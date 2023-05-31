Зеленский отчитался перед американским сенатором о контрнаступлении - 31.05.2023 Украина.ру
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Зеленский отчитался перед американским сенатором о контрнаступлении
Зеленский отчитался перед американским сенатором о контрнаступлении - 31.05.2023 Украина.ру
Зеленский отчитался перед американским сенатором о контрнаступлении
Американский сенатор Линдси Грэм получил сведения о военных планах в рамках заявленного наступления ВСУ от Владимира Зеленского и его помощников, сообщает издание Politico
2023-05-31T09:59
2023-05-31T09:59
новости
владимир зеленский
сша
наступление
всу
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Реакция Запада на ожидаемое украинское контрнаступление сложная. Не смотря на значительные объёмы военной помощи, оказанные Киеву, на Западе не все верят в эффективность ВСУ.Ранее министр обороны Украины Алексей Резников объявил, что Киев готовится к контрнаступлению, при этом он призвал европейских партнеров усилить военную помощь тяжелой техникой и профессиональной подготовкой украинских военнослужащих за рубежом.Как рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев, наступление ВСУ могут начать на разных участках фронта. С помощью обманных маневров они попытаются замаскировать направление главного удара, добавил он.Российские войска хорошо подготовлены и смогут успешно предотвратить прорыв ВСУ. И наши фланговые удары разрушат планы противника, отметил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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новости, владимир зеленский, сша, наступление, всу
Новости, Владимир Зеленский, США, наступление, ВСУ

Зеленский отчитался перед американским сенатором о контрнаступлении

09:59 31.05.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Финляндия
Зеленский Финляндия
© Пресс-служба президента Украины
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Американский сенатор Линдси Грэм получил сведения о военных планах в рамках заявленного наступления ВСУ от Владимира Зеленского и его помощников, сообщает издание Politico
Реакция Запада на ожидаемое украинское контрнаступление сложная. Не смотря на значительные объёмы военной помощи, оказанные Киеву, на Западе не все верят в эффективность ВСУ.
"В ближайшие дни вы увидите довольно впечатляющую демонстрацию силы со стороны украинцев", — утверждает Грэм.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников объявил, что Киев готовится к контрнаступлению, при этом он призвал европейских партнеров усилить военную помощь тяжелой техникой и профессиональной подготовкой украинских военнослужащих за рубежом.
Как рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев, наступление ВСУ могут начать на разных участках фронта. С помощью обманных маневров они попытаются замаскировать направление главного удара, добавил он.
Российские войска хорошо подготовлены и смогут успешно предотвратить прорыв ВСУ. И наши фланговые удары разрушат планы противника, отметил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Репетиция воздушной части парада Победы - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Вчера, 17:55
Удары ВС РФ по центрам принятия решений, сроки наступления ВСУ. Итоги 30 мая на УкраинеВооружённые силы Российской Федерации нанесли удары по центрам принятия решений в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский заявил об утверждении сроков начала контрнаступления с командованием украинских войск
 
НовостиВладимир ЗеленскийСШАнаступлениеВСУ
 
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