью обманных маневров они попытаются замаскировать направление главного удара, добавил он.Российские войска хорошо подготовлены и смогут успешно предотвратить прорыв ВСУ. И наши фланговые удары разрушат планы противника, отметил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230530/1046727037.html

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2023

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новости, владимир зеленский, сша, наступление, всу