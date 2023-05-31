https://ukraina.ru/20230531/1046738076.html

„Ты один несёшь ответственность за весь хаос" - пользователи Twitter раскритиковали Зеленского

„Ты один несёшь ответственность за весь хаос" - пользователи Twitter раскритиковали Зеленского - 31.05.2023 Украина.ру

„Ты один несёшь ответственность за весь хаос" - пользователи Twitter раскритиковали Зеленского

Пользователи Twitter раскритиковали заявление Владимира Зеленого, опубликованное 30 мая о необходимости поставок западного ПВО для противодействия России

2023-05-31T08:59

2023-05-31T08:59

2023-05-31T08:59

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Зеленский также написал, что Киев продолжает убеждать западных партнеров в необходимости сделать противовоздушную оборону Украины „максимально эффективной“.Пользователи соцсети скептически отнеслись к высказываниям Зеленского.„Ты один несёшь ответственность за весь хаос“, - высказался другой пользователь Twitter."Ты — мошенник, которому следует предъявить обвинение по международному праву“, - заявил комментатор."НАТО это не "весь мир". Это его временная чума“, - добавил другой пользователь.Россия неоднократно заявляла, что западные поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт.Глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал, что как только западне вооружение оказывается на территории Украины, оно становится законной целью.Сейчас на Украина.ру читают:От Бразилии до ЮАР. Результаты битвы за Артемовск в глобальном масштабеПравославный храм в Мариуполе ремонтируют за счет Фонда КадыроваБритания готовит ракетную атаку на Москву

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новости, twitter, владимир зеленский, киев, украина, россия, москва, сергей лавров, пво