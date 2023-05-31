Запад сомневается в эффективности F-16 для контрнаступления ВСУ - СМИ - 31.05.2023 Украина.ру
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Запад сомневается в эффективности F-16 для контрнаступления ВСУ - СМИ
Запад сомневается в эффективности F-16 для контрнаступления ВСУ - СМИ - 31.05.2023 Украина.ру
Запад сомневается в эффективности F-16 для контрнаступления ВСУ - СМИ
Обещанные западными странами Киеву истребители F-16 вряд ли повлияют на ход анонсируемого наступления ВСУ, пишет обозреватель Telegraph Бен Фармер
2023-05-31T09:44
2023-05-31T09:44
новости
украина
поставки
наступление
f-16
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Ранее Москва осуждала поставки оружия Западом Киеву и обучение украинских военных, отмечая, что это ведет к эскалации конфликта и делает страны НАТО его участником.При этом, журналист отметил, что у экспертов есть сомнения насчет уместности поставки американских истребителей Украине, поскольку, в частности, F-16 не дадут украинцам превосходства в воздухе.Как рассказал в интервью изданию Украина.ру, эксперт в области БПЛА Алексей Чадаев, господства в воздухе у Украины нет и не будет. Даже если вооружённым силам Украины поставят в достаточном количестве самолеты вместе с подготовленными пилотами, то лучшем случае чуть-чуть сдвинется баланс.Без господства в воздухе, даже при использовании артиллерии и РСЗО и других дальнобойных средств, все равно наступление, это соотношение потерь пять к одному не в их пользу, добавил он.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, поставки, наступление, f-16
Новости, Украина, поставки, наступление, F-16

Запад сомневается в эффективности F-16 для контрнаступления ВСУ - СМИ

09:44 31.05.2023
 
© CC0, PixabayF-16
F-16
© CC0, Pixabay
Читать в
Обещанные западными странами Киеву истребители F-16 вряд ли повлияют на ход анонсируемого наступления ВСУ, пишет обозреватель Telegraph Бен Фармер
Ранее Москва осуждала поставки оружия Западом Киеву и обучение украинских военных, отмечая, что это ведет к эскалации конфликта и делает страны НАТО его участником.

"Обучение пилотов, по некоторым оценкам, займет минимум четыре месяца, хотя некоторые прогнозы предполагают больше времени. Им (ВСУ — ред.) также потребуются механики, наземное обеспечение и логистика. Использование западных наемников могло бы сэкономить время, но это слишком серьезная затея. Это значит, что F-16 вряд ли сыграют роль в скором контрнаступлении", — заявил Фармер.

При этом, журналист отметил, что у экспертов есть сомнения насчет уместности поставки американских истребителей Украине, поскольку, в частности, F-16 не дадут украинцам превосходства в воздухе.
Как рассказал в интервью изданию Украина.ру, эксперт в области БПЛА Алексей Чадаев, господства в воздухе у Украины нет и не будет. Даже если вооружённым силам Украины поставят в достаточном количестве самолеты вместе с подготовленными пилотами, то лучшем случае чуть-чуть сдвинется баланс.
Без господства в воздухе, даже при использовании артиллерии и РСЗО и других дальнобойных средств, все равно наступление, это соотношение потерь пять к одному не в их пользу, добавил он.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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