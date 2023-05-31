„Ты один несёшь ответственность за весь хаос" - пользователи Twitter раскритиковали Зеленского - 31.05.2023 Украина.ру
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„Ты один несёшь ответственность за весь хаос" - пользователи Twitter раскритиковали Зеленского
„Ты один несёшь ответственность за весь хаос" - пользователи Twitter раскритиковали Зеленского - 31.05.2023 Украина.ру
„Ты один несёшь ответственность за весь хаос" - пользователи Twitter раскритиковали Зеленского
Пользователи Twitter раскритиковали заявление Владимира Зеленого, опубликованное 30 мая о необходимости поставок западного ПВО для противодействия России
2023-05-31T08:59
2023-05-31T08:59
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Зеленский также написал, что Киев продолжает убеждать западных партнеров в необходимости сделать противовоздушную оборону Украины „максимально эффективной“.Пользователи соцсети скептически отнеслись к высказываниям Зеленского.„Ты один несёшь ответственность за весь хаос“, - высказался другой пользователь Twitter."Ты — мошенник, которому следует предъявить обвинение по международному праву“, - заявил комментатор."НАТО это не "весь мир". Это его временная чума“, - добавил другой пользователь.Россия неоднократно заявляла, что западные поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт.Глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал, что как только западне вооружение оказывается на территории Украины, оно становится законной целью.Сейчас на Украина.ру читают:От Бразилии до ЮАР. Результаты битвы за Артемовск в глобальном масштабеПравославный храм в Мариуполе ремонтируют за счет Фонда КадыроваБритания готовит ракетную атаку на Москву
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новости, twitter, владимир зеленский, киев, украина, россия, москва, сергей лавров, пво
Новости, Twitter, Владимир Зеленский, Киев, Украина, Россия, Москва, Сергей Лавров, ПВО

„Ты один несёшь ответственность за весь хаос" - пользователи Twitter раскритиковали Зеленского

08:59 31.05.2023
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Пользователи Twitter раскритиковали заявление Владимира Зеленого, опубликованное 30 мая о необходимости поставок западного ПВО для противодействия России
Зеленский также написал, что Киев продолжает убеждать западных партнеров в необходимости сделать противовоздушную оборону Украины „максимально эффективной“.
"Сейчас, на Украине, на нашей земле, в нашем небе, решается, сохранят ли свобода и цивилизация мировое лидерство в этом столетии. Это решается нами вместе с США, вместе с Европой, вместе со всеми нашими союзниками и партнерами. Я благодарю всех в мире, кто помогает нам", — написал Зеленский.
Пользователи соцсети скептически отнеслись к высказываниям Зеленского.
"Если бы Киев не терроризировал этнических русских на Украине на протяжении восьми лет, этого бы не происходило. <...> Киев настоял на войне вместе с западными спонсорами. Что посеешь, то пожнешь", - написал один из пользователей.
„Ты один несёшь ответственность за весь хаос“, - высказался другой пользователь Twitter.
"Ты — мошенник, которому следует предъявить обвинение по международному праву“, - заявил комментатор.
"Зеленский ударил по Москве Теперь он настаивает на еще большем количестве воздушных ударов. Все, что он делает, — провоцирует войну", — прокомментировал пользователь сети.
"НАТО это не "весь мир". Это его временная чума“, - добавил другой пользователь.
"На Украине полно нацистов. У тебя только 50 процентов поддержки США. Большинство из нас ненавидит тебя за то, что ты стал миллиардером, крадущим наши деньги с налогов", — разозлился пользователь Twitter.
Россия неоднократно заявляла, что западные поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт.
Глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал, что как только западне вооружение оказывается на территории Украины, оно становится законной целью.
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