Киев начинает предпринимать ползучее контрнаступление - советник Пушилина - 31.05.2023 Украина.ру
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Киев начинает предпринимать ползучее контрнаступление - советник Пушилина
Киев начинает предпринимать ползучее контрнаступление - советник Пушилина - 31.05.2023 Украина.ру
Киев начинает предпринимать ползучее контрнаступление - советник Пушилина
Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире Первого канала заявил, что Киев начинает ползучее контрнаступление, проявляют активность ДРГ и артиллерия
2023-05-31T13:18
2023-05-31T13:18
новости
днр
ян гагин
наступление
украина
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Власти Украины многократно анонсировали контрнаступление ВСУ. Так, 15 апреля премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ состоится в ближайшее время.Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что Киев имеет возможности для проведения наступательных операций.По словам американского генерала, Украина также обладает достаточными ресурсами для обороны.Как рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев, ВСУ могут начать контрнаступление на разных участках фронта.С помощью обманных маневров они попытаются замаскировать направление главного удара, полагает он.Российские войска хорошо подготовлены и смогут успешно предотвратить прорыв ВСУ, успешные фланговые удары разрушат планы противника, добавил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230417/1045375946.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, днр, ян гагин, наступление, украина
Новости, ДНР, Ян Гагин, наступление, Украина

Киев начинает предпринимать ползучее контрнаступление - советник Пушилина

13:18 31.05.2023
 
© РИА Новости . Дэн Леви / Перейти в фотобанкСитуация в Донецкой области
Ситуация в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости . Дэн Леви
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Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире Первого канала заявил, что Киев начинает ползучее контрнаступление, проявляют активность ДРГ и артиллерия
Власти Украины многократно анонсировали контрнаступление ВСУ. Так, 15 апреля премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ состоится в ближайшее время.

"Есть такое предположение, что само ползучее контрнаступление Украина уже начинает предпринимать. Оживление фронта с той стороны, активизация работы диверсионно-разведывательных групп, активная работа артиллерии с той стороны - это предпосылки к этому наступлению", - сказал Гагин.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что Киев имеет возможности для проведения наступательных операций.
По словам американского генерала, Украина также обладает достаточными ресурсами для обороны.
Как рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев, ВСУ могут начать контрнаступление на разных участках фронта.
С помощью обманных маневров они попытаются замаскировать направление главного удара, полагает он.
Российские войска хорошо подготовлены и смогут успешно предотвратить прорыв ВСУ, успешные фланговые удары разрушат планы противника, добавил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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