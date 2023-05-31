Киев начинает предпринимать ползучее контрнаступление - советник Пушилина

Из войны в мир и обратно. Как мы везли купленные для медиков машины из Крыма в ДНР

Благодаря нашим читателям и зрителям издание "Украина.ру" собрало деньги на покупку двух авто для военных медиков 95-го стрелкового полка. Покупка машин для фронта обернулась коротким, но насыщенным дорожным приключением