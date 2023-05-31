https://ukraina.ru/20230531/1046739500.html

Запад сомневается в эффективности F-16 для контрнаступления ВСУ - СМИ

Запад сомневается в эффективности F-16 для контрнаступления ВСУ - СМИ - 31.05.2023 Украина.ру

Запад сомневается в эффективности F-16 для контрнаступления ВСУ - СМИ

Обещанные западными странами Киеву истребители F-16 вряд ли повлияют на ход анонсируемого наступления ВСУ, пишет обозреватель Telegraph Бен Фармер

2023-05-31T09:44

2023-05-31T09:44

2023-05-31T09:44

новости

украина

поставки

наступление

f-16

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/16/1036758177_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_fd8dc8a632be2ce1392afca51150345c.jpg.webp

Ранее Москва осуждала поставки оружия Западом Киеву и обучение украинских военных, отмечая, что это ведет к эскалации конфликта и делает страны НАТО его участником.При этом, журналист отметил, что у экспертов есть сомнения насчет уместности поставки американских истребителей Украине, поскольку, в частности, F-16 не дадут украинцам превосходства в воздухе.Как рассказал в интервью изданию Украина.ру, эксперт в области БПЛА Алексей Чадаев, господства в воздухе у Украины нет и не будет. Даже если вооружённым силам Украины поставят в достаточном количестве самолеты вместе с подготовленными пилотами, то лучшем случае чуть-чуть сдвинется баланс.Без господства в воздухе, даже при использовании артиллерии и РСЗО и других дальнобойных средств, все равно наступление, это соотношение потерь пять к одному не в их пользу, добавил он.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230525/1046577209.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, поставки, наступление, f-16